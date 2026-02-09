'भाजपचा सुपडा साफ करणारा...'; बायकोच्या विजयानंतर माजी आमदाराचं 'ते' कृत्य चर्चेत; Video Viral

Maharashtra Zilla Parishad Election Results 2026: जिल्हा परिषदेचे निकाल हाती येण्यास सुरुवात झाली असून राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमधून अनेक थक्क करणारे निकाल समोर येत आहेत. प्रस्थापितांना, स्थानिक राजकारणात दबदबा असलेल्यांना अनेकांना धक्का देत भलतेच निकाल लागलेल्या अनेक जागा मतमोजणीच्या पहिल्या दोन तासांमध्ये समोर आल्या आहेत. अगदी तळ कोकणापासून ते विदर्भ, मराठवाड्यापर्यंतचे अनपेक्षित निर्णय चर्चेत असतानाच अनेक ठिकाणी नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकलांबरोबरच जवळपास वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभेच्या आणि दीड वर्षांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकींचा वचपाही काढला आहे. असाच एक रंजक निकाल माळशिरसमध्ये लागला आहे. या निकालानंतर येथील भारतीय जनता पार्टीच्या माजी आमदाराने केलेलं जंगी सेलिब्रेशन चांगलेच चर्चेत आहे. पत्नीच्या विजयानंतर या नेत्याने थेट आव्हानच दिलं आहे.
माळशिरस तालुक्यात भारतीय जनता पार्टीने विजयी सलामी देत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निकालाचा बदला घेतलेला आहे. दहिगाव गटातून माजी आमदार राम सातपुते यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते विजयी झाल्या आहेत. या विजयानंतर राम सातपुते यांनी जंगी सेलिब्रेशन केलं आहे. पत्नीच्या विजयानंतर राम सातपुतेंनी समर्थकांसहीत कारमधून छोटी मिरवणूक काढली. यावेळी राम सातपुते आपल्या कारच्या सनरुफमधून बाहेर येऊन कार्यकर्त्यांना अभिवादन करत होते.
पक्षाचा झेंडा हाती घेऊन आधी सेलिब्रेशन केल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात राम सातपुतेंवर गुगला उधळला. त्यानंतर गुलाल उधळल्यानंतर राम सातपुते यांनी दंड थोपटत विरोधकांना आपल्या विजयाचा गुलाल दाखवला. त्यांच्या सेलिब्रेशचा हा व्हिडीओ चर्चेत आहे. खाली तुम्ही या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ पाहू शकता...
राम सातपुतेंनी पत्नीच्या विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना, "भाजपचा सुपडा साफ करणारा अजून जन्माला यायचा आहे," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
Ram Satpute Celebration LIVE | दहिगाव गटातून पत्नीचा विजय झाल्यानंतर भाजपचे माजी आमदार राम सातपुतेंनी दंड थोपटत केलं सेलिब्रेशन#ramsatpure #celebration #solapur #Zpelectionresult LocalBodyElection #PanchayatElectionResult #RuralElection #ElectionResultLive pic.twitter.com/Nvg4dg72g9
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 9, 2026
2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत माळशिरस (एससीसाठी आरक्षित) मतदारसंघमध्ये राम सातपुते हा मतदारसंघ सहज जिंकतील असं मानलं जात होतं. सोलापूर जिल्ह्यातील या मतदारसंघातून 2019 मध्ये राम सातपुते यांनी उत्तम जानकर यांचा पराभव केला होता, पण 2024 मध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने ही जागा परत मिळवली. या निवडणुकीमध्ये राम सातपुते पराभूत झाले. शरद पवारांच्या पक्षाचे उत्तमराव जानकर यांनी 13,147 मतांनी राम सातपुतेंना पराभूत केलं. हा त्यांच्यासाठी 6 महिन्यांत दुसरा मोठा पराभव होता. त्यापूर्वी मे 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ते पराभूत झाले होते.