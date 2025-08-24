English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भगवी शाल आणि राणे विरुद्ध सामंत, काही जण भगव्या शाली फॅशन म्हणून घालून फिरतात सामंतांचं वक्तव्य

 काही जण भगव्या शाली फॅशन म्हणून घालून फिरतात असं वक्तव्य उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी केलं. सामंत यांचा रोख मंत्री नितेश राणेंकडे आहे का अशी चर्चा रंगली आहे. नितेश राणेंनीही उदय सामंतांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

पूजा पवार | Updated: Aug 24, 2025, 09:21 PM IST
भगवी शाल आणि राणे विरुद्ध सामंत, काही जण भगव्या शाली फॅशन म्हणून घालून फिरतात सामंतांचं वक्तव्य
(Photo Credit : Social Media)

मुंबई : भगव्या शालीवरून मंत्री उदय सामंत आणि मंत्री नितेश राणे यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. काही जण भगव्या शाली घालून मिरवतात असं वक्तव्य उदय सामंतांनी केलंय. त्यामुळे सामंतांचा रोख नेमका कुणाकडे आहे, याची चर्चा सुरू झालीये.

उदय सामंत आणि नितेश राणे कोकणातील महायुतीचे 2 मंत्री मात्र या दोघांमध्येच आता शाब्दिक युद्ध रंगलंय. गेल्या काही दिवसांपासून नितेश राणे यांचे भगवी शाल असलेले अनेक फोटो समोर आले. यावरून उदय सामंतांनी नितेश राणेंना टोला लगावलाय. काही जण भगव्या शाली फॅशन म्हणून घालून फिरतात असं वक्तव्य उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी केलं. आपणही भगव्या शाली मागवल्या असून आता घालून फिरण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचंही सामंतांनी म्हटलंय.

सामंत यांच्या या वक्तव्यामुळे चर्चांना उधाण आलंय. सामंत यांचा रोख मंत्री नितेश राणेंकडे आहे का अशी चर्चा रंगली आहे. नितेश राणेंनीही उदय सामंतांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. आमच्याकडे भरपूर भगव्या शाली आहेत, सामंतांना हव्या असतील तर नक्की देऊ, असं राणेंनी म्हटलंय. राजापूर इथं सूर्यमंदिर आणि मशीद असल्याच्या वादावरून नितेश राणे आणि उदय सामंत यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेत.

वाद नेमका काय आहे?

राजापूरच्या वरची पेठ येथे एक इमारत आहे. त्या इमारतीमध्ये मुस्लिम समाज आपले ताबूत ठेवतात. मुस्लिम समाज त्या ठिकाणी सण साजरा करतात. मात्र काही हिंदुत्ववादी संघटनांचा असा दावा आहे की ज्या ठिकाणी ती इमारत आहे  ते हिंदूंचं सूर्य मंदिर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या दाव्यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी राजापूरमध्ये नितेश राणे आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी एका मीटिंगचं आयोजन केलं होतं.

त्या मिटींगला नितेश राणे गैरहजर राहिले. मात्र नाणीजचे नरेंद्र महाराज या बैठकीला गेले होते. या बैठकीमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे उदय सामंत यांनी नाव न घेता नितेश राणे यांना पत्रकार परिषदेत टोला लगावला होता. राजापूरमधल्या मंदिर आणि मशिदीच्या वादावरून हे दोन्ही नेते भिडले आहेत. भगवी शालवरून आता दोन्ही नेत्यांमध्ये टोलेबाजी सुरू झाली आहे.

FAQ : 

उदय सामंत यांनी नेमकं काय म्हटलं?

उदय सामंत यांनी सांगितलं की, काही लोक भगवी शाल फॅशन म्हणून घालतात आणि आपणही भगव्या शाली मागवल्या असून त्या घालून फिरण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.

जापूरमधील मंदिर-मशिदीचा वाद नेमका काय आहे?

राजापूरच्या वरची पेठ येथील एका इमारतीत मुस्लिम समाज ताबूत ठेवतो आणि सण साजरे करतो. मात्र, काही हिंदुत्ववादी संघटनांचा दावा आहे की, ती जागा सूर्य मंदिराची आहे. या दाव्यावरून वाद सुरू आहे.

नितेश राणे यांनी उदय सामंत यांच्या वक्तव्याला काय प्रत्युत्तर दिलं?

नितेश राणे यांनी प्रत्युत्तरात म्हटलं की, त्यांच्याकडे भरपूर भगव्या शाली आहेत आणि उदय सामंत यांना हव्या असतील तर त्या नक्की देऊ शकतात.

About the Author
Tags:
Nitesh raneUday Samantmarathi news

इतर बातम्या

यूक्रेनचे स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी रूसच्या न्‍यूक्लियर प्...

विश्व