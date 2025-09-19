Solapur Mumbai Flight : सोलापूर- मुंबई विमानसेवेचा मुहूर्त अखेर ठरला! दिवाळीपूर्वी 'या' तारखेला असणार उद्घाटन

Solapur Mumbai Flight : बहुप्रतीक्षित सोलापूर - मुंबई विमान सेवेला अखरे मुहूर्त मिळाला आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सोलापूर विमानतळावरुन विमान कधी उडणार याबद्दल अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरु होती. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक तारख्या समोर आल्या होत्या. अखेर सोलापूर मुंबई विमानसेवा दिवाळीच्या मुहूर्तावर उडाण भरणार आहे. (solapur mumbai flight and Solapur Bangalore flight will starts from 15 October know details)
सोलापूरकर गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या क्षणाची वाट पाहत आहेत, तो क्षण जवळ आला आहे. सोलापूर - मुंबई विमान सेवा 15 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहे. यासोबत सोलापूर - बंगळुरू विमान सेवादेखील सुरु होणार आहे. दरम्यान आमदार सचिन कल्याणशेट्टी सांगितलं की, 15 ऑक्टोंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोलापूर – मुंबई, सोलापूर बंगळुरु विमानसेवेचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. 15 ऑक्टोबरपासून दुपारी 12:55 मिनिटांनी सोलापूर- मुंबई आणि दुपारी 02:45 मिनिटांनी मुंबई- सोलापूर विमान आकाशात भरारी घेणार आहे.
सोलापूर-मुंबई – प्रस्थान : दु. 12:55 वा.
मुंबई-सोलापूर – प्रस्थान : दुपारी 2:45 वा.
बंगळुरू-सोलापूर – प्रस्थान : सकाळी 11:10 वा.
सोलापूर-बंगळुरू – प्रस्थान : दुपारी 4:15 वा.
सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-बंगळुरू या दोन्ही शहरातल्या विमानसेवेच्या प्री- तिकिट बुकिंगसाठी ही 20 सप्टेंबरपासून करता येणार आहे. सोलापूरमध्ये काही दिवसांपूर्वीच सोलापूर-गोवा विमानसेवा सुरु करण्यात आली आहे. या विमानसेवा अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतोय. आता सोलापूरकरांसाठी मुंबई अजून जवळ येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सोलापूरचे सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक, व्यापारी आणि लोकप्रतिनिधींची दीर्घकाळापासून सोलापूर - मुंबई विमानसेवेची वाट पाहत होते.
1. सोलापूर-मुंबई विमानसेवा कधी सुरू होणार आहे?
बहुप्रतीक्षित सोलापूर-मुंबई विमानसेवा 15 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होणार आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी ही माहिती दिली आहे. या सेवेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होईल.
2. सोलापूर-मुंबई विमानसेवेचे वेळापत्रक काय आहे?
3. सोलापूर-बंगळूर विमानसेवा कधी सुरू होणार आहे?
4. सोलापूर विमानतळावरून इतर कोणती विमानसेवा सुरू आहे?
सोलापूर विमानतळावरून सोलापूर-गोवा विमानसेवा काही दिवसांपूर्वी सुरू झाली आहे. ही सेवा अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळवत आहे. आता मुंबई आणि बंगळूर सेवेमुळे सोलापूरकरांना अधिक कनेक्टिव्हिटी मिळेल.