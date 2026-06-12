/नियतीचा क्रूर खेळ! लेकाच्या पहिल्या वाढदिवसाआधीच शहीद अर्जुन जाधव यांचं पार्थिव दारात; 15 जूनला येणार होते सुट्टीवर

देशसेवेत प्राणांची आहुती देणारे कराड तालुक्यातील शहापूर येथील शहीद वीर जवान अर्जुन राजेंद्र जाधव यांना आज हजारो नागरिकांच्या उपस्थितीत भावपूर्ण अखेरची मानवंदना देण्यात आली. शासकीय इतमामात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी 'भारत माता की जय' आणि 'वीर जवान अमर रहे' अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. काश्मीरमधील उरी सेक्टरमध्ये देशासाठी कर्तव्य बजावत असताना झालेल्या भीषण स्फोटात जवान अर्जुन जाधव यांना वीरमरण आले. त्यांच्या शौर्यपूर्ण बलिदानामुळे शहापूर गावासह संपूर्ण सातारा जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे.
अवघ्या काही दिवसांनंतर, 15 जून रोजी सुट्टीवर घरी येऊन आपल्या मुलाचा पहिला वाढदिवस साजरा करण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले होते. 25 जून रोजी मुलगा सर्वेशचा पहिला वाढदिवस आहे. मात्र, देशसेवेच्या कर्तव्यात त्यांनी सर्वोच्च बलिदान दिल्याने हे स्वप्न अपूर्णच राहिले. शहीद अर्जुन जाधव यांच्या पार्थिवाचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. त्यांच्या बलिदानाबद्दल उपस्थितांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.
यानंतर वीर पत्नी सायली, मुलगा सर्वेश, वीर पिता राजेंद्र, वीर माता सुरेखा, भाऊ ऋषिकेश, बहिणी रेश्मा चव्हाण पूनम पाटील यांनी अंतिम दर्शन घेतले. यानंतर शहीद अर्जुन जाधव यांच्या पार्थिवाला मुखअग्नी देऊन अंत्यसंस्कार केले. यावेळी लष्कराचे आजी, माजी अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
उरी जिल्ह्यातील कमलकोट येथे नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) स्फोट झाल्याचे वृत्त आहे. या स्फोटात लष्कराचे दोन जवान शहीद झाले आहेत. मंगळवारी रात्री उशिरा, उरी जिल्ह्यातील कमलकोट येथे नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) झालेल्या अचानक स्फोटात लष्कराचे दोन जवान गंभीर जखमी झाले आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. शहीद झालेल्या जवानांची ओळख महाराष्ट्रातील ऐरोली येथील रहिवासी चव्हाण विक्रम बाळकृष्ण आणि महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यात शाहपूर येथील रहिवासी अर्जुन जाधव राजेंद्र अशी पटली आहे. या घटनेत दोन्ही जवान गंभीर जखमी झाले होते आणि त्यांना उपचारासाठी श्रीनगरच्या बदामीबाग येथील 92 बेस हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दोन्ही जवान 8 व्या राष्ट्रीय रायफल्सचे होते. स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप उघड झालेले नाही.