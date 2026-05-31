/बार्शी हादरलं! पिच रोलरखाली चिरडून मैदानातच 15 वर्षीय खेळाडूचा मृत्यू; वडिलांनी सांगितला घटनाक्रम

Solapur Creepy Accident: सोलापूरमध्ये एक अत्यंत विचित्र दुर्घटना घडली असून यामध्ये एका 15 वर्षीय चिमुकल्याला प्राण गमावावे लागले आहेत. नेमकं काय घडलं हे मयत मुलाच्या वडिलांनीच सांगितलं.
Solapur Creepy Accident: क्रिकेटच्या सामन्यादरम्यान चेंडू लागून मृत्यू झाल्याच्या किंवा धावाताना हार्ट अटॅकमुळे एखाद्या खेळाडूचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या तुम्ही यापूर्वी ऐकल्या, पाहिल्या, वाचल्या असतील. मात्र सोलापूरमध्ये एका विचित्र अपघातामध्ये क्रिकेटच्या मैदानावरील पिच रोलरखाली येऊन एका 15 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची विचित्र घटना घडली नाही. नेमकं या मुलासोबत झालं काय जाणून घेऊयात...
बार्शीमधील शिवशक्ती मैदानावर आयोजित क्रिकेट समर कॅम्पमध्ये ही अत्यंत हृदयद्रावक घटना घडली आहे. क्रिकेट पिच तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा रोलर अंगावर जाऊन आरव ऊर्फ वीरेन योगीराज चौधरी हा 15 वर्षीय मुलगा मरण पावला आहे. नववीतील शिकणाऱ्या आरवसोबत हा विचित्र अपघात शनिवारी सकाळी 7 ते 7.30 वाजण्याच्या दरम्यान घडला आहे.
मृत आरवचे वडील योगीराज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवशक्ती मैदानावर बार्शी तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या समर कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले होते. फी भरून आरवला कॅम्पमध्ये प्रवेश दिला होता. कोच विवेक दुगम आणि अक्षय देबडवार हे मुलांकडून क्रिकेटचा सराव करुन घेत होते.
शनिवारी सकाळी सहा वाजता आरव नेहमीप्रमाणे सरावासाठी गेल्यावर 7 ते 7.30 वाजण्याच्या दरम्यान 12 ते 15 वर्षाच्या मुलांकडून कोचच्या सांगण्यावरून जड रोलर ओढून घेतला जात होता. त्यावेळी जवळ कोणताही प्रशिक्षक, तंत्रज्ञ किंवा मोठी व्यक्ती उपस्थित नव्हती. कोच लांब उभे होते, असे आरवच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.
रोलर ओढताना आरवचा तोल गेला आणि तो खाली पडला. पायापासून छातीपर्यंत रोलर अंगावरून गेल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला. त्याला तत्काळ जगदाळे मामा हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
बार्शी पोलीस पुढील तपास करत आहेत. ही घटना झाली तेव्हा मैदानात असलेल्या अनेक प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवण्यात येणार आहेत. तसेच या प्रकरणामध्ये प्रशिक्षक आणि क्रिकेट कॅम्प आयोजनाशीसंबंधित लोकांचीही चौकशी केली जाणार आहे.