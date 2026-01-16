English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Solapur Municipal Election Winner Candidates List: सोलापूर महापालिकेच्या निकालांकडे सर्वांचे विशेष लक्ष लागले आहे. येथे काँग्रेस आघाडी विजय मिळवणार की भाजप आपले वर्चस्व कायम ठेवणार, हे चित्र जवळपास स्पष्ट होत आहे. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 16, 2026, 05:45 PM IST
Solapur Election Winner List: सोलापुरात कोणी मारली बाजी? बघा विजेत्यांची यादी

Solapur Municipal Election Winner Candidates List: राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणूक निकालांची घोषणा सुरू झाली. सोलापुरातही सकाळी 10 वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. प्राथमिक चित्र पाहता राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये भाजप महायुतीने सत्ता काबीज केल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, सोलापूर महापालिकेच्या निकालांकडे सर्वांचे विशेष लक्ष लागले आहे. येथे काँग्रेस आघाडी विजय मिळवणार की भाजप आपले वर्चस्व कायम ठेवणार, हे चित्र जवळपास स्पष्ट होत आहे. सोलापूर महापालिकेच्या एकूण 102 जागांसाठी निवडणूक होत असून बहुमतासाठी 52 जागांची आवश्यकता आहे. भाजप या निवडणुकीत स्वबळावर मैदानात उतरली आहे.

भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), मनसे आणि माकप यांनी एकत्र येत संयुक्त लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सोलापूरमध्ये भाजप विरुद्ध सर्व विरोधी पक्ष असा थेट सामना रंगला आहे.

सोलापूर महापालिका निवडणुकीतील आतापर्यंतच्या विजेत्यांची यादी 

 





प्रभाग विजयी उमेदवार उमेदवाराचे नाव पक्ष
१ - अ
गौतम कसबे
 गौतम कसबे भाजप
सुजीत अवघडे राष्ट्रवादी
रमेश व्हटकर उद्धवसेना
रवींद्र गायकवाड वंचित बहुजन आघाडी
बबलू गायकवाड बसपा
---   --- ---
१ - ब
राजश्री कणके
 राजश्री कणके भाजप
नंदा कांगरे राष्ट्रवादी
आरती विटकर उद्धवसेना
किरण रुपनर वंचित बहुजन आघाडी
शहनाज मोमीन बसपा
---   --- ---
१ - क
पूजन काशीद
 पूजन काशीद भाजप
सपना कोळी शिवसेना
शुभांगी जाबा काँग्रेस
शुभांगी कळंब राष्ट्रवादी
शिलवंता गायकवाड वंचित बहुजन आघाडी
भगीरथी शिंदे बसपा
---   --- ---
१ - ड
अविनाश पाटील
 अविनाश पाटील भाजप
संजय सरवदे शिवसेना
सिद्धाराम आनंदकर राष्ट्रवादी
राकेश सोनी राष्ट्रवादी (शरद पवार)
सुहास सावंत वंचित बहुजन आघाडी
---   --- ---
२ - अ
नारायण बनसोडे
 नारायण बनसोडे भाजप
प्रशांत कावळे उद्धवसेना
निलेश होटकर राष्ट्रवादी
---   --- ---
२ - ब
कल्पना कारभारी
 कल्पना कारभारी भाजप
संध्या भोसले मनसे
---   --- ---
२ - क
शालन शिंदे
 शालन शिंदे भाजप
आफ्रिन पठाण शिवसेना
---   --- ---
२ - ड
किरण देशमुख
 किरण देशमुख भाजप
गणेश कुलकर्णी शिवसेना
मुस्ताक पटेल राष्ट्रवादी
दिनेश चव्हाण उद्धवसेना
---   --- ---
३ - अ
 
 राजू पाटील भाजप
सुरेश बिद्री शिवसेना
रोहित कारमपुरी काँग्रेस
बिपीन पाटील अपक्ष
---   --- ---
३ - ब
 
 स्वाती बडगु भाजप
उर्वशी पाटील शिवसेना
महानंदा शिरसीकर काँग्रेस
---   --- ---
३ - क
 
 रंजिता चाकोते भाजप
कुमुद अंकाराम शिवसेना
रमाबाई पांडगळे काँग्रेस
---   --- ---
३ - ड
 
 संजय कोळी भाजप
सुरेश पाटील शिवसेना
सिद्धाराम चाकोते काँग्रेस
जुबेर पटेल आप
---   --- ---
४ - अ
वंदना गायकवाड
 वंदना गायकवाड भाजप
संघमित्रा चौधरी काँग्रेस
कविता चंदनशिवे राष्ट्रवादी
पल्लवी सुरवसे वंचित बहुजन आघाडी
सुरेखा बाळशंकर बसपा
---   --- ---
४ - ब
विनायक विटकर
 विनायक विटकर भाजप
सुशील बंदपट्टे राष्ट्रवादी
मल्लिकार्जुन हिरेमठ वंचित बहुजन आघाडी
---   --- ---
४ - क
ऐश्वर्या साखरे
 ऐश्वर्या साखरे भाजप
सारिका फुटाणे राष्ट्रवादी
प्रिया बसवंती उद्धवसेना
रेश्मा मुल्ला बसपा
पूजा धोत्रे वंचित बहुजन आघाडी
---   --- ---
४ - ड
अनंत जाधव
 अंनत जाधव भाजप
विश्वनाथ बिडवे राष्ट्रवादी
धम्मपाल इंगळे वंचित बहुजन आघाडी
देवेंद्र लोंढे रासप
---   --- ---
५ - अ
समाधान आवळे
 समाधान आवळे भाजप
आनंद चंदनशिवे राष्ट्रवादी
प्रणा बंगाळे काँग्रेस
नागेश पाटोळे वंचित बहुजन आघाडी
शिवम सोनकांबळे आरपीआय
चंद्रशेखर उघडे बसपा
---   --- ---
५ - ब
अलका भवर
 अलका भवर भाजप
भाग्यश्री काळे राष्ट्रवादी
संपदा खांडेकर राष्ट्रवादी (शरद पवार)
दर्शना दुगाणे बसपा
अर्चना राजपूत आरपीआय
---   --- ---
५ - क
मंदाकिनी तोडकरी
 मंदाकिनी तोडकरी भाजप
महादेवी रणदिवे राष्ट्रवादी
अनुजा तोडकरी उद्धवसेना
प्रज्ञा लोंढे बसपा
माधवी काळे आरपीआय
पौर्णिमा हरिजन वंचित बहुजन आघाडी
---   --- ---
५ - ड
 बिच्चू प्रधाने बिज्जू प्रधाने भाजप
गणेश पुजारी राष्ट्रवादी
महेश मुंदडा बसपा
परमेश्वर सावंत उद्धवसेना
सुजित कोकरे आरपीआय
---   --- ---
६ - अ
 सोनाली गायकवाड सोनाली गायकवाड भाजप
अनिता गवळी शिवसेना
रेणुका शिराळकर वंचित बहुजन आघाडी
---   --- ---
६ - ब
 सुनील खटके सुनील खटके भाजप
हर्षल गायकवाड शिवसेना
भाग्यश्री पांढरे बसपा
अमोल पूदे आप
---   --- ---
६ - क
मृण्मयी गवळी
 मृण्मयी गवळी भाजप
पूजा चव्हाण शिवसेना
कविता उघडे वंचित बहुजन आघाडी
---   --- ---
६ - ड
गणेश वानकर
 गणेश वानकर भाजप
मनोज शेजवाल शिवसेना
आकाश गायकवाड आप
---   --- ---
७ - अ
 अनिकेत पिसे आनंद कोलारकर भाजप
अनिकेत पिसे शिवसेना
सुमित भोसले राष्ट्रवादी (शरद पवार)
---   --- ---
७ - ब
श्रद्धा पवार
 श्रद्धा पवार भाजप
मनीषा कणसे राष्ट्रवादी
मनीषा माने राष्ट्रवादी (शरद पवार)
मनीषा भोसले रासप
---   --- ---
७ - क
मनोरमा सपाटे
 उत्तरा बचूटे भाजप
शीतल गादेकर राष्ट्रवादी (शरद पवार)
मनोरमा सपाटे शिवसेना
---   --- ---
७ - ड
अमोल शिंदे
 पद्माकर काळे भाजप
अमोल शिंदे शिवसेना
---   --- ---
८ - अ
 
 अमर पुदाले भाजप
उमेर सय्यद राष्ट्रवादी
नकिब कुरेशी राष्ट्रवादी (शरद पवार)
इम्रान हवालदार एमआयएम
---   --- ---
८ - ब
 
 गीता गवई भाजप
मेघा बेळमकर उद्धवसेना
उल्फत सौदागर राष्ट्रवादी
---   --- ---
८ - क
 
 बबिता धूम्मा भाजप
गोदावरी मोकाशी काँग्रेस
सुषमा हिबारे मनसे
---   --- ---
८ - ड
 
 गौरीशंकर पाटील भाजप
शशिकांत बिराजदार उद्धवसेना
एमएमडी मुतवल्ली राष्ट्रवादी
बशीर शेख एमआयएम
---   --- ---
९ - अ
 
 शेखर इगे भाजप
दत्तू बंदपट्टे काँग्रेस
रामचंद्र मंजेली राष्ट्रवादी
नागेश वल्याळ अपक्ष
---   --- ---
९ - ब
 
 कादंबरी मंजेली भाजप
लक्ष्मी बडगु राष्ट्रवादी
गीता वासम माकप
---   --- ---
९ - क
 
 पूजा वाडेकर भाजप
भानुप्रिया बोगा राष्ट्रवादी
अरुणा आडम माकप
---   --- ---
९ - ड
मेघनाथ येमूल
 मेघनाथ येमूल भाजप
तुषार जक्का राष्ट्रवादी
सुरेश गायकवाड उद्धवसेना
---   --- ---
१० - अ
उज्वला दासरी
 उज्वला दासरी भाजप
कुमुद अंकाराम अपक्ष
अरुणा कोंडले अपक्ष
श्वेता दासरी अपक्ष
रुचिरा मासम अपक्ष
---   --- ---
१० - ब
दिपीका यलदंडी
 दिपीका यलदंडी भाजप
प्रिती देवकते काँग्रेस
दिपाली जाधव राष्ट्रवादी
कृष्णवेणी कोंडा शिवसेना
---   --- ---
१० - क सतिश सिरसिल्लाप्र सतीश सिरसिल्ला भाजप
    रुपेशकुमार भोसले राष्ट्रवादी
    हेमलता गायकवाड शिवसेना
---   --- ---
१० - ड
प्रथमेश कोठे
 प्रथमेश कोठे भाजप
शंकर बटगिरी शिवसेना
---   --- ---
११ - अ
 
 युवराज सरवदे भाजप
अहमद मोमीन राष्ट्रवादी
लोकेश नंदाल शिवसेना
शुभम स्वामी उद्धवसेना
---   --- ---
११ - ब
 
 शारदा रामपुरे भाजप
कल्पना रव्वा काँग्रेस
दिपीका माळी शिवसेना
लक्ष्मी बनसोडे राष्ट्रवादी
---   --- ---
११ - क
 
 मीनाक्षी कडगंची भाजप
सोनाली नवले उद्धवसेना
रहीसा शेख राष्ट्रवादी
---   --- ---
११ - ड
 
 अजय पोन्नम भाजप
धोंडप्पा तोरनगी काँग्रेस
राजेंद्र कलंत्री राष्ट्रवादी
अब्बासअली यादगीर प्रहार
---   --- ---
१२ - अ
विनायक कोंड्याल
 विनायक कोंड्याल भाजप
श्रीनिवास पोतन शिवसेना
प्रसाद माने उद्धवसेना
---   --- ---
१२ - ब
सारिका खजुरगी
 सारिका खजूरगी भाजप
अमिता जगदाळे उद्धवसेना
---   --- ---
१२ - क
अर्चना वडनाल
 अर्चना वडनाल भाजप
स्नेहा श्रीराम शिवसेना
---   --- ---
१२ - ड
सिद्धेश्वर कमटम
 सिद्धेश्वर कमटम भाजप
मौलाली पटेल काँग्रेस
राजेश अनगिरे शिवसेना
---   --- ---
१३ - अ
सुनिता कामाठी
 सुनीता कामाठी भाजप
गीता म्हेत्रे शिवसेना
सुषमा सरवदे माकप
---   --- ---
१३ - ब
अंबिका चौगुले
 अंबिका चौगुले भाजप
शिवम्मा बंदपट्टे शिवसेना
अनिता अडम माकप
अलकुंटे अपक्ष
---   --- ---
१३ - क
सत्यानारायण गुर्रम
 सत्यनारायण गुर्रम भाजप
दिनेश घोडके राष्ट्रवादी
जयंत होले शिवसेना
श्रीनिवास म्हेत्रे माकप
---   --- ---
१३ - ड
विजय चिप्पा
 विजय चिप्पा भाजप
श्रीधर अरगोंडा शिवसेना
इम्रान पठाण राष्ट्रवादी
वल्लभ चौगुले उद्धवसेना
विष्णू करमपुरी जनविकास क्रांती सेना
---   --- ---
१४ - अ
अकीला भागनगरी
 विजयलक्ष्मी कंदलगी भाजप
कुदुसिया मणियार काँग्रेस
नसीमा एजाज राष्ट्रवादी
अकीला भागनगरी एमआयएम
---   --- ---
१४ - ब
 
 चेतन पडवळकर भाजप
नसीम बागवान काँग्रेस
सैफोद्दीन मणियार राष्ट्रवादी
असिफ अहमद शेख एमआयएम
राजासाहेब बागवान सपा
अशपाक बागवान आप
---   --- ---
१४ - क
 
 श्रद्धा साका भाजप
शहजादीबेगम बडेपीर काँग्रेस
सादिका शेख राष्ट्रवादी
वाहिदाबानो शेख एमआयएम
सुचित्रा वाघमारे आप
विजया बंगाळे मविआ
---   --- ---
१४ - ड
 
 तुषार पवार भाजप
शोएब महागामी काँग्रेस
मोहम्मद कलीम बागवान राष्ट्रवादी
तौफिक हत्तुरे एमआयएम
रियाज खरादी सपा
जुबेर हिरापुरे आप
रफिक मोहोळकर अपक्ष
---   --- ---
१५ - अ
 
 श्रीदेवी फुलारे भाजप
सपना मॅगेरी काँग्रेस
रुपाली म्हेत्रे शिवसेना
---   --- ---
१५ - ब
 
 विजया खरात भाजप
कल्पना नरोटे काँग्रेस
मोनिका सरकार आप
योगिता वाघमारे बहुजन मुक्ती पार्टी
---   --- ---
१५ - क
 
 विनोद भोसले भाजप
अरिफ शेख काँग्रेस
महेश गाडेकर राष्ट्रवादी
अमजद मुजावर सपा
निलेश संगेपाग आप
---   --- ---
१५ - ड
 
 अंबादास करगुळे भाजप
चेतन नरोटे काँग्रेस
सागर शितोळे शिवसेना
---   --- ---
१६ - अ
 
 रतिकांत कमलापुरे भाजप
नरसिंह असादे काँग्रेस
कुमार जंगडेकर शिवसेना
दीपक गवळी वंचित बहुजन आघाडी
विक्रम कसबे जनविकास क्रांती सेना
---   --- ---
१६ - ब
 
 श्वेता खरात भाजप
बिलकिसबे खान काँग्रेस
सारा मंचिले माकप
प्रिती वाडे राष्ट्रवादी
मुबरा पठाण एमआयएम
---   --- ---
१६ - क
 
 कल्पना कदम भाजप
सीमा यलगुलवार काँग्रेस
मीनाक्षी शिंदे शिवसेना
फिरदोस पटेल एमआयएम
---   --- ---
१६ - ड
 
 दिलीप कोल्हे भाजप
नरसिंग कोळी काँग्रेस
प्रियदर्शन साठे शिवसेना
गाझी जहागीरदार एमआयएम
यु.एन.बेरिया सपा
---   --- ---
१७ - अ
 
 निर्मला जंगम भाजप
शुभांगी लिंगराज काँग्रेस
नूतन गायकवाड राष्ट्रवादी
लक्ष्मी माढेकर शिवसेना
माधुरी म्हेत्रे एमआयएम
---   --- ---
१७ - ब
 
 भारतसिंग बडूरवाले भाजप
परशुराम सतारेवाले काँग्रेस
इब्राहिम कुरेशी राष्ट्रवादी
सुमित मनसावाले शिवसेना
हरीस कुरेशी एमआयएम
---   --- ---
१७ - क
 
 जुगनबाई अंबेवाले भाजप
गीता गुडूर राष्ट्रवादी
यास्मिन पठाण एमआयएम
---   --- ---
१७ - ड
 
 रवी कय्यावाले भाजप
अंबादास गोरंटला शिवसेना
मोहसीना नदाफ राष्ट्रवादी
वाहिद विजापूरे काँग्रेस
जुबेर जब्बार एमआयएम
मल्लिकार्जुन पिलगिरी आप
---   --- ---
१८ - अ
 
 श्रीकांचना यन्नम भाजप
निर्मला पासकंटी शिवसेना
सुमय्या नदाफ एमआयएम
---   --- ---
१८ - ब
 
 राजश्री धोडमणी भाजप
महादेवी हिटनल्ली शिवसेना
नलिनी कलबुर्गी माकप
---   --- ---
१८ - क
 
 प्रशांत पल्ली भाजप
संतोष संघा शिवसेना
अंबादास नडगिरे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
सादिक नदाफ एमआयएम
---   --- ---
१८ - ड
 
 शिवानंद पाटील भाजप
आयाज आळंद काँग्रेस
सुनील निंबाळकर शिवसेना
विशाल गुजले मनसे
---   --- ---
१९ - अ
कविता जंगम
 कविता जंगम भाजप
विजयालक्ष्मी काळपगार काँग्रेस
प्रियांका विटकर शिवसेना
---   --- ---
१९ - ब
व्यंकटेश कोंडी
 व्यंकटेश कोंडी भाजप
श्रीनिवास करली शिवसेना
कुंदन गायकवाड उद्धवसेना
---   --- ---
१९ - क
कलावती गदगे
 कलावती गदगे भाजप
सुनंदा जमादार शिवसेना
राणी गंधुरे उद्धवसेना
---   --- ---
१९ - ड
बसवराज केंगाळकर
 बसवराज केंगाळकर भाजप
शिवशंकर अंजनाळकर काँग्रेस
पवन देसाई शिवसेना
---   --- ---
२० - अ
 
 वहिदाबी शेख भाजप
अनुराधा काटकर काँग्रेस
कुरेशा मुल्ला राष्ट्रवादी
सफिया चौधरी एमआयएम
---   --- ---
२० - ब
 
 पूजा वाघमारे भाजप
परवीन इनामदार राष्ट्रवादी
नुसरत शेख राष्ट्रवादी (शरद पवार)
अनिसा मोगल एमआयएम
---   --- ---
२० - क
 
 झीशान सय्यद भाजप
अबूब कर सय्यद राष्ट्रवादी
सिद्धार्थ रणधीरे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
अजहर हुंडेकरी एमआयएम
मंजूर खानापुरे आप
---   --- ---
२० - ड
 
 अमीर शेख भाजप
अझरोद्दीन शेख काँग्रेस
मोहसीन शेख शिवसेना
तौफिक शेख राष्ट्रवादी
अझरोद्दीन जाहगीरदार एमआयएम
अजहर शेख आप
---   --- ---
२१ - अ
 
 संगीता जाधव भाजप
पूजा खंदारे शिवसेना
प्रतीक्षा निकाळजे काँग्रेस
---   --- ---
२१ - ब
 
 शिवाजी वाघमोडे भाजप
रियाज हुंडेकरी काँग्रेस
अक्षय पकाले शिवसेना
---   --- ---
२१ - क
 
 मंजिरी किल्लेदार भाजप
किरण टेकाळे काँग्रेस
मीना दास शिवसेना
सारिका सुरवसे अपक्ष
---   --- ---
२१ - ड
 
 सात्विक बडवे भाजप
भीमाशंकर म्हेत्रे उद्धवसेना
---   --- ---
२२ - अ
 
 दत्तात्रय नडगिरी भाजप
संजय हेमगड्डी काँग्रेस
अजित बनसोडे राष्ट्रवादी
सुधीर संगेपाग शिवसेना
सचिन कोलते एमआयएम
कीर्तिपाल गोडंगुबे वंचित बहुजन आघाडी
---   --- ---
२२ - ब
 
 अंबिका गायकवाड भाजप
अर्चना जाधव काँग्रेस
अंजू गायकवाड शिवसेना
अंबिका जाधव राष्ट्रवादी
शोभा जाधव एमआयएम
---   --- ---
२२ - क
 
 चैताली जाधव भाजप
राजनंदा डोंगरे काँग्रेस
अनिता बुक्कानुरे शिवसेना
तहेसीन शेख राष्ट्रवादी
असीया शेख एमआयएम
सुषमा फडतरे वंचित बहुजन आघाडी
---   --- ---
२२ - ड
 
 किसन जाधव भाजप
कुणाल गायकवाड काँग्रेस
नितीन गायकवाड शिवसेना
जुबेर शेख राष्ट्रवादी
सिराज शेख एमआयएम
रमेश सुतकर वंचित बहुजन आघाडी
संगणबसप्पा बिराजदार आरपीआय
---   --- ---
२३ - अ
सत्यजित वाघमोडे
 सत्यजित वाघमोडे भाजप
अनिल बनसोडे राष्ट्रवादी
मदन कोलके शिवसेना
सुनीता रोटे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
धर्मराज डुरके वंचित बहुजन आघाडी
---   --- ---
२३ - ब
आरती वाकसे
 आरती वाकसे भाजप
दीपाली शाह काँग्रेस
कृष्णाबाई बिरादार शिवसेना
मेनका राठोड अपक्ष
---   --- ---
२३ - क
ज्ञानेश्वरी देवकर
 ज्ञानेश्वरी देवकर भाजप
लता गायकवाड शिवसेना
अलका राठोड उद्धवसेना
चित्रा कांबळे राष्ट्रवादी
माणिकम्मा कोळी बसपा
---   --- ---
२३ - ड
राजशेखर पाटील
 राजशेखर पाटील भाजप
प्रकाश राठोड शिवसेना
लक्ष्मण जाधव उद्धवसेना
राहुल जरग बसपा
सुभाष गायकवाड वंचित बहुजन आघाडी
उमेश गायकवाड अपक्ष
---   --- ---
२४ - अ
 
 मधुसूदन जंगम भाजप
शिवलिंग कांबळे काँग्रेस
सतीश म्हस्के शिवसेना
---   --- ---
२४ - ब
 
 वनिता पाटील भाजप
उषा काळे शिवसेना
संध्या काळे उद्धवसेना
---   --- ---
२४ - क
 
 अश्विनी चव्हाण भाजप
शैलजा राठोड शिवसेना पुरस्कृत
---   --- ---
२४ - ड
 
 नरेंद्र काळे भाजप
राजू चव्हाण काँग्रेस
विकास कदम शिवसेना
आनंदकुमार जाधव आप
संपन्न दिवाकर रासप
---   --- ---
२५ - अ
 
 सुमन चाबुकस्वार भाजप
सरस्वती आठवले काँग्रेस
सुरेखा काळे राष्ट्रवादी
---   --- ---
२५ - ब
 
 नागेश ताकमोगे भाजप
विजयकुमार हत्तुरे काँग्रेस
धनंजय कारंडे शिवसेना
वैभव हत्तूरे राष्ट्रवादी
मकबूल मुल्ला प्रहार
---   --- ---
२५ - क
 
 वैशाली भोपळे भाजप
रिझवान सगरी काँग्रेस
सुकेशनी गंगोडा राष्ट्रवादी
शोभा चौगुले शिवसेना
---   --- ---
२६ - अ
संगीता जाधव
 संगीता जाधव भाजप
किरण सर्वगोड राष्ट्रवादी
नागिणी इरकशेट्टी राष्ट्रवादी (शरद पवार)
संगीता सुरवसे वंचित बहुजन आघाडी
पल्लवी कांबळे बसपा
---   --- ---
२६ - ब
दिपक जमादार
 दिपक जमादार भाजप
रविकुमार यलगुलवार काँग्रेस
राजेश काळे अपक्ष
---   --- ---
२६ - क
जयकुमार माने
 जयकुमार माने भाजप
नितीन घुगे काँग्रेस
बसवराज बिराजदार शिवसेना
सागर हत्तुरे राष्ट्रवादी
सुहास सुरवसे बसपा
परमेश्वर माळगे अपक्ष
