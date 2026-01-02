English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवणारी बातमी! मनसे कार्यकर्त्याची हत्या, BJP कनेक्शन आलं समोर

MNS Worker Killed in Solapur: सोलापुरात मनसे कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 2, 2026, 07:23 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवणारी बातमी! मनसे कार्यकर्त्याची हत्या, BJP कनेक्शन आलं समोर

MNS Worker Killed in Solapur: राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण तापलं असून, नेत्यांकडून एकमेकांविरोधात टीकेचे बाण सोडले जात आहेत. दरम्यान शब्दांपुरतं असणारं हे द्वंद्व आता हाणामारीपर्यंत पोहोचलं आहे. सोलापुरात एका मनसे कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. बाळासाहेब सरवदे असं या कार्यकर्त्याचं नाव आहे. मनसे विद्यार्थी सेनेचे पदाधिकारी असलेल्या बाळासाहेब सरवदे यांची राजकीय वादातून हत्या झाल्याचा आरोप केला जात आहे. 

हत्येशी भाजपाचा काय संबंध?

सोलापूर महापालिका प्रभाग 2 मध्ये अर्ज माघारी घेण्यावरून भाजपच्या दोन गटात वाद झाला. प्रभाग 2 मध्ये शालन शिंदे या भाजपच्या अधिकृत उमेदवार आहेत तर त्यांच्या विरोधात भाजपच्या बंडखोर रेखा सरवदे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. रेखा सरवदे यांनी अर्ज माघारी घ्यावा यासाठी शिंदे आणि सरवदे या दोन गटात मोठा वाद झाला. या वादातून भाजपा नेते शंकर शिंदे यांचे कार्यालय देखील फोडण्यात आले. 

रेखा सरवदे यांचे नातेवाईक असणारे बाळासाहेब सरवदे यावेळी मध्यस्थीसाठी पोहोचले होते. मात्र त्याचवेळी शिंदे परिवाराच्या लोकांनी बाळासाहेब सरवदे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केल्याचा आरोप सरवदे यांच्या नातेवाईकांनी केला आहे. हल्यात गंभीर जखमी झालेल्या बाळासाहेब सरवदे यांना उपचारासाठी सोलापूरच्या सहकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. 

दरम्यान प्रभाग 2 मधून भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख यांचे पुत्र किरण देशमुख हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. हे संपूर्ण पॅनल बिनविरोध करण्यासाठी भाजपकडून मोठा दबाव होत. त्यामुळे सरवदे कुटुंबावर दबाव भाजप नेत्याकडून आणला जात होता असा आरोप आहे.  

समाजात वाद नको म्हणून भांडण सोडवायला मनसे नेते बाळासाहेब सरवदे गेले होते. त्यावेळी शिंदे गटातील लोकांनी त्यांची हत्या केल्याचा आरोप मनसेचे पदाधिकारी प्रशांत इंगळे यांनी केला आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

