Marathi News
Impact News : संजय दिना पाटील यांच्या लेकीनं जपलं समाजभान; सोलापुरातील गायकवाड भगिनींना मदतीचा ओघ सुरू

Solapur Floods : मराठवाडा, सोलापूर इथं आलेल्या पुरानं शेतकऱ्यांना संकटाच्या दरीत लोटलं, तर तरुण पिढीलं भविष्यही अंधारात टाकलं.   

अभिषेक आदेप्पा | Updated: Sep 29, 2025, 01:00 PM IST
अभिषेक आदेप्पा, झी मीडिया, सोलापूर : नैसर्गिक आपत्तीचा तडाखा सोसलेल्या सोलापुरातील गायकवाड बहिणींना आता मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. पाऊस आणि पुरामुळे सोलापूरच्या ति-हे गावातील गायकवाड कुटुबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. निसर्गाचं हे अस्मानी संकट झेलताना सायली गायकवाड आणि कोयल गायकवाड या भगिनींचं स्वप्नच उद्ध्वस्त झालं. (Solapur News)

पुराच्या पाण्यात भविष्य वाहून गेलं... 

सोलापुरात आलेल्या भीषण पुरामुळे गायकवाड बहिणींची पुस्तकं, लॅपटॉप आणि शिक्षणासाठी साठवलेले पैसे सारंकाही वाहून गेलं. पुस्तकं पावसाच भिजल्यानं आता पुढचं शिक्षण घ्यायचं कसं हाच प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला. माध्यमं या भगिनींपर्यंत पोहोचली, झी २४ तासनं त्यासंदर्भातील बातमी उचलून धरली आणि अखेर गायकवाड भगिनींकडे मदतीचा ओघ सुरु झाला. 

मुंबईतील खासदार संजय दिना पाटील यांच्या कन्या राजुल पाटील याही झी २४ तासची बातमी पाहून गायकवाड भगिनींच्या मदतीसाठी पुढे सरसावल्या. गायकवाड भगिनींना त्या लॅपटॉपची मदत करणार आहेत. याशिवाय त्यांना लागणाऱ्या इतर गोष्टीही राजुल पाटील पुरवणार आहेत. नेहमीच सामाजिक भान जपणा-या झी २४ तासनं सामाजिक बांधिलकी जपत ही बातमी दाखवल्याबद्दल राजुल पाटील यांनी झी २४ तासचे विशेष आभारही मानले. 

राजुल पाटील यांनी याबाबत माहिती देत आपण लॅपटॉपची मदत देणार आहोत, वामनराव नावाचे कॉन्स्टेबल पुस्तकांची मदत करणार आहेत, यासाठी त्यांनी त्यांचेही आभार मानले. अशा बातम्यांमुळं मदत करण्यासाठी जे इच्छुक आहेत त्यांना गरजवंतांपर्यंत पोहोचता येईल असं म्हणत झी 24 तासच्या या पावलाचं राजुल पाटील यांनी कौतुक केलं. 

सोलापूर जिल्ह्यातील सीना नदीला महापूर आल्यानंतर या महापूरात जिल्ह्यातील अनेक कुटुंब उध्वस्त झाली. अशाच परिस्थितीत उत्तर सोलापुरातील तिऱ्हे गावातील गायकवाड बहिणींची कथा झी 24तासनं दाखवली. स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या या बहिणींचं महापुरानं मोठं नुकसान झालं. ही बातमी समोर आल्यानंतर आता या बहिणींकडे मदतीचा ओघ सुरू झाला. आपल्यासाठी पुढे सरसावलेले हात पाहता गायकवाड बहिणींना अश्रू अनावर झाले. 

FAQ

सोलापूरमधील गायकवाड बहिणींसोबत काय घडलं ?
सोलापूर जिल्ह्यातील सीना नदीला महापूर आल्यानंतर उत्तर सोलापूर तालुक्यातील तिऱ्हे गावातील गायकवाड कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. सायली गायकवाड आणि कोयल गायकवाड या बहिणींची पुस्तकं, लॅपटॉप आणि शिक्षणासाठी साठवलेले पैसे पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. 

या बहिणींच्या मदतीसाठी कोण पुढे सरसावले?
झी २४ तासने ही बातमी उचलून धरली, ज्यामुळे मदतीचा ओघ सुरू झाला. मुंबईतील खासदार संजय दिना पाटील यांच्या कन्या राजुल पाटील यांनी लॅपटॉप आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरवण्याची घोषणा केली. तसेच, वामनराव नावाच्या कॉन्स्टेबल पुस्तकांची मदत करणार आहेत. 

गायकवाड बहिणींची प्रतिक्रिया काय आहे?
मदतीसाठी पुढे सरसावलेल्या हातांना पाहून बहिणींचे अश्रू अनावर झाले. त्या आता शिक्षणाच्या अभ्यासाला पुन्हा सुरुवात करण्यास तयार आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यात आशेचा किरण जागला आहे.

About the Author

Abhishek Adeppa

अभिषेक आदेप्पा हे झी - 24 तास या मराठी वृत्तवाहिनीमध्ये " सोलापूर प्रतिनिधी " म्हणून गेल्या 3 वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांना 12 वर्षांचा मीडिया क्षेत्राचा अनुभव आहे. वयाच्या 22 व्या वर्षी मीडिया क्षेत्रात काम करण्यास सुरवात केली. विविध वृत्तवाहिनी, डिजिटल मिडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे.  

