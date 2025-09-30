English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तुम्ही महाराष्ट्राचे लीडर नाही,' शिवसेना नेत्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी झापलं; '3000 लोकांना 200 किट आणलेत', VIDEO तुफान व्हायरल

Solapur Collector and Jyoti Waghmare Audio Clip: सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आणि शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांच्यात फोनवरुन झालेल्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 30, 2025, 06:55 AM IST
Solapur Collector and Jyoti Waghmare Audio Clip: सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आणि शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांच्यात फोनवरुन झालेल्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. सोलापुरात पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी गेल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करुन जाब विचारण्याच्या नादात ज्योती वाघमारे यांची फजिती झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांनी तिथे मद करण्याची वेळ असून, त्यात राजकारण करु नका अशा शब्दांत सुनावलं. तसंच तुम्ही महाराष्ट्राचे नेते नाही असेही खडेबोल सुनावले. 3000 लोकांसाठी तुम्ही 200 कीट घेऊन आला आहात असं सांगत त्यांनी त्यांनाच आरसा दाखवला. 

नेमकं काय झालं?

सोलापूर जिल्ह्यातील पाकणी गावात मुसळधार पावसामुळे पूर आला होता. ज्योती वाघमारे तेथे गावकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी पोहोचल्या होत्या. यावेळी गावकऱ्यांनी मदत न मिळाल्याची तक्रार केली. यानंतर ज्योती वाघमारेंनी कलेक्टर कुमार आशिर्वाद यांना फोन केला आणि मदतीबाबत प्रश्न विचारले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांनी राजकारण न करण्याचा सल्ला दिला, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. 

ज्योती वाघमारेंनी फोन स्पीकरवर ठेवत जिल्हाधिकाऱ्यांना म्हटलं की, "तुमचे सरकारी अधिकारी गावातच नाहीत. गावकऱ्यांना अन्नकिट मिळाली नाहीत. गावाची लोकसंख्या मोठी आहे, तरी अन्नाची व्यवस्था का नाही?". यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत शांतपणे त्यांनी तुम्ही लोकांची तिथे समजूत काढा, जेवणाचे किट्स सर्वांना पाठवा असं सांगितलं. यावेळी ज्योती वाघमारे यांनी 3000 लोक आहेत, 500 ते 600 पाठवून कसं चालेल? असा प्रश्न विचारला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, जेवणाचे किट सर्वांना देणं शक्य नाही म्हणून आम्ही तांदूळ, गहू देत आहोत. 

शिवसेनेच्या मार्फत मदत करा असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगताच त्यांनी तुम्ही सांगण्याआधीच मदत घेऊन आलो आहोत. जेवणाचे, अन्नधान्याचे किट घेऊन आलो आहोत असं सांगितलं. आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात मदत करत आहोत असं सांगितलं असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना तुम्ही महाराष्ट्राचे लीडर नाही ना असं सांगत, 3 हजार लोकांसाठी तुम्ही 200 किट घेऊन आले आहात अशी विचारणा केली. तुमचं राजकारण करु नका. आता तिथे उभं राहून मदत करण्याची वेळ आहे असंही त्यांनी सुनावलं. 

ज्योती वाघमारेंकडून व्हायरल व्हिडीओनंतर स्पष्टीकरण

व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर ज्योती वाघमारे यांनी स्पष्टीकरण देत आपली बाजू मांडली आहे. "मी जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन नंबर धंद्याला संरक्षण देण्यासाठी, टेंडरसाठी किंवा बेकायदेशीर कामासाठी कॉल केलेला नव्हता. जर पूरग्रस्त गावात प्रशासनाचे जेवण पोहोचत नसल्याचे प्रशासनाला सांगितले तर तो माझा गुन्हा आहे का? गोरगरिबांचा आवाज बनणं गुन्हा असेल तर तो मी हजार वेळा करेन," असं म्हटलं आहे. 
 
"गावात मदत पोहोचत नसल्याने मी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केला. त्यात मी त्यांना एकेरी भाषा वापरलेली आहे का? कोण्या नेत्याच्या नावाने धमक्या दिल्यात का? त्यांना शिवीगाळ केलीय का? मदत पोहोचली नाही हे सांगितल्यानंतर "तुम्ही किती मदत दिली" असं विचारून राजकारण कोण करतय हे जनतेने सांगावं.  ज्यांच्या पायाला चिखल देखील लागला नाही ते लोक मला ट्रोल करत आहेत. मात्र मी त्यांना भीक घालत नाही," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

FAQ

1) ज्योती वाघमारे कोण आहेत?
ज्योती वाघमारे शिवसेनेच्या (शिंदे गट) प्रवक्त्या आहेत. त्या राजकीय नेते म्हणून ओळखल्या जातात आणि सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. त्या सोलापूर येथील आहेत आणि बहुजन समाजाच्या मुद्द्यांवर बोलतात.

2) सोलापूरचे जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) कोण आहेत?
सोलापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. कुमार आशिर्वाद आहेत. ते IAS अधिकारी आहेत आणि सध्या पूरग्रस्त भागात मदतकार्याचे नेतृत्व करत आहेत.

3) ज्योती वाघमारे आणि कलेक्टर यांच्यातील वाद काय आहे?
सोलापूर जिल्ह्यातील पाकणी गावात मुसळधार पावसामुळे पूर आला होता. ज्योती वाघमारे तेथे गावकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी गेल्या. गावकऱ्यांनी मदत न मिळाल्याची तक्रार केली. यानंतर ज्योती वाघमारेंनी कलेक्टर कुमार आशिरवाद यांना फोन केला आणि मदतीबाबत प्रश्न विचारले. या फोन कॉलदरम्यान कलेक्टरांनी त्यांना राजकारण न करण्याचा सल्ला दिला, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
solapurSolapur rainSolapur CollectorJyoti WaghmareWho is Jyoti Waghmare

