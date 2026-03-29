दारुच्या व्यसनाला कंटाळून स्वत:ला संपवलं! मुलाला शेवटच्या मेसेजमध्ये म्हणाला, 'मी तुझ्या लायकीचा...'

Maharashtra Crime News: दारुचं व्यसन वाईट, असं म्हटलं जातं. कोणतीही गोष्ट प्रमाणाबाहेर केली की तिचा विपरीत परिणाम होतो. खास करुन दारु किंवा पान मसल्याच्या व्यसनाने अनेकांची आयुष्य आणि कुटुंब बरबाद झाली आहेत. दारुच्या नादी लागला तो संपला असंही म्हटलं जातं. असाच काहीसा प्रकार सोलापूरमधील नरवडे कुटुंबासोबत घडला असून घरातील कर्त्या पुरुषाने आपण दारुच्या व्यसनाच्या आहारी गेल्याचं लक्षात आल्यानंतर स्वत:ला संपवलं आहे. काळीज पिळवटून टाकणारी ही घटना शहरातील संभाजी महाराज तलाव परिसरामध्ये घडली आहे.
मयत व्यक्तीचं नाव अनिल मारुती नरवडे असं आहे. अनिल नरवडे हे 47 वर्षांचे होते. दारू, जुगाराच्या आहारी गेलेल्या या बापाने रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या केली आहे. संभाजी महाराज तलाव परिसरातील रेल्वे पुलावरून उडी घेत अनिल यांनी आपलं जीवन संपवलं. अनिल नरवडे यांच्यावर कर्जही होतं. याच कर्जापायी अनिल यांना स्वतःची दुचाकीसुद्धा 30 हजार रुपयांना गहाण ठेवावी लागली होती. दिवसोंदिवस अनिल हे व्यसनाच्या गर्देत अधिक अधिक अडकत चालले होते. त्यामुळेच त्यांना यामधून पुढे काय करावं हे सुचत नव्हतं. आपण चुकतोय हे समजत असूनही त्यांना या व्यसनामधून बाहेर पडता येत नव्हतं. याच विवेंचनातून आणि स्वतःच्या कृतीच्या पश्चातापातून अनिल यांनी शनिवारी, 28 मार्च रोजी टोकाचे पाऊल उचलले.
नक्की वाचा >> पतीपासून वेगळं राहणारी शेजाऱ्याच्या प्रेमात पडली अन् जिवाला मुकली! जंगलात अर्धवट जळालेला मृतदेह सापडला
आत्महत्या करण्यापूर्वी अनिल यांनी त्यांच्या मुलाला एक मेसेजही पाठवला. 'मी तुझ्या लायकीचा वडील राहिलो नाही, मला माफ कर. वाईट मार्गाला लागल्यामुळे मी कधी सुधारलो नसतो," अशा शब्दांमध्ये अनिल यांनी आपल्या शेवटच्या मेसेजमध्ये खंत व्यक्त केली आहे. तसेच मुलगा कृष्णाला पाठवलेल्या या मेसेजमध्ये अनिल यांनी, "कृष्णा, मी माझे सर्व ओझे तुझ्यावर सोडून जात आहे. तू आई आणि भावाचा सांभाळ कर. माझा मार्ग कधीच धरू नकोस. कारण तो कधीच चांगला ठरला नाही,' असं लिहिलं आहे. हा मेसेज अनिल यांनी मुलगा कृष्णाच्या क्रमांकावर व्हाट्सअपवर केला आणि स्वत:ला पुलावरुन खाली झोकून दिलं.
याप्रकरणी सोलापुरातील सिव्हिल पोलीस चौकी या ठिकाणी नोंद करण्यात आली आहे. पोलीस या प्रकरणामध्ये इतरही काही पैलू आहेत का? कोणी अनिल यांच्या मागे पैशांसाठी तगादा लावला होता का? या आणि इतर दृष्टीकोनातूनही तपास करत आहेत. मात्र दारुच्या आहारी जावून बापाला आयुष्य संपवावं लागल्याने परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.