Solapur Mumbai Flight : सोलापूर- मुंबई विमानसेवेचा मुहूर्त अखेर ठरला! दिवाळीपूर्वी 'या' तारखेला असणार उद्घाटन

Solapur Mumbai Flight : बहुप्रतीक्षित सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-बंगळूरू विमानसेवेचा मुहूर्त अखेर ठरला आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी माहिती दिली आहे.   

नेहा चौधरी | Updated: Sep 19, 2025, 06:18 PM IST
Solapur Mumbai Flight : बहुप्रतीक्षित सोलापूर - मुंबई विमान सेवेला अखरे मुहूर्त मिळाला आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सोलापूर विमानतळावरुन विमान कधी उडणार याबद्दल अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरु होती. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक तारख्या समोर आल्या होत्या. अखेर सोलापूर मुंबई विमानसेवा दिवाळीच्या मुहूर्तावर उडाण भरणार आहे. (solapur mumbai flight and Solapur Bangalore flight will starts from 15 October know details)

'या' तारखेला विमान घेणार भरारी!

सोलापूरकर गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या क्षणाची वाट पाहत आहेत, तो क्षण जवळ आला आहे. सोलापूर - मुंबई विमान सेवा 15 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहे. यासोबत सोलापूर - बंगळुरू विमान सेवादेखील सुरु होणार आहे. दरम्यान आमदार सचिन कल्याणशेट्टी सांगितलं की, 15 ऑक्टोंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोलापूर – मुंबई, सोलापूर बंगळुरु विमानसेवेचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. 15 ऑक्टोबरपासून दुपारी 12:55 मिनिटांनी सोलापूर- मुंबई आणि दुपारी 02:45 मिनिटांनी मुंबई- सोलापूर विमान आकाशात भरारी घेणार आहे. 

उड्डाण वेळापत्रक पाहा!

सोलापूर-मुंबई – प्रस्थान : दु. 12:55 वा.
मुंबई-सोलापूर – प्रस्थान : दुपारी 2:45 वा.
बंगळुरू-सोलापूर – प्रस्थान : सकाळी 11:10 वा.
सोलापूर-बंगळुरू – प्रस्थान : दुपारी 4:15 वा.

सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-बंगळुरू या दोन्ही शहरातल्या विमानसेवेच्या प्री- तिकिट बुकिंगसाठी ही 20 सप्टेंबरपासून करता येणार आहे. सोलापूरमध्ये काही दिवसांपूर्वीच सोलापूर-गोवा विमानसेवा सुरु करण्यात आली आहे. या विमानसेवा अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतोय. आता सोलापूरकरांसाठी मुंबई अजून जवळ येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सोलापूरचे सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक, व्यापारी आणि लोकप्रतिनिधींची दीर्घकाळापासून सोलापूर - मुंबई विमानसेवेची वाट पाहत होते. 

FAQ

1. सोलापूर-मुंबई विमानसेवा कधी सुरू होणार आहे?
बहुप्रतीक्षित सोलापूर-मुंबई विमानसेवा 15 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होणार आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी ही माहिती दिली आहे. या सेवेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होईल.

2. सोलापूर-मुंबई विमानसेवेचे वेळापत्रक काय आहे? 

सोलापूर ते मुंबई: दुपारी 12:55 वाजता प्रस्थान.  
मुंबई ते सोलापूर: दुपारी 2:45 वाजता प्रस्थान.
हा दैनिक उड्डाण आहे, आणि तिकीट बुकिंग 20 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल.

3. सोलापूर-बंगळूर विमानसेवा कधी सुरू होणार आहे?
सोलापूर-बंगळूर विमानसेवाही 15 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होईल. वेळापत्रक:  बंगळूर ते सोलापूर: सकाळी 11:10 वाजता प्रस्थान.  
सोलापूर ते बंगळूर: दुपारी 4:15 वाजता प्रस्थान.
उद्घाटनही 15 ऑक्टोबरला होईल.

4. सोलापूर विमानतळावरून इतर कोणती विमानसेवा सुरू आहे?
सोलापूर विमानतळावरून सोलापूर-गोवा विमानसेवा काही दिवसांपूर्वी सुरू झाली आहे. ही सेवा अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळवत आहे. आता मुंबई आणि बंगळूर सेवेमुळे सोलापूरकरांना अधिक कनेक्टिव्हिटी मिळेल.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

