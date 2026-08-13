/Exclusive : पुढच्या वर्षी भारतात खंडग्रास सूर्यग्रहण; महाराष्ट्रात कधी दिसणार? मुंबई, पुणे शहरात...खगोलशास्त्र अभ्यासकांनी सांगितली वेळ

Surya Grahan : या वर्षातील दुसरं आणि शेवटचं सूर्यग्रहण हे 12 ऑगस्ट आषाढ अमावस्येला होतं. ते भारतात दिसणार नव्हतं. पण हे सूर्यग्रहण ग्रीनलँड, आइसलँड, स्पेन, रशिया आणि अटलांटिक महासागराच्या काही भागांमध्ये दिसलं. सूर्यग्रहण ही एक खगोलशास्त्रीय घटना असून खगोलप्रेमींसाठी तर ही एक अविस्मरणीय पर्वणीच असते. भारतात 1980 मध्ये सूर्यग्रहण दिसलं होतं. आता भारतीयांना सूर्याचे हे सुंदर रुप पाहण्याची संधी पुढील वर्ष असल्याचे ज्येष्ठ पंचांगकर्ते आणि खगोलशास्त्र अभ्यासक दा. कृ. सोमण यांनी सांगितलं आहे.
खगोलशास्त्र अभ्यासक दा. कृ. सोमण यांनी सांगितलं की, पुढच्या वर्षी म्हणजे 2027 मध्ये आषाढ अमावस्या 2 ऑगस्ट 2027 ला भारतात खंडग्रास सूर्यग्रहण दिसणार आहे. ते मुंबईत दुपारी 3.47 वाजेपासून 5.32 मिनिटापर्यंत दिसणार आहे. तर पुणेकर तो दुपारी 3.49 मिनिटांपासून 5.32 वाजेपर्यंत पाहू शकणार आहेत. नाशिकमध्ये 3.48 ते 5.29 वाजेपर्यंत, नागपूरमध्ये 3.58 ते 5.23 वाजेपर्यंत, कोल्हापूरमध्ये 3.51 ते 5.36 वाजेपर्यंत दिसणार आहे. चंद्रग्रहणाची वेळ ही सूंपर्ण जगात एकाच वेळी असते. पण सूर्यग्रहणाची वेळ ही शहरातून वेगवेगळी असतात. दरम्यान 20 मार्च 2034 मधील खग्रास सूर्यग्रहण हे भारतातील काश्मिरमधून दिसणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे साध्या चष्माने ग्रहण बघू नये.
त्यावेळीही दीप अमावस्या आणि सूर्यग्रहण एकाच दिवशी असणार आहे. तेव्हा सूर्यग्रहण असलं तरी दीप अमावस्या साजरी करण्यास कुठलाही बंधन नाही. त्यामुळे संध्याकाळ झाल्यानंतर प्रदोष काळात दीप पूजन करायचं आहे, असं सोमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. दीप अमावस्या आणि सूर्यग्रहण यांचा काही संबंध नाही.
पुढच्या वर्षी सोमवार 2 ऑगस्ट 2027 रोजी जास्तीत जास्त काळ खंडग्रास स्थिती दिसणारे 6 मिनिटं 23 सेकंद सूर्यग्रहण संपूर्ण भारतातून दिसणार आहे. यापूर्वी 22 जुलै 2009 खग्रास स्थिती दिसणारे सूर्यग्रहण हे 6 मिनिटं 39 सेकंद होतं. पुढील वर्षी असणारे सूर्यग्रहण हे मोरोक्को, स्पेन, अल्जेरिया, ट्युनिशिया, लिबिया, इजिप्त, सौदी अरेबिया, येमेन, सोमलिया इथे दिसणार आहे.