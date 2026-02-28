English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • ₹12000 कोटींचं सोल्यूशन... मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेच्या ट्रॅफिकवर नव्या रस्त्याचा तोडगा; असा आहे प्लॅन

₹12000 कोटींचं सोल्यूशन... मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेच्या ट्रॅफिकवर नव्या रस्त्याचा तोडगा; असा आहे प्लॅन

New 12000 Crore Rupess Road Project: फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर 32 तासांचा वाहतुक कोंडी झाल्यानंतर सरकारला जाग आली असून एक 12 हजार कोटी रुपयांचा प्रोजेक्ट हाती घेण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 28, 2026, 03:12 PM IST
₹12000 कोटींचं सोल्यूशन... मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेच्या ट्रॅफिकवर नव्या रस्त्याचा तोडगा; असा आहे प्लॅन
राज्य सरकारकडून हलचाली सुरु (प्रातिनिधिक फोटो)

New 12000 Crore Rupess Road Project: महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वर्दळीचा महामार्ग असलेल्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील वाहतुक कोंडी हा सध्या मागील काही काळापासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरतोय. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर 32 तासांचा वाहतुक कोंडी झाल्यानंतर सरकारला जाग आल्याचं चित्र दिसत आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील वाहतुक कोंडी कमी करण्यासाठी उरण -कर्जत -शिरूर महामार्ग तयार करण्याच्या हलचाली सुरु केल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंदर्भातील हालचाली सुरु केल्या आहेत.  

Add Zee News as a Preferred Source

अनेक वर्षांपासून धूळ खातोय हा प्रस्ताव

खरं तर उरण -कर्जत -शिरूर महामार्गाचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून मंत्रालयात धूळ खात पडला होता. पण मागील काही काळापासून मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील वाहतुक कोंडी चर्चेत आल्याने या मार्गाचा विचार पुन्हा सुरु झाला आहे. माजी मंत्री जयंत पाटील आणि इतर आमदारांनी हा मुद्दा उचलत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अखेर राज्य सरकारकडून बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा म्हणजेच बीओटी तत्वावर हा महामार्ग बनवला जाणार असल्याची माहिती दिली आहे. या महामार्गासाठी 12 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 

हा नवीन महामार्ग एवढा महत्वाचा का आहे आणि यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील वाहतुक कोंडी कशी कमी होणार?

1 - महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती पाहता तर डोंगर माथ्यावरून पठारी भागावर जाण्यासाठी सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा ओलांडाव्या लागतात.
2 -  कसारा घाट, माळशेज घाट, नाणेघाट, भोर घाट, तामिनी घाट, वरंधा घाट, आंबा घाट गगनबावडा घाट अशा एकूण 14 घाटातून रस्ते काढत पठारी भाग जोडण्यात आला आहे
3 - खरं तर या प्रत्येक दोन घाटांमध्ये प्रत्येकी 15 ते 20 किलोमीटरचं अंतर आहे.
4 - मात्र माळशेज घाट ते थेट लोणावळ्यातील बोरघाट यामध्ये 70 ते 80 किलोमीटरच अंतर आहे.
5 - त्यामुळे मुंबई,  ठाणे,  नवी मुंबई आणि संपूर्ण एमएमआर रिजन सोबतच जेएनपीटी मधून निघणारे कंटेनर आणि अवजड वाहन या महामार्गावरुन पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, पश्चिम महाराष्ट्रातले इतर जिल्हे, हैदराबाद बेंगलोर विजापूर आणि इतर शहरांसाठी वाहतुक या महामार्गावरुन होते. 
6 - त्यामुळे या महामार्गाला लगत असलेला प्रस्तावित उरण-कर्जत-शिरूर महामार्ग तयार करावा असा प्रशासनाने अहवाल पाठवला होता.
7 - मात्र काही वर्षांपासून हा अहवाल मंत्रालयात धूळ खात पडला होता. आता या अहवालानुसार कामाला वेग आला आहे.

नेमका कसा असणार हा मार्ग? काय आहेत वैशिष्ट्ये?

हा मार्ग एकूण 135 किलोमीटरचा असेल. पहिल्या टप्प्यात 60 किलोमीटर आणि दुसऱ्या टप्प्यात 75 किलोमीटरचा रस्ता बांधण्याचं नियोजन आहे. या प्रकल्पामध्ये 5 बोगदे, 6 मोठे पूल, 48 छोटे पूल असणार आहेत. यासाठी जवळपास 670 हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. हा चार पदरी रोड असणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
mumbai pune expresswaytrafficShirurKarjatUran

इतर बातम्या

दुबईत भिकारी समजून लोक देत होते पैसे; पोलीस चौकशीत समोर आलं...

विश्व