Marathi News
गॅसचा नॉब सुरूच राहिला अन्... लहानशा चुकीनं घेतला बहीण-भावाचा जीव, तर 3 जण रुग्णालयात; कोणासोबतही घडू शकतो हा भयंकर प्रकार

Solapur Crime : सोलापुरातील एकाच कुटुंबातील पाच जण राहत्या घरी संशयास्पदरित्या बेशुद्ध अवस्थेत सापडले. घटनेमागील कारण कळल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ माजली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 1, 2025, 09:28 AM IST
गॅसचा नॉब सुरूच राहिला अन्... लहानशा चुकीनं घेतला बहीण-भावाचा जीव, तर 3 जण रुग्णालयात; कोणासोबतही घडू शकतो हा भयंकर प्रकार

Solapur Crime : सोलापुरात एका कुटुंबात धक्कादायक घटना घडली आहे.  दहा बाय पाचच्या हवा बंद खोलीत पाच जणांच्या संसारावर भयानक प्रकार घडला. दोन चिमुकले, आई - वडील आणि आजी रात्री झोपले आणि सकाळी बेशुद्धावस्थेत सापडले. या घटनेत सहा वर्षांचा मुलगा हर्ष आणि चार वर्षांची मुलगी अक्षरा यांचा मृत्यू झाला आहे. तर सासू सूनेवर रुग्णालयात उपचार सुरु असून त्या दोघी गंभीर अवस्थेत आहेत. तर नवऱ्यावर उपचार सुरु आहे. रात्री एका चुकीमुळे पाच जणांसोबत भयंकर प्रकार घडला आहे. (Solapur Crime gas leak kills two children five unconscious in same family maharashtra news in marathi)

नेमकं काय घडलं?

 ही घटना सोलापुरातील लष्कर भागात सकाळी 11 च्या सुमारास समोर आली. हे कुटुंब शनिवारी रात्री जेवण करून आपल्या घरात झोपलं असताना मध्यरात्री खोलीत झालेल्या गॅस गळतीमुळे हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोलापूर शहरातील लष्कर परिसरातील बेडरफुलजवळ युवराज मोहन सिंग बलरामवाले (वय 40) यांचं कुटुंब वास्तव करत होते. त्यांच्या कुटुंबात पत्नी रंजना (वय 35), आई विमल (वय 60), मुलगा हर्ष (वय 6) आणि मुलगी अक्षरा (वय 4) अशा पाच जण होते. युवराज बलरामवाले हे गोवंडी म्हणून काम करायचे आणि पत्नी रंजना विडी कामगार आहेत. बेडरफुलजवळ त्यांचं दहा बाय पाचचं छोटंसं घरात एका चुकीमुळे कुटुंबावर मोठं संकट कोसळलं. 

घटनेच्या दिवशी शनिवारी रात्री हे कुटुंब रात्री जेवण घरून हवा बंद खोलीत झोपलं असताना रात्री झोपताना गॅस व्यवस्थित बंद न केल्यामुळे दहा बाय पाचच्या हवा बंद खोलीत वायू गळती झाली. ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंब बेशुद्ध झाले. रंजना यांच्यासोबत काम करणाऱ्या महिला विडीचे पत्ते घेण्यासाठी त्यांच्या घरी गेल्या असताना ही घटना समोर आली आहे. त्यांना हे कुटुंब बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. यानंतर त्यांनी तत्काळ शेजाऱ्यांना आणि नातेवाईकांना माहिती दिली. त्यानंतर त्यांना सर्वांना सिव्हिल रुग्णालयात दाखल केलं आहे. मात्र, उपचारादरम्यान हर्ष आणि अक्षरा यांचा दुर्दैवी मृत्यू मृत्यूने खळबळ माजले आहेत.

प्राथमिक अंदाजानुसार, गॅस गळतीमुळे गुदमरून हे कुटुंब बेशुद्ध झाले त्यानंतर घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी गेली असता सर्व प्रकार उघडकीस आला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

सोलापूरक्राइम न्यूजगॅसSolapur newsSolapur Crime

