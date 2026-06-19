सोलापुरात मोहिते-पाटलांचा 'हर हर महादेव'चा नारा

अभिषेक आदेप्पा, झी 24 तास, सोलापूर : सोलापूर विधान परिषदेची यंदाची निवडणुकीत विविध कारणांनी लक्षवेधी ठरली. मतदानाच्या दिवशी तर पवारांच्या राष्ट्रवादीचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या हर हर महादेवच्या स्टेटसभोवतीच राजकारणाचा फेरा पडल्याचं पाहायला मिळालं.
सोलापूर विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्तान यंदा मोहिते पाटील विरुद्ध सगळे असा सामना पाहायला मिळाला. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं खासदार धैर्यशील मोहितेंच्या इच्छेनुसार वसंत देशमुखांना उमेदवारी दिली आहे. पण, त्यांच्याच पक्षाच्या तीन आमदारांनी वसंत देशमुखांविरोधात दंड थोपटत भाजपच्या बैठकांना हजेरी लावली.. त्यामुळंच या निवडणूक बाजी पलटवण्यााठी मोहिते पाटलांनी थेट हर हर महादेवचा नारा दिल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळंच विधान परिषदेच्या मतदानाच्या दिवशी मोहिते पाटील यांच्या हर हर महादेवच्या स्टेटसभोवती ही निवडणूक फिरल्याची चर्चा आहे. अदृश्य शक्ती ज्या पद्धतीनं काम करत होती त्यासाठी हर हर महादेवचा नारा दिल्याचा टोला धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी लगावला.
या हरहर महादेवच्या नाऱ्यावरून सोलापूर विधान परिषद मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी खा. धैर्यशील मोहिते पाटील आणि माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या आरोप प्रत्यारोप रंगल्याचं पाहायला मिळालं..आमचे पूर्वज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात सरदार होते. रावतानी पानिपतच्या युद्धातही त्यांचं मोठं योगदान होतं, असं सांगत राजेंद्र राऊतांनी हर हर महादेव हे खऱ्या छत्रपतींच्या मावळ्याला शोभत असल्याचं प्रत्युत्तर मोहिते पाटलांना दिलं.
सोलापुरात शरद पवारांच्या तीन आमदारांनी उघड पाठिंबा दिल्यानं, महाविकास आघाडीच्या उमेदवार असलेल्या राजेंद्र राऊतांचं पारडं जड मारलं जातंय. पण, ऐन मतदानाच्या आधीच मोहिते पाटलांना हर हर महादेवचा नारा देत, हिंदुत्ववादी कार्ड खेळल्याचं पाहायला मिळालं.. त्यामुळं मोहिते पाटलांच्या या खेळीचा निकालावर काय परिणाम होतो? हे 22 जूनच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.