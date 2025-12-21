एकनाथ शिंदेंचा भाजपाला धक्का! महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण 22 वर्षीय उमेदवाराने केली मोठी खेळी

Solapur Mohol Nagar Parishad Nagar Panchayat Result: राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींचे निकाल आज लागत असून, यावेळी अनेक अनपेक्षित आणि धक्कादायक निकाल लागला आहेत. अनेक ठिकाणी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष एकमेकांविरोधात असल्याने जनता कोणाच्या बाजूने कौल देणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं होतं. सोलापुरातील मोहोळ तालुक्यात असाच निकाल लागला असून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने भाजपाला धक्का दिला आहे.
सोलापुरातील मोहोळमध्ये एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपा आमने-सामने होते. या निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने बाजी मारली. मोहोळ नगर परिषदेत शिवसेना शिंदे गटाच्या 22 वर्षीय सिद्धी वस्त्रे नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या आहेत. मोहोळमध्ये विजयानंतर शिवसेना शिंदे गटाकडून जल्लोष करण्यात आला आहे. त्यांनी भाजपाच्या उमेदवार शीतल क्षीरसागर यांचा पराभव केला आहे.
मोहोळमधील निवडणुकीत नगरपरिषदेच्या 20 पैकी 9 जागा एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेने जिंकल्या आहेत. यावेळी सर्वात तरुण उमेदवार असणाऱ्या सिद्धी वस्त्रे या 22 वर्षीय तरुणीने भाजपाच्या शीतल क्षीरसागर यांचा पराभव केला आहे. सिद्धी वस्त्रे 170 मतांनी जिंकल्या आहेत.
1) अक्कलकोट
नगराध्यक्ष - भाजप, मिलन कल्याणशेट्टी
नगरसेवक
एकूण - 25
भाजपा - 22
शिंदे सेना - 1
काँग्रेस - 2
2) दुधनी नगरपरिषद
नगराध्यक्ष - शिवसेना शिंदे गट, प्रथमेश म्हेत्रे
नगरसेवक
एकूण - 20
शिंदेसेना - 20
भाजपा - 00
3) मैंदर्गी नगरपरिषद
नगराध्यक्ष - भाजप, अंजली बाजारमठ
नगरसेवक
एकूण - 20
भाजपा - 18
स्थानिक आघाडी - 2
4) मोहोळ नगरपरिषद
नगराध्यक्ष - शिवसेना शिंदे गट, सिद्धी वस्त्रे
नगरसेवक
एकूण - 20
शिंदेगट - 08
भाजपा - 11
शिवसेना ( UBT ) - 1
बार्शी नगरपरिषद
5) नगराध्यक्ष : भाजप, तेजस्विनी कथले
नगरसेवक
एकूण - 42
भाजप - 23
ठाकरे गट - 19