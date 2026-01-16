Solapur Election Result: सोलापुरात महापालिका मतमोजणीला सुरुवात! कुठे मोजले जात आहेत तुमचे मत?

Solapur Municipal Election Result 2026: सोलापूर महापालिकेच्या 2025-26 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी 16 जानेवारी 2026 रोजी शुक्रवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू झाली आहे. सर्वप्रथम पोस्टल मतमोजणी सुरुवात झाली आहे. या प्रक्रियेचे आयोजन कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवून, तसेच कोणत्याही अनुचित प्रकाराला थांबवण्यासाठी कडक सुरक्षा उपायांसह करण्यात आले आहे. मतमोजणीच्या दरम्यान शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी सोलापूर शहराचे पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत कलम 163 लागू केले आहेत.
1. प्रवेशावर निर्बंध:
मतमोजणी केंद्राच्या मुख्य इमारतीत तसेच त्याच्या १०० मीटरच्या हद्दीत अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश बंदी असणार आहे. यामध्ये केवळ निवडणूक अधिकारी, कर्मचारी, उमेदवार, त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी आणि वैध पासधारकांना प्रवेश दिला जाईल. नागरिकांना शांती आणि सुरक्षिततेची खात्री मिळवून मतमोजणी प्रक्रियेची पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल.
2. मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना बंदी:
मतमोजणी केंद्राच्या आवारात मोबाईल फोन, टॅबलेट, लॅपटॉप किंवा संदेशवहनासाठी वापरली जाणारी कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे नेणे आणि वापरणे कडक मनाई असणार आहे. यामुळे मतमोजणी दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा गडबड किंवा चुकीचा वापर रोखला जाईल.
3. धोकादायक वस्तू आणि शस्त्रास्त्रांवर बंदी:
मतमोजणी केंद्रात धोकादायक वस्तू, काडीपेटी, लायटर किंवा शस्त्रे घेऊन प्रवेश करणे पूर्णपणे बंदी करण्यात आले आहे. हा निर्णय शांतीपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
4. वाहन प्रवेशाबाबत नियम:
मतमोजणी केंद्रात खासगी वाहनांना प्रवेश मिळणार नाही. केवळ जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत परवानगीनेच वाहनांना प्रवेश दिला जाईल. यामुळे वाहतूक कोंडी आणि गोंधळ टाळता येईल.
5. माध्यम प्रतिनिधींसाठी सूचना:
पत्रकार आणि मीडिया प्रतिनिधींना मतमोजणी कक्षात मोबाईल फोन किंवा कॅमेरे घेऊन प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आले आहे. यामुळे निवडणुकीच्या परिणामांची पारदर्शकता अबाधित राहील आणि कोणत्याही प्रकारची अफवा किंवा गोंधळ होणार नाही.
सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकीचे निकाल सुमारे दुपारी किंवा सायंकाळी जाहीर होऊ शकतात, त्यामुळे नागरिकांपासून राजकीय कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचीच उत्सुकता वाढली आहे. कोण जिंकणार आणि कोण पराभूत होणार याचे उत्तर आज कळेल, आणि सोलापूर महापालिकेची सत्ता कुणाच्या हाती जाईल हे सर्वांना ठरवून दाखवेल.