सोलापूरचा वाल्मिक कराड कोण? कुर्डू गावात माफियांचं राज्य; धैर्यशील मोहिते पाटील यांचा गंभीर आरोप

सोलापुरच्या कुर्डू गावातील मुरूम उत्खनन प्रकरण आता राज्यभरात चांगेलच चर्चेत आले आहे. यावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणावर खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी कुर्डू गावाला बीडची उपमा दिली. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 12, 2025, 11:15 PM IST
Solapur Crime News : सोलापूरच्या कुर्डू गावची तुलना बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीशी करुन खासदार धैर्यशील मोहिते पाटलांनी नव्या संघर्षाला तोंड फोडल आहे. मोहिते पाटलांनी केलेल्या टीकेविरोधात कुर्डूच्या गावक-यांनी गावबंद केलं. एवढंच नव्हे तर कुर्डूच्या गावक-यांनी सोलापूरचा वाल्मिक कराड कोण आहे असा सवाल करत गावक-यांनी मोहिते पाटलांना डिवचलंय.

मुरुम उत्खनन प्रकरणात खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी कुर्डू गावाची तुलना थेट बीड जिल्ह्यातल्या बेकायदा कामांशी केली होती. कुर्डू गावात माफियांचं राज्य असल्याचा आरोप धैर्यशील मोहिते पाटलांनी केला होता. कुर्डू गावातील नेते बाबाराजे जगताप आणि त्यांच्यासोबतचे इतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांवर त्यांनी गंभीर आरोप केलेत. कुर्डूचा बीड झाला असून तिथला वाल्मिक कराड कोण आहे याचा शोध घेतला पाहिजे असा आरोप धैर्यशील मोहिते पाटलांनी केला होता.

धैर्यशील मोहिते पाटलांच्या या आरोपांचे गंभीर पडसाद उमटले. मोहिते पाटलांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ कुर्डू गावात बंद पाळण्यात आला. एवढंच नव्हे तर गावक-यांनी खासदार मोहिते पाटलांविरोधात घोषणाबाजी केली...गावाला उगाचच बदनाम करण्यात आल्याचा आरोपही गावक-यांनी केलाय. कुर्डूचे माजी सरपंच अण्णा ढाणेंनी या धैर्यशील मोहिते पाटलांवर पलटवार केलाय. अकलूजमधील खुनांची माहिती घेतल्यावर त्यावर वेबसीरीज तयार होईल असा आरोप केलाय. एवढंच नाहीतर सोलापूरचा वाल्मिक कराड कोण असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय. कुर्डूतील मुरुम प्रकरण फक्त एका रस्त्यापुरतं मर्यादित नसल्याचा आरोप खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केलाय. कुर्डूतल्या गावक-यांना मात्र हे आरोप मान्य नाहीत. हे प्रकरण मूळ अजितदादांच्या दमदाटीनं सुरु झालं होतं. पण आता मात्र राष्ट्रवादीतले दोन गट आणि कुर्डूचे गावकरी विरुद्ध धैर्यशील मोहिते पाटील असा संघर्ष निर्माण झालाय

