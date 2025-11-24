मित्राचा विरह सहन न झाल्याने तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल; सोलापूरमधील धक्कादायक प्रकार

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Solapur Crime News: जिवलग मित्राने आत्महत्या केल्याचे समजताच दुःख सहन न झाल्याने दुसऱ्या मित्रानेही केली आत्महत्या. संपूर्ण घटनेने तालुक्यात एकच खळबळ माजली असून सर्वत्र दुःख व्यक्त करण्यात येत आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 24, 2025, 10:58 AM IST
Solapur Crime News One friend committed suicide for another friend

Solapur Crime News: सोलापूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दोन मित्रांनी एकाचवेळी आत्महत्या केल्याने गावात एकच खळबळ उडाली आहे. जिवलग मित्राच्या आत्महत्येचे दुःख सहन न झाल्याने दुसऱ्या मित्रानेही आत्महत्या केली आहे. या घटनेने दोन्ही कुटुंबावर दुखःचा डोंगर कोसळला आहे. 

दक्षिण सोलापूर जिल्ह्यातील वांगी गावात ही हृदयद्रावक घटना घडली आहे. वांगी गावात गोरख भोई आणि सुरेश भोई हे दोन जिवलग मित्र राहत होते. अगदी सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत दोघे एकत्रच फिरत होते. संपूर्ण वांगी गावात या दोघांची मैत्री ही जय वीरूची मैत्री म्हणून ओळखली जायची. मात्र या मैत्रीवर काळाने घाला घातलाय. आता जय वीरूची ही मैत्री काळाच्या पडद्याआड गेलीय.

गोरख भोई या मित्राने अज्ञात कारणाने गळफास घेत आपले आयुष्य संपवले. आपल्या जिवाभावाच्या मित्राने आत्महत्या केलीये ही घटना समजताच सुरेश भोईला हे दुःख सहन झाले नाही. अनेकांनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो समजण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. 

गोरख भोई याच्यावर एकीकडे अंत्यसंस्काराची प्रक्रिया सुरू होती तर दुसरीकडे सुरेश भोई याने आत्महत्येची तयारी करून ठेवली होती. गोरख भोई याच्यावर अंत्यसंस्कार सुरू असतानाच सुरेश भोई याने देखील शेतात गळफास घेत स्वतःला संपवले. या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण तालुक्यात शोककळा पसरली आहे. 

दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक गोष्ट करताना हे जय वीरू एकत्रच असत होते. मात्र सदरच्या घटनेवरून यांचे मित्रप्रेम पाहून शेकडो ग्रामस्थांचे डोळे अक्षरशः पाणावले आहेत. सदरची घटना घडली आहे यावर प्रत्यक्षदर्शी असणाऱ्या गावकऱ्यांचा देखील विश्वास बसेनासा झालाय. माणूस एखाद्यावर किती प्रेम करू शकतो हे वांगी गावातल्या जय वीरूच्या जोडीवरून लक्षात येतय. दुसऱ्या मित्राच्या आत्महत्येचे कारण स्पष्ट असले तरी पहिल्या मित्रांने नेमकी कोणत्या कारणाने आत्महत्या केलीये याचा आता पोलीस शोध घेत आहेत. मात्र सदरच्या घटनेने जगतानाही मैत्री आणि मरतानाही मैत्री याचा प्रत्यय दिसून आलाय. सदच्या दुर्दैवी घटनेची नोंद मंद्रूप पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

FAQ

प्रश्न १: सोलापूर जिल्ह्यात कोणती धक्कादायक घटना समोर आली आहे?

उत्तर: दोन जिवलग मित्रांनी एकाचवेळी आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना सोलापूर जिल्ह्यात घडली आहे.

प्रश्न २: ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील कोणत्या गावात घडली?

उत्तर: दक्षिण सोलापूर जिल्ह्यातील वांगी या गावात ही घटना घडली आहे.

प्रश्न ३: आत्महत्या केलेल्या मित्रांची नावे काय आहेत?

उत्तर: आत्महत्या केलेल्या मित्रांची नावे गोरख भोई आणि सुरेश भोई अशी आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
solapur crime news2 friend diedsolapur news todaysolapur live newsसोलापूर ताज्या बातम्या

