सोलापूर हादरलं! मोबाईल दिला नाही म्हणून मुलगा असं काही करेल याची पालकांना कल्पनाही नव्हती...

अभिषेक आदेप्पा, झी मीडिया, सोलापूर: सोलापूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आई-वडिलांनी हातातला मोबाईल काढून घेतला, आणि मोबाईल पाहण्यासाठी बंदी घातली त्याचा राग मनात ठेवून 13 वर्षाच्या चिमुरड्याने आत्महत्या केली. हदय पिळवटून टाकणा-या सोलापुरातल्या पेनुर गावातील या घटनेने अवघं पालकमन हेलावलंय. लहान मुलांमध्ये मोबाईलचा वापर वाढलाय. हा वापर व्यसनाच्या दिशेनं सुरु झालाय. त्यामुळे पालकत्वाची भुमिका आता आणखी आव्हानात्मक झालीय.
मोबाईल हे हातात मावणारं तंत्रज्ञान जनमानसाच्या मनावर परिणाम करत माणसाचा जीव घेऊ लागलंय. सोलापुर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील पेनुर या लहानश्या खेड्यातल्या एका आत्महत्येच्या घटनेने सर्वांना सुन्न केलंय. पेनुरमधील धर्मराज डोके कुटुंबावर त्यांच्या 13 वर्षाच्या चिमुऱड्यानं आत्महत्या केल्याने दुखाचा डोंगर कोसळलाय. शेती-भाती करत उपजीवीका भागवणाऱ्या कुटुंबातील यशराजला मोबाईलचं प्रचंड वेड होतं. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात यशराज घरात बसून तासन् तास मोबाईल बघायचा, ना जेवण-खाण्याची शुद्ध , ना मैदानी खेळ. याच मोबाईलच्या व्यसनामुळे त्याचे आई-वडीलांनी 1 मार्चला संध्याकाळी त्याच्या हातातला मोबाईल काढून घेतला आणि मोबाईलवापरावर बंदी घातली. हा राग यशराजनं मनात धरून त्याने टोकाचं पाऊल उचलत आईच्याच साडीचा गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
अवघ्या तेरा वर्षांच्या चिमुकल्याच्या आत्महत्येनं संपूर्ण जिल्हा हळहळला. डोके कुटुंबावर दुखाचा डोंगर कोसळला . मूल गावखेड्यातलं असो अथवा शहरातलं मात्र मोबाइल अति बघणं हे निश्चितच धोकादायक आहे, अशा वयातील मुलं संवेदनशील असतात, पालकांनी वेळीच मोबाईल अतिवापरावर उपाय करत मुलांशी संवाद साधणं गरजेचं आहे. असे आवाहन मोहोळ पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरिक्षाकांनी केले आहे.
आत्महत्येसारख्या घटना कधीही अचानक घडत नाही, मुलांमधला संयम आता कमी होत चालल्याचं मानसोपचार तज्ज्ञ सांगतात. डॉ. नितीन भोगे (मानसोपचार तज्ञ) सांगतात की, मोबाईलच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या स्वभावातील बदल लक्षात घेऊन वेळीच पालकांनी लक्ष देऊन उपाय करणं गरजेचं आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी पालकांची भूमिका अत्यंत महत्तवाची आहे. मुलांची हौस भागवताना प्रत्येक गोष्ट पालकांनी द्यावीच अशा सवयी लावण्याऐवजी मुलांना नाही ऐकण्याची सवय लावण गरजेचं आहे.