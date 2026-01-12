English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का, अधिकृत उमेदवाराने शेवटच्या क्षणी फिरवला निर्णय, सगळं गणित बदलणार?

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का, अधिकृत उमेदवाराने शेवटच्या क्षणी फिरवला निर्णय, सगळं गणित बदलणार?

Blow to Ajit Pawar in Solapur Municipal Election: अजित पवारांना सोलापुरात मोठा धक्का बसला आहे. अजित पवारांच्या अधिकृत उमेदवाराने भाजपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या उमेदवाराने भाजपाला पाठिंबा देत अधिकृत प्रवेश केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 12, 2026, 04:55 PM IST
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का, अधिकृत उमेदवाराने शेवटच्या क्षणी फिरवला निर्णय, सगळं गणित बदलणार?

Blow to Ajit Pawar in Solapur Municipal Election: राज्यातील 29 महापालिकांचा निकाल 16 जानेवारीला लागणार आहे. 15 जानेवारीला मतदान होणार असून, आता पक्षांतर्गंत कोणतंही बंड किंवा नाराजी होऊ नये यासाठी सर्व पक्षांकडून प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र तरीही अनेक ठिकाणी पक्षांतर्गत धक्के बसताना दिसत आहेत. सोलापुरात अजित पवारांना असाच धक्का बसला आहे. सोलापुरात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराने दिला भाजपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. तसंच भाजपात प्रवेश केला आहे. 

सोलापुरात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या उमेदवाराने भाजपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रचार रॅलीदरम्यान अजित पवार गटाचा उमेदवार भाजपात दाखल झाला आहे. प्रभाग क्रमांक 9 मधील राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार तुषार जक्का यांनी भाजप उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस मला प्रचाराला वेळ देत नाही, कोणत्याही प्रकारे लक्ष देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दरम्यान भाजप आमचा उमेदवार पैसे देऊन पळवल्याचा आरोप राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने केला आहे. भाजपने 25 लाख रुपये देऊन आमचा उमेदवार पळवला आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे. 

सोलापूर महापालिकेच्या आठ प्रभागात राष्ट्रवादी आमने - सामने

सोलापूर महापालिकेच्या आठ प्रभागात राष्ट्रवादी आमने - सामने आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे एकूण 54 उमेदवार तर शरद पवार पक्षाचे एकूण 12 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. 2017 साली महापालिकेत राष्ट्रवादीचे 4 नगरसेवक होते. यंदाच्या निवडणुकीत मात्र दोन्ही राष्ट्रवादीने एकमेकांसमोर शड्डू ठोकला आहे. 

...तर माझ्या आमदारकीचा त्याग करेन, मुख्यमंत्र्यांसमोर भाजपा आमदाराचे मोठे विधान

देवाला साक्षी ठेवून सांगतो पाणी दिले नाही तर माझ्या आमदारकीचा त्याग करेन अशी घोषणा भाजपा आमदाराने मुख्यमंत्र्यांसमोर केली आहे. सोलापूरला दररोज पाणीपुरवठा करू शकलो नाही तर आमदारकीचा त्याग करेन असं  भाजपा आमदार देवेंद्र कोठे यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सोलापूर महापालिकेच्या प्रचारसभेत बोलताना आमदार देवेंद्र कोठे यांनी हे विधान केलं आहे. 

892 कोटीच्या योजनेच्या माध्यमातून रोज पाणी पुरवठा केला नाही तर मी पुढील आमदारकीला मत मागायला येणार नाही. मी माझ्या लोकांना रोज पाणी देऊ शकत नसेल तर मला अशी आमदारकी नको, देवाला साक्षी ठेवून मी सांगतो, पाणी दिले नाही तर माझ्या आमदारकीचा त्याग करेन हा शब्द देतो असं ते म्हणाले आहेत. 

सोलापूर महापालिका 2017 चे पक्षीय बलाबलावर नजर टाकल्यास महापालिकेच्या एकूण 102 जागांपैकी  भाजपला 49 जागा मिळाल्या होत्या.

शिवसेनेला 21 
काँग्रेसला 11
एमआयएमला 09
राष्ट्रवादीला 04
बसपाला 04 
तर माकपला 01 जागा मिळाली होती

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

solapur electionsolapurसोलापूर निवडणूकSolapur Municipal Corporationसोलापूर महानगरपालिका

