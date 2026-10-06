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...म्हणून त्याने चक्क गाढवाशी केलं लग्न; सोलापुरातील अनोख्या लग्नात खुर्च्यांवरील मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या फोटोंनी वेधलं लक्ष

यासंदर्भात सदर व्यक्तीने असा निर्णय घेण्यामागील कारण काय आहे याची माहिती देतानाच नेमकं आपलं म्हणणं काय हे एका बॅनरच्या माध्यमातून मांडलंय. या बॅनरवर काय लिहिलंय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 06, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 08:36 AM IST
...म्हणून त्याने चक्क गाढवाशी केलं लग्न; सोलापुरातील अनोख्या लग्नात खुर्च्यांवरील मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या फोटोंनी वेधलं लक्ष
Image Credit: त्यानेच सांगितलं यामागील खरं कारण

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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...म्हणून त्याने चक्क गाढवाशी केलं लग्न; सोलापुरातील अनोख्या लग्नात खुर्च्यांवरील मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या फोटोंनी वेधलं लक्ष
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