English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजपाकडून मोठी कारवाई! माजी महापौरांसह 28 जणांना पक्षातून हाकललं, कारण...

महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजपाकडून मोठी कारवाई! माजी महापौरांसह 28 जणांना पक्षातून हाकललं, कारण...

BJP Removes 28 Activist from Party: भाजपाकडून पक्षाच्या 28 कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. माजी उपमहापौर, 4 माजी नगरसेवकांसह 28 जणांवर भाजपाकडून कारवाई करण्यात आली आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 9, 2026, 12:16 PM IST
महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजपाकडून मोठी कारवाई! माजी महापौरांसह 28 जणांना पक्षातून हाकललं, कारण...

BJP Removes 28 Activist from Party: राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने प्रचारांचा धुरळा उडत आहे. दरम्यान निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांना बंडखोरीचा सामनाही करावा लागत आहेत. भाजपाकडून अशा बंडखोर नेते, कार्यकर्त्यांवर कारवाई केली जात आहे. मुंबईत कारवाई केल्यानंतर आता भाजपाने सोलापुरात बंडखोर 28 कार्यकर्त्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामध्ये माजी उपमहापौर, 4 माजी नगरसेवकांसह 28 जणांचा समावेश आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोलापुरात भाजपाकडून 28 कार्यकर्त्यांचं निलंबन

सोलापूर महापालिका निवडणुकीत बंडखोरी करणं पदाधिकाऱ्यांना भोवलं आहे. माजी उपमहापौर, 4 माजी नगरसेवकांसह 28 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात लढणाऱ्यांवर पक्षाकडून कडक कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती - शहराध्यक्ष रोहिणीताई तडवळकर यांनी दिली आहे. 

पक्षशिस्त भंग केल्याचा ठपका तसंच अपक्ष व इतर पक्षांच्या चिन्हावर उमेदवारी घेतल्याने या सर्वांचं निलंबन झालं आहे. भाजपचे 102 अधिकृत उमेदवार जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर बंडखोरी व पक्षविरोधी भूमिका सहन केली जाणार नसल्याचा इशारा बंडखोरांना देण्यात आला होता. मात्र अनेक पदाधिकाऱ्यांनी बंडखोरी कायम ठेवल्याने अखेर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. 

मुंबईत 26 जणांचं 6 वर्षांसाठी निलंबन

मुंबईत महापालिका निवडणुकीची तयारी सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. भाजपाकडून संपूर्ण राज्यभरात जोरदार प्रचार सुरु आहे. यादरम्यान भाजपाने पक्षांतर्गत मोठी कारवाई केली आहे. भाजपाने 26 जणांना पक्षातून हाकललं आहे. तब्बल सहा वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आलं आहे. दादर पक्ष कार्यालयातील बैठकीनंतर निलंबनाची कारवाई केली आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्देशानुसार कारवाई झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

निलंबनाच्या कारवाईचं कारण काय?

भाजपाकडून मुंबईत बंडखोरी करणाऱ्या नेत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिका निवडणुकीत पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई भाजपकडून 26 जणांचे 6 वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आलं आहे. दादर पक्ष कार्यालयातील बैठकीनंतर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्देशानुसार कारवाई झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

भाजपाने निलंबनासंदर्भात अधिकृत पत्र काढलं आहे. त्यात लिहिलं आहे की, मुंबई महापालिका निवडणूक 2026 मध्ये वारंवार समज देऊन सुद्धा महायुतीच्या उमेदवाराला सहकार्य न केल्यामुळे खालील नमूद व्यक्तींचे 6 वर्षाकरिता पक्षातून निलंबन करत आहे. 

ते 26 जण कोण?

1) आसावरी पाटील
2) मुक्ता महेश पटेल
3) सुचित्रा नाईक
4) जयमुरगन नाडार
5) दिवेश यादव
6) अयोध्या पाठक
7) सुचित्रा संदिप जाधव
8) कॅ, राकेश कोहेलो
9) दिव्या ढोले
10) उर्मिला गुप्ता
11) सुषमा देशमुख
12) स्नेहाली वाडेकर
13) प्रिया प्रविण मरगज
14) प्रविण मरगज
15) संगिता खुटवड
16) प्रशांत ठाकूर
17) धनश्री अजय बागल
18)  विनित सिंह
19) सरबजित सिंग संधू
20) अमित शेलार
21) शोभा साळगावकर
22) मोहन आंबेकर
23) सुशिल सिंह
24) नेहल शहा
25) सिद्धेश कोयंडे
26) जान्हवी राणे

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BJPDevendra Fadnavisमहापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionSolapur Municipal corporation Election

इतर बातम्या

'पाठ दाबून देण्यास नकार दिल्याने मला बेडवर ढकललं अन्.....

स्पोर्ट्स