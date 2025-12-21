English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एकनाथ शिंदेंचा भाजपाला धक्का! महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण 22 वर्षीय उमेदवाराने केली मोठी खेळी

Solapur Mohol Nagar Parishad Nagar Panchayat Result: सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने भाजपाला मोठा धक्का बसला आहे. एकनाथ शिंदेंच्या 22 वर्षीय उमेदवाराने भाजपाच्या उमेदवाराचा पराभव केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 21, 2025, 04:40 PM IST
एकनाथ शिंदेंचा भाजपाला धक्का! महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण 22 वर्षीय उमेदवाराने केली मोठी खेळी

Solapur Mohol Nagar Parishad Nagar Panchayat Result: राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींचे निकाल आज लागत असून, यावेळी अनेक अनपेक्षित आणि धक्कादायक निकाल लागला आहेत. अनेक ठिकाणी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष एकमेकांविरोधात असल्याने जनता कोणाच्या बाजूने कौल देणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं होतं. सोलापुरातील मोहोळ तालुक्यात असाच निकाल लागला असून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने भाजपाला धक्का दिला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोलापुरातील मोहोळमध्ये एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपा आमने-सामने होते. या निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने बाजी मारली. मोहोळ नगर परिषदेत शिवसेना शिंदे गटाच्या 22 वर्षीय सिद्धी वस्त्रे नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या आहेत. मोहोळमध्ये विजयानंतर शिवसेना शिंदे गटाकडून जल्लोष करण्यात आला आहे. त्यांनी भाजपाच्या उमेदवार शीतल क्षीरसागर यांचा पराभव केला आहे. 

मोहोळमधील निवडणुकीत नगरपरिषदेच्या 20 पैकी 9 जागा एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेने जिंकल्या आहेत. यावेळी सर्वात तरुण उमेदवार असणाऱ्या सिद्धी वस्त्रे या 22 वर्षीय तरुणीने भाजपाच्या शीतल क्षीरसागर यांचा पराभव केला आहे. सिद्धी वस्त्रे 170 मतांनी जिंकल्या आहेत.

सोलापुरात काय निकाल लागला?

1) अक्कलकोट
नगराध्यक्ष - भाजप, मिलन कल्याणशेट्टी 

नगरसेवक 
एकूण - 25
भाजपा - 22
शिंदे सेना - 1
काँग्रेस - 2

2) दुधनी नगरपरिषद
नगराध्यक्ष - शिवसेना शिंदे गट, प्रथमेश म्हेत्रे

नगरसेवक 
एकूण - 20
शिंदेसेना - 20
भाजपा - 00

3) मैंदर्गी नगरपरिषद
नगराध्यक्ष - भाजप, अंजली बाजारमठ 

नगरसेवक 
एकूण - 20
भाजपा - 18
स्थानिक आघाडी - 2

4) मोहोळ नगरपरिषद
नगराध्यक्ष - शिवसेना शिंदे गट, सिद्धी वस्त्रे

नगरसेवक 
एकूण - 20
शिंदेगट - 08
भाजपा - 11
शिवसेना ( UBT ) - 1

बार्शी नगरपरिषद

5) नगराध्यक्ष : भाजप, तेजस्विनी कथले

नगरसेवक 
एकूण - 42
भाजप - 23 
ठाकरे गट - 19

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
eknath shindeMoholBJPशिवसेनाभाजपा

इतर बातम्या

72 तासांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही घडू शकते? महाविकास...

महाराष्ट्र बातम्या