English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चा आजोबा-नातवाच्या जोडीची! दोघेही उमेदवार पण वयाचा फरक पाहून व्हाल थक्क

Solapur news sangola nagar Parishad : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भातील घडामोडींना आता वेग आला असून, तरुणाईचा ज्याप्रमाणं या निवडणुकीकडे कल दिसत आहे, याच धामधुमीत एक रंजक बातमी...   

सायली पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 12:54 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चा आजोबा-नातवाच्या जोडीची! दोघेही उमेदवार पण वयाचा फरक पाहून व्हाल थक्क
Solapur news sangola nagar Parishad Municipal Council Election grandfather and grandson got nomination know latest update

Solapur news sangola nagar Parishad : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडण्यास सुरुवात झाली असून, महाराष्ट्रात क्षणाक्षणाला काही नवी राजकीय समीकरणं आकारास येत आहेत. अनुभवी नेत्यांपासून अगदी नवख्या तरुणाईचाही कल राजकीय वर्तुळाकडे दिसत आहे. अशा या वातावरणात महाराष्ट्रात चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे दोन अशा उमेदवारांची, जी जोडी त्यांच्यातील वयाच्या फरकासमवेत नात्यामुळंही चर्चेत आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या नगर परिषदेत सुरुय ही चर्चा? 

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला नगरपरिषदेच्या निवडणुकीमध्ये 73 वर्षांचे आजोबा आणि 21 वर्षांचा नातू एकाच वेळी रिंगणामध्ये उतरले आहेत. इथं नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक लढणारे मारुती आबा बनकर हे भाजपचे राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत. तर त्यांचा नातू हासुद्धा राज्यातील सर्वात तरुण नगरसेवक पदाचा उमेदवार ठरत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : BMC Election आधी फडणवीस सरकारनं फिरवली जादूची कांडी; कोट्यवधी मुंबईकरांना होणार नव्या निर्णयाचा फायदा... 

सांगोला नगरपालिकेसाठी भारतीय जनता पक्षाकडून मारुती आबा बनकर या 73 वर्षांच्या आजोबांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी देण्यात आली आहे. बनकर यांनी यापूर्वी दोन वेळा सांगोल्याचं नगराध्यक्ष पद भूषवलं आहे. त्यावेळी ते शेतकरी कामगार पक्षामधून नगराध्यक्ष झाले होते, आता मात्र ते ते भाजपच्या उमेदवारीवर निवडणुकीच्या लढतीत सहभागी होताना दिसत आहेत. 

FAQ

सोलापूर जिल्ह्यात सध्या कोणत्या निवडणुकीची सर्वाधिक चर्चा आहे?
सांगोला नगरपरिषदेच्या निवडणुकीची. येथे 73 वर्षीय आजोबा मारुती आबा बनकर (नगराध्यक्ष पदासाठी) आणि त्यांचा 21 वर्षीय नातू ज्योतिरादित्य बनकर (नगरसेवक पदासाठी) एकाच वेळी रिंगणात उतरले आहेत. 

मारुती आबा बनकर कोण आहेत?
वय: 73 वर्ष  
पद: नगराध्यक्ष (सार्वजनिक उमेदवार)  
पक्ष: भारतीय जनता पक्ष (BJP)  
राजकीय पार्श्वभूमी: यापूर्वी दोन वेळा सांगोला नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष झालेले आहेत (दोन्ही वेळा शेतकरी कामगार पक्ष – शेकापमधून). 

ज्योतिरादित्य बनकर कोण आहेत?
उत्तर:  वय: फक्त 21 वर्ष  
नातं: मारुती आबा बनकर यांचा नातू  
पद: नगरसेवक (वॉर्ड सदस्य)  
वैशिष्ट्य: राज्यातील सर्वात तरुण नगरसेवक उमेदवारांपैकी एक. पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत.

बनकर यांना मिळालेली उमेदवारी आणि त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीकडे सर्वांचं लक्ष असतानाच यादरम्यान त्यांचा नातू ज्योतिरादित्य बनकर हासुद्धा वयाच्या 21व्या वर्षी पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. नगरसेवक पदासाठी ज्योतिरादित्य यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये निवडणुकीच्या माहोलात आजोबा-नातवाच्या या जोडीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra local body electionSolapur news sangola nagar Parishadgrandfather and grandson in electoral fightelection newsSolapur news

इतर बातम्या

BMC Election आधी फडणवीस सरकारनं फिरवली जादूची कांडी; कोट्यव...

महाराष्ट्र बातम्या