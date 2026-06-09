Crime News : 5 वर्षीय पुतण्याने काकाला दुसऱ्या महिलेसोबत नको त्या अवस्थेत पाहिलं, खेळताना पत्र्यावरून पडल्याचा बनाव रचला पण 'असे' फुटले बिंग

Solapur Crime News : दक्षिण सोलापूर तालुक्याती बरूर गावात पाच वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे. तो खेळताना पत्र्यावरून पडल्यामुळे त्याच्या मृत्यू झाल्याचा सांगितलं जातं होतं. पण या मृत्यूमागील सत्य पोलिसांनी शोधून काढलं आहे. या चिमुकल्याचा मृत्यूमागील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या पाच वर्षीय चिमुकल्याची हत्या त्याच्या सख्ख्या काकाने केली आहे. पोलिसांनी काकाला अटक केली असून त्याला 11 जूनपर्यंत पोलीस सुनावणीत आली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृत चिमुकल्याचे नाव समर्थ यल्लापप्पा कास्तकार असं नाव आहे. तर काकाचे नाव अंकुश परसप्पा कास्तकार असं आहे. घटनेच्या दिवशी समर्थ घरातून बाहेर पडल्यानंतर काही वेळाने त्याचा काकाने त्याला बेशुद्धावस्थेत घरी घेऊन आले होते. काकाने कुटुंबातील लोकांना सांगितलं तो खेळता खेळता पत्र्यावरून खाली पडला आणि तो बेशुद्ध झाला. समर्थच्या कुटुंबाला कोणताही संशय आला नाही, त्यांनी लगेचच त्याला रुग्णालयात दाखल केलं. पण रुग्णालयात पोहोचल्यावर डॉक्टरांनी तो मृत झाल्याची घोषित केलं.
समर्थचे आई - वडील दोघेही ऊसतोड कामगार आहेत. त्यामुळे त्यांना अनेक वेळा पोटाची खळगी भरण्यासाठी बाहेरगावी पण जावं लागतं होतं. समर्थ अशा वेळी बरूरमध्ये आजीजवळ राहत होता. घटनेच्या दिवशी म्हणजे 4 जून रोजी दुपारी 1 वाजता तो खेळायला बाहेर गेला आणि काही क्षणात तो काकासोबत बेशुद्धवस्थेत घरी आला.
डॉक्टरांनी समर्थच्या मृतदेहाची तपासणी केल्यावर त्याच्या डोळ्याला, गळ्यावर आणि हनुवटीवर काही संशयास्पद दुखापत जाणवली. त्यामुळे त्यांनी समर्थचं शवविच्छेदन करण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा या शवविच्छेदन अहवाल समोर आल्यावर कुटुंबाला धक्काच बसला. कारण समर्थचा मृत्यू खेळताना पत्र्यावरून पडल्यामुळे नाही, तर त्याचा गळा दाबून हत्या करण्यात आली होती.
पोलिसांची तपासाची चक्र फिरायला लागली आणि सर्वप्रथम पोलिसांचा संशय काकांवर गेला. पोलिसांनी संशयाच्या आधारावर काकाला ताब्यात घेतलं आणि चौकशीदरम्यान काकांने गुन्हा कबूल केला. काकाने सांगितलं की, समर्थ शनिवारी दुपारी माझ्या घरी आला होता. त्यावेळी त्याने काकाला परस्त्रीसोबत नको त्या अवस्थेत पाहिलं. समर्थने पाहिल्यानंतर काका घाबरला. या आजीला जाऊन काही सांगेल या भीतीमुळे त्याने समर्थची गळा आवळून हत्या केली. दरम्यान आता ती महिला कोण आहे, जिच्यासोबत समर्थने काकाला पाहिलं होतं, याचा तपास पोलीस करत आहेत.