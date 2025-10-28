पुण्यातुन सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला अटक; महाराष्ट्र आणि इतर शहरांमध्ये मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याची कट

Maharashtra ATS Arrests Software Engineer : महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) एक मोठी कारवाई केली आहे. एटीएसने सोमवारी पुण्यात एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला अटक केली. त्याच्यावर पाकिस्तानच्या अल कायदासारख्या बंदी असलेल्या संघटनांशी संबंध असल्याचा आणि तरुणांना कट्टरपंथी बनवण्यात भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे.
झुबेर हंगरकर असे अटक झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. गेल्या महिन्यापासून पुणे एटीएस त्याच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून होते. झुबेर हंगरकरला अटक झाल्यानंतर लगेचच न्यायालयात हजर करण्यात आले.
विशेष यूएपीए न्यायालयाने त्याला 4 नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. पुणे शहरातील कोंढवा परिसरातून अटक केलेल्या आरोपीविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की, झुबेर हंगरकर हा देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होता आणि महाराष्ट्र आणि इतर शहरांमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांची योजना आखत होता. पोलिसांनी सांगितले की, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरच्या परिसरात झडती दरम्यान, तरुणांना कट्टरपंथी बनवू शकणारे गुन्हेगारी साहित्य आढळून आले.
अशाच एका कारवाईत, पुणे पोलिसांनी 27 ऑक्टोबर रोजी पुणे रेल्वे स्थानकावर चेन्नई एक्सप्रेसमधून चार संशयितांना ताब्यात घेतले होते. एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, 9 ऑक्टोबर रोजी एटीएसने पुण्यातील अनेक ठिकाणी छापे टाकून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, कागदपत्रे आणि साहित्य जप्त केले. यावरून या प्रदेशात व्यापक दहशतवादी नेटवर्कची उपस्थिती दिसून येते. सोमवारी पुणे एटीएसने ही कारवाई इस्लामिक स्टेटशी संबंधित एका प्रकरणात दिल्लीतील सादिक नगर येथून मोहम्मद अदनान खान उर्फ अबू मुहारिब (19) आणि भोपाळ येथून अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद (20) यांना अटक केल्यानंतर लगेचच करण्यात आली.
या दोन अटकांवरून आयएसची ऑनलाइन कट्टरपंथी शाखा अत्यंत सक्रिय असल्याचे दिसून येते. दिल्ली प्रकरणातील आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की दोघेही ऑनलाइन कट्टरपंथी होते आणि सीरियातील एका हँडलरला रिपोर्टिंग करत होते. दोघांनाही सीरियातून नियंत्रित केले जात होते हे स्पष्टपणे देशात या गटाचे पुनरुत्थान दर्शवते. इस्लामिक स्टेटचा सीरियामध्ये पराभव झाला असला तरी, त्याने जोरदार पुनरागमन केले आहे. गेल्या वर्षी ७२ हल्ले झाले होते, तर या वर्षी त्यांनी ११५ हल्ले केले आहेत, ज्यामुळे हा गट आणखी मजबूत झाला आहे हे दिसून येते. गुप्तचर विभागाचे अधिकारी म्हणतात की भारतातील त्यांच्या कारवाया सीरियातून चालवल्या जात आहेत.