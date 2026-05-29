Solapur Crime : दुसरं लग्न, वाढता ताण अन्... रीलस्टार रोहिणीच्या मृत्यूची 'ती' बाजू आली समोर, शेवटत्या रील्समधून मांडलं होतं दुःख

Solapur Reelstar Death : सोलापुरच्या रीलस्टार रोहिणी पारामध्ये यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली. या प्रकरणात नेमकं काय झालं? याचा पोलीस तपास करत आहेत. मात्र एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सोलापूरमधील रीलस्टार रोहिणी पाराध्ये यांनी आपल्या 'हॉटेल ग्रामपंचायत' मधील किचनच्या अँगलला गळफास लावून आत्महत्या केली. या प्रकरणाने संपूर्ण मंगळवेडा परिसरात खळबळ उडाली होती. 'हॉटेल ग्रामपंचायत' हे निलेश पाराध्ये आणि रोहिणी पाराध्ये यांनी सुरु केललं हॉटेल. रोहिणी आणि निलेश यांचं हे हॉटेल अतिशय लोकप्रिय होते. दोघेही रिल्स बनवत वेगवेगळे पदार्थ ग्राहकांना खायला घालत असे. त्यामुळे मंगळवेढा परिसरात दोघंही लोकप्रिय होते. मात्र रोहिणीने अचानक टोकाचं पाऊल उचलल्यामुळे कुटुंबासोबत सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहिणी पाराध्येचे हे दुसरे लग्न आहे. रोहिणी पाराध्येचा पहिला घटस्फोट झाला असून निलेशसोबतचा तिचा आंतरजातीय प्रेमविवाह आहे. निलेश आणि रोहिणी यांची पुण्यात ओळख झाली. यानंतर दोघांमध्ये प्रेमाचं नातं निर्माण झालं. या दोघांनी लग्न केलं आणि दोघंही रिलस्टार म्हणून लोकप्रिय झाले.
यानंतर दोघांनी मंगळवेढा परिसरात 'हॉटेल ग्रामपंचायत'सुरु केलं. अवघ्या काही दिवसांतच 'हॉटेल ग्रामपंचायत'ची लोकप्रियता वाढली. येथील पदार्थ आणि दोघांनी केलेले रिल्स अतिशय लोकप्रिय ठरले. मिळालेल्या माहितीनुसार, 'हॉटेल ग्रामपंचायत' या हॉटेलच्या दोन शाखा मंगळवेढा परिसरात वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे दोघांमध्ये वाद आणि नंतर तणाव निर्माण झाला होता. यामध्ये तिने टोकाचं पाऊल उचललं आणि 26 मे रोजी दुपारी 1 च्या सुमाराच 'हॉटेल ग्रामपंचायत'च्या किचनमध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली.
शेवटच्या रील्समधून समोर आलं कारण? रोहिणी पाराध्येने शेअर केलेल्या शेवटच्या रील्समधून एक गोष्ट शेअर केली होती. हेच रोहिणीच्या मृत्यूचं कारण आहे का? कारण रोहिणी यामध्ये भाकरी भाजताना दिसत आहे. त्यामध्ये ती म्हणते की, पुरुषांनी देखील जेवणाला मदत करावी. कारण पुरुष मदत करत नसल्यामुळे महिलांवर अनेकदा कामाचा ताण होतो. याच ताणामुळे रोहिणीने टोकाचं पाऊल उचललं का? असा प्रश्न सोशल मीडियावर विचारला जात आहे.
'हॉटेल ग्रामपंचायच'च्या शाखा वाढवण्याचा निर्णय घेतला मात्र दोन्ही शाखांचं व्यवस्थापन करणं त्यांच्या वादाचं कारण ठरलं. कारण हे सगळं करत असताना त्यांचं आर्थिक गणितही बिघडत होतं. आणि यामुळे त्यांची कसरत होत होती. त्यातूनच रोहिणी आणि निलेश यांच्यात सतत वाद व्हायचे अशी चर्चा आहे. रोहिणीने म्हणूनच टोकाचं पाऊल उचललं असावं असं म्हटलं जात आहे. रोहिणीच्या आत्महत्येमागे दुसरं कुठलं वेगळं कारण होतं का? पोलीस याचाही तपास करत आहेत.