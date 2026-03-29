जिम ट्रेनर सचिन माने हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट, अनैतिक संबंधातून खून झाल्याचा आरोप

29 वर्षीय जिम ट्रेनर सचिन माने 14 मार्च रोजी जिमला जातो सांगून घरातून बाहेर पडला तो परत आलाच नाही. 10 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस होऊन गेले म्हणून पत्नी आणि नातेवाईकांनी पोलिसात तक्रार नोंदवली. त्यानंतर एका झुपडात कुजलेल्या अवस्थेत सचिन मानेचा मृतदेह सापडला. ही हत्या नसून घातपात असल्याचं कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. एक महिला आणि दोन पुरुषांवर कुटुंबांनी केले आरोप.
अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून निर्घृण खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. सचिन माने (वय २९, रा. उत्कर्ष नगर,२ नंबर झोपडपट्टी, विजापूर नाका) असे मृत तरुणाचे नाव असून, बेपत्ता झाल्याच्या 14 दिवसांनंतर त्याचा मृतदेह विजापूर रोडवरील पनाश बिल्डिंग समोरील पाटील नगर परिसरातील एका पडीक खोलीत आढळून आला.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सचिन माने याचे एका मेजरच्या पत्नीसोबत संबंध असल्याचा संशय आरोपीला होता. याच कारणावरून 12 मार्च रोजी सचिन आणि संबंधित मेजर यांच्यात जोरदार वाद झाला होता. त्यानंतर १३ मार्च रोजी सचिन 'जिमला जातो' असे सांगून घरातून बाहेर पडला, तो पुन्हा परतलाच नाही. पोलीस आणि नातेवाईक त्याचा शोध घेत असतानाच, आज (२७ मार्च) सकाळी विजापूर रोड परिसरातील पाटील नगरातील एका निर्जन पडीक खोलीत त्याचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला. मृतदेहाची अवस्था पाहता त्याचा खून करून तो तिथे टाकून देण्यात आल्याचा आरोप सचिनच्या नातेवाईकांनी केला आहे.
घटनेची माहिती मिळताच विजापूर नाका पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सोलापूर शासकीय रुग्णालयात पाठवला आहे. सचिनने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आल्याची नोंद सिव्हिल पोलीस ठाण्यात झाली आहे. सचिन घरी न परतल्याने कुटुंबियांनी त्याची सर्वत्र शोधाशोध केली. मात्र, तो मिळून न आल्याने 18 मार्च रोजी सचिनच्या नातेवाईकांनी मेजर व त्याच्या कुटुंबीयाकडून सचिनचा घातपात झाला असावा अशी संशयाची फिर्याद विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात दिली होती.
सचिन मानेच्या पश्चात त्याची पत्नी आणि दोन मुलं जी तीन आणि दीड वर्षांचे असल्याच समोर आलं आहे.