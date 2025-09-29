Impact News : संजय दिना पाटील यांच्या लेकीनं जपलं समाजभान; सोलापुरातील गायकवाड भगिनींना मदतीचा ओघ सुरू

अभिषेक आदेप्पा, झी मीडिया, सोलापूर : नैसर्गिक आपत्तीचा तडाखा सोसलेल्या सोलापुरातील गायकवाड बहिणींना आता मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. पाऊस आणि पुरामुळे सोलापूरच्या ति-हे गावातील गायकवाड कुटुबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. निसर्गाचं हे अस्मानी संकट झेलताना सायली गायकवाड आणि कोयल गायकवाड या भगिनींचं स्वप्नच उद्ध्वस्त झालं. (Solapur News)
सोलापुरात आलेल्या भीषण पुरामुळे गायकवाड बहिणींची पुस्तकं, लॅपटॉप आणि शिक्षणासाठी साठवलेले पैसे सारंकाही वाहून गेलं. पुस्तकं पावसाच भिजल्यानं आता पुढचं शिक्षण घ्यायचं कसं हाच प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला. माध्यमं या भगिनींपर्यंत पोहोचली, झी २४ तासनं त्यासंदर्भातील बातमी उचलून धरली आणि अखेर गायकवाड भगिनींकडे मदतीचा ओघ सुरु झाला.
मुंबईतील खासदार संजय दिना पाटील यांच्या कन्या राजुल पाटील याही झी २४ तासची बातमी पाहून गायकवाड भगिनींच्या मदतीसाठी पुढे सरसावल्या. गायकवाड भगिनींना त्या लॅपटॉपची मदत करणार आहेत. याशिवाय त्यांना लागणाऱ्या इतर गोष्टीही राजुल पाटील पुरवणार आहेत. नेहमीच सामाजिक भान जपणा-या झी २४ तासनं सामाजिक बांधिलकी जपत ही बातमी दाखवल्याबद्दल राजुल पाटील यांनी झी २४ तासचे विशेष आभारही मानले.
राजुल पाटील यांनी याबाबत माहिती देत आपण लॅपटॉपची मदत देणार आहोत, वामनराव नावाचे कॉन्स्टेबल पुस्तकांची मदत करणार आहेत, यासाठी त्यांनी त्यांचेही आभार मानले. अशा बातम्यांमुळं मदत करण्यासाठी जे इच्छुक आहेत त्यांना गरजवंतांपर्यंत पोहोचता येईल असं म्हणत झी 24 तासच्या या पावलाचं राजुल पाटील यांनी कौतुक केलं.
सोलापूर जिल्ह्यातील सीना नदीला महापूर आल्यानंतर या महापूरात जिल्ह्यातील अनेक कुटुंब उध्वस्त झाली. अशाच परिस्थितीत उत्तर सोलापुरातील तिऱ्हे गावातील गायकवाड बहिणींची कथा झी 24तासनं दाखवली. स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या या बहिणींचं महापुरानं मोठं नुकसान झालं. ही बातमी समोर आल्यानंतर आता या बहिणींकडे मदतीचा ओघ सुरू झाला. आपल्यासाठी पुढे सरसावलेले हात पाहता गायकवाड बहिणींना अश्रू अनावर झाले.
