English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Solapur News : गॅसगळतीमुळे कुटुंबावर काळाचा घाला, दोन चिमुकल्यांपाठोपाठ....

Solapur Family Gas Leakage Death : घरगुती गॅस सिलेंडरच्या गळतीमुळे अख्ख कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या कुटुंबाला आपली एक चूक महागात पडली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 3, 2025, 08:07 PM IST
Solapur News : गॅसगळतीमुळे कुटुंबावर काळाचा घाला, दोन चिमुकल्यांपाठोपाठ....

सोलापूर शहरातील एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण शहर हादरुन गेलं आहे. बलरामवाले कुटुंबात गॅसगळतीचा प्रकार घडला आहे. या गॅसगळतीमध्ये चार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सुरुवातीला कुटुंबातील दोन चिमुकल्यांचा म्हणजे मुलगा हर्ष (वय 6) आणि मुलगी अक्षरा (वय 4) यांचा मृत्यू झाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

यानंतर उपचारादरम्यान चिमुकल्यांच्या आजीने देखील जगाचा निरोप घेतला. क्रूर नियती एवढ्यावरच थांबली नाही. चिमुकल्यानंतर आजी अन् मग आई अशा चार जणांनी अखेरचा श्वास घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोलापूर शहरातील लष्कर परिसरातील बेडरफुलजवळ युवराज मोहन सिंग बलरामवाले (वय 40) यांचं कुटुंब वास्तव करत होते. त्यांच्या कुटुंबात पत्नी रंजना (वय 35), आई विमल (वय 60), मुलगा हर्ष (वय 6) आणि मुलगी अक्षरा (वय 4) अशा पाच जण होते. यापैकी चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामधील आता युवराज मोहन सिंग बलरामवाले यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. 

सोलापूर शहरातील नळ बजार चौक बालाजी मंदिर परिसरात बलरामवाले कुटिंब राहत होतं. या परिसरातील पाच बाय दहा इतक्या छोट्याश्या खोलीत राहणाऱ्या बलरामवाले परिवारातील सदस्यांचा एकामागून एक मृत्यू झाला. शरीरात वाढत गेलेले कार्बन मोनॉक्साईडमुळे ऑक्सिजनची पातळी संपूर्णपणे नष्ट होऊन श्वसन प्रक्रिया बंद पडल्याने रंजनाबाईचा मृत्यू झाल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. 

मुलं आणि आजी या तिघांच्या मृतदेहावर शोकाकुल वातावरणात मोदी स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. या तिघांवर अंत्यसंस्कार होत असताना चौथ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबातील इतर लोकांनी टाहो फोडला. 

FAQ 

 सोलापूरमध्ये नेमकी काय घटना घडली?
सोलापूर शहरातील लष्कर परिसरातील नळ बजार चौक, बालाजी मंदिर परिसरात बलरामवाले कुटुंबाच्या घरात गॅस सिलेंडरच्या गळतीमुळे धक्कादायक दुर्घटना घडली. या घटनेत कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला, तर एका व्यक्तीवर उपचार सुरू आहेत. मृतांमध्ये दोन चिमुकले, हर्ष (वय ६) आणि अक्षरा (वय ४), त्यांची आई रंजना (वय ३५), आणि आजी विमल (वय ६०) यांचा समावेश आहे.

गॅसगळतीचे कारण काय होते?
घरगुती गॅस सिलेंडरमधून गळती झाल्याने ही दुर्घटना घडली. कुटुंब राहत असलेली खोली ५ बाय १० फूट इतकी छोटी होती, ज्याला खिडकी नव्हती आणि दरवाजाही बंद होता. यामुळे गॅस खोलीत साचला आणि शरीरात कार्बन मोनॉक्साईड वाढल्याने ऑक्सिजनची पातळी कमी होऊन श्वसन प्रक्रिया बंद पडली.

ही घटना कधी घडली?
ही घटना ३०-३१ ऑगस्ट २०२५ च्या मध्यरात्री घडली. रात्री कुटुंब जेवण करून झोपले असताना गॅस गळती झाली आणि सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना उघडकीस आली.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
सोलापूर बातम्यासोलापूर गॅसगळती कुटुंब मृत्यूसोलापूर बलरामवाले कुटुंब मृत्यूगॅसगळती कुटुंब बेशुद्धSolapur Balramwale Family Deaths

इतर बातम्या

'एम एस धोनी माझा प्रेरणास्त्रोत', वर्ल्ड कपपूर्वी...

स्पोर्ट्स