English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सोलापूर हादरलं! मोबाईल दिला नाही म्हणून मुलगा असं काही करेल याची पालकांना कल्पनाही नव्हती...

Solapur News: सोलापूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. आई-वडिलांनी त्यांच्या 13 वर्षाच्या मुलाच्या मोबाइलवापरावर बंदी घातली. याचाच राग मनात धरत त्याने चक्क आत्महत्येचं पाऊल उचलंलं आणि उपचाराआधीच तो या जगातून निघून गेला.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 4, 2026, 07:06 PM IST
सोलापूर हादरलं! मोबाईल दिला नाही म्हणून मुलगा असं काही करेल याची पालकांना कल्पनाही नव्हती...

अभिषेक आदेप्पा, झी मीडिया, सोलापूर: सोलापूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आई-वडिलांनी हातातला मोबाईल काढून घेतला, आणि मोबाईल पाहण्यासाठी बंदी घातली त्याचा राग मनात ठेवून 13 वर्षाच्या चिमुरड्याने आत्महत्या केली.  हदय पिळवटून टाकणा-या सोलापुरातल्या पेनुर गावातील या घटनेने अवघं पालकमन हेलावलंय. लहान मुलांमध्ये मोबाईलचा वापर वाढलाय. हा वापर व्यसनाच्या दिशेनं सुरु झालाय. त्यामुळे पालकत्वाची भुमिका आता आणखी आव्हानात्मक झालीय. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मोबाईलवापरावर बंदी घातल्याने चिमुकल्याचं टोकाचं पाऊल 

मोबाईल हे हातात मावणारं तंत्रज्ञान जनमानसाच्या मनावर परिणाम करत माणसाचा जीव घेऊ लागलंय.  सोलापुर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील पेनुर या लहानश्या खेड्यातल्या एका आत्महत्येच्या घटनेने सर्वांना सुन्न केलंय. पेनुरमधील धर्मराज डोके कुटुंबावर त्यांच्या 13 वर्षाच्या चिमुऱड्यानं आत्महत्या केल्याने दुखाचा डोंगर कोसळलाय. शेती-भाती करत उपजीवीका भागवणाऱ्या कुटुंबातील यशराजला मोबाईलचं प्रचंड वेड होतं. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात यशराज घरात बसून तासन् तास मोबाईल बघायचा, ना जेवण-खाण्याची शुद्ध , ना मैदानी खेळ. याच मोबाईलच्या व्यसनामुळे त्याचे आई-वडीलांनी 1 मार्चला संध्याकाळी त्याच्या हातातला मोबाईल काढून घेतला आणि मोबाईलवापरावर बंदी घातली. हा राग यशराजनं मनात धरून त्याने टोकाचं पाऊल उचलत आईच्याच साडीचा गळफास घेऊन आत्महत्या केली.  
 

पालकांनी वेळीच मोबाईल अतिवापरावर उपाय करावा

अवघ्या तेरा वर्षांच्या चिमुकल्याच्या आत्महत्येनं संपूर्ण जिल्हा हळहळला. डोके कुटुंबावर दुखाचा डोंगर कोसळला . मूल गावखेड्यातलं असो अथवा शहरातलं मात्र  मोबाइल अति बघणं हे निश्चितच धोकादायक आहे, अशा वयातील मुलं संवेदनशील असतात, पालकांनी वेळीच मोबाईल अतिवापरावर उपाय करत मुलांशी संवाद साधणं गरजेचं आहे. असे आवाहन मोहोळ पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरिक्षाकांनी केले आहे. 

 

मुलांमधला संयम आता कमी होत चाललाय 
 

आत्महत्येसारख्या घटना कधीही अचानक घडत नाही, मुलांमधला संयम आता कमी होत चालल्याचं मानसोपचार तज्ज्ञ सांगतात. डॉ. नितीन भोगे (मानसोपचार तज्ञ) सांगतात की, मोबाईलच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या स्वभावातील बदल लक्षात घेऊन  वेळीच पालकांनी लक्ष देऊन उपाय करणं गरजेचं आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी पालकांची भूमिका अत्यंत महत्तवाची आहे. मुलांची हौस भागवताना प्रत्येक गोष्ट पालकांनी द्यावीच अशा सवयी लावण्याऐवजी मुलांना नाही ऐकण्याची सवय लावण गरजेचं आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
#SolaprNews #Mobileaddiction #Marathinews

इतर बातम्या

ठाण्यापासून काही अंतरावरच 'रात्रीस खेळ चाले'; कोण...

महाराष्ट्र बातम्या