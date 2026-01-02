महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवणारी बातमी! मनसे कार्यकर्त्याची हत्या, BJP कनेक्शन आलं समोर

MNS Worker Killed in Solapur: राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण तापलं असून, नेत्यांकडून एकमेकांविरोधात टीकेचे बाण सोडले जात आहेत. दरम्यान शब्दांपुरतं असणारं हे द्वंद्व आता हाणामारीपर्यंत पोहोचलं आहे. सोलापुरात एका मनसे कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. बाळासाहेब सरवदे असं या कार्यकर्त्याचं नाव आहे. मनसे विद्यार्थी सेनेचे पदाधिकारी असलेल्या बाळासाहेब सरवदे यांची राजकीय वादातून हत्या झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
सोलापूर महापालिका प्रभाग 2 मध्ये अर्ज माघारी घेण्यावरून भाजपच्या दोन गटात वाद झाला. प्रभाग 2 मध्ये शालन शिंदे या भाजपच्या अधिकृत उमेदवार आहेत तर त्यांच्या विरोधात भाजपच्या बंडखोर रेखा सरवदे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. रेखा सरवदे यांनी अर्ज माघारी घ्यावा यासाठी शिंदे आणि सरवदे या दोन गटात मोठा वाद झाला. या वादातून भाजपा नेते शंकर शिंदे यांचे कार्यालय देखील फोडण्यात आले.
रेखा सरवदे यांचे नातेवाईक असणारे बाळासाहेब सरवदे यावेळी मध्यस्थीसाठी पोहोचले होते. मात्र त्याचवेळी शिंदे परिवाराच्या लोकांनी बाळासाहेब सरवदे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केल्याचा आरोप सरवदे यांच्या नातेवाईकांनी केला आहे. हल्यात गंभीर जखमी झालेल्या बाळासाहेब सरवदे यांना उपचारासाठी सोलापूरच्या सहकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.
दरम्यान प्रभाग 2 मधून भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख यांचे पुत्र किरण देशमुख हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. हे संपूर्ण पॅनल बिनविरोध करण्यासाठी भाजपकडून मोठा दबाव होत. त्यामुळे सरवदे कुटुंबावर दबाव भाजप नेत्याकडून आणला जात होता असा आरोप आहे.
समाजात वाद नको म्हणून भांडण सोडवायला मनसे नेते बाळासाहेब सरवदे गेले होते. त्यावेळी शिंदे गटातील लोकांनी त्यांची हत्या केल्याचा आरोप मनसेचे पदाधिकारी प्रशांत इंगळे यांनी केला आहे.