Marathi News
मुलाने जेवणासाठी चिकन मागितलं अन् संतप्त आईने 7 वर्षांच्या मुलाला...; परिसरात खळबळ

महाराष्ट्रातील पालघरमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मुलाने जेवणात चिकन मागितलं म्हणून संतप्त आईने 7 वर्षांच्या मुलासोबत जे कृत्य केलं ज्यामुळे परिसरात एक खळबळ माजली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Sep 28, 2025, 10:45 PM IST
आई ही मायेचा झरा असतो. ती आपल्या लेकरांसाठी काहीही करायला तयार असते. पण नुकताच एका बातमीने हृदयाचे ठोके चुकले आहेत. महाराष्ट्रातील पालघरमधील या धक्कादायक घटनेने परिसरात एकच खळबळ माजली आहे. पालघरमधील धनसर गावात एका आईने रागाच्या भरात आपल्या 7 वर्षांच्या मुलाची हत्या केली आहे. कारणही फक्त एवढंच होतं की, त्या मुलाने जेवण्यात चिकनची मागणी केली म्हणून संतापलेल्या आईने मुलाला लाथ मारलाय सुरुवात केली. 

आईच्या मारहाणीमुळे 7 वर्षांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी महिलेला अटक केली आहे. मृत्यूचे खरे कारण शवविच्छेदन अहवालानंतरच उघड होईल, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

ही घटना पालघर इथल्या घोरिला कॉम्प्लेक्समध्ये घडली आहे. रागाच्या भरात, आरोपी महिलेने तिच्या मुलाला लाथ मारण्यास सुरुवात केली. मुलाच्या डोक्याला आणि शरीरावर गंभीर दुखापत झाली होती, ज्यामुळे तो गंभीर अवस्थेत झाली. धक्कादायक म्हणजे, गंभीर दुखापती असूनही, आईने त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेले नाही. अशा परिस्थितीत रात्री उशिरा उपचाराशिवाय त्या मुलाचा घरीच मृत्यू झाला.

स्थानिक रहिवाशांना संशय आल्याने त्यांनी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आरोपी महिलेला तात्काळ अटक केली. घटनेत वापरलेला रोलिंग पिन देखील पुरावा म्हणून जप्त करण्यात आला आहे.

पोलीस तपासात असे दिसून आले आहे की, आरोपी महिला तिच्या पतीपासून वेगळी राहत होती. ती तिच्या दोन मुलांसह आणि दोन बहिणींसह घोरिला कॉम्प्लेक्समध्ये राहत होती. मृत मुलाची 10 वर्षांची बहीण अत्यंत घाबरलेली आहे. पोलिसांनी मुलीला सुरक्षिततेसाठी अनाथाश्रमात पाठवले आहे.

सध्या आरोपी आईने तिच्या मुलाच्या मृत्यूची जबाबदारी स्वीकारली आहे. पण, स्थानिक रहिवाशांचा असा विश्वास आहे की या घटनेमागे इतर कारणे असू शकतात. या प्रकरणातील सत्यता शवविच्छेदन अहवाल आणि सविस्तर पोलीस तपासानंतरच समोर येईल.

FAQ

1. पालघर हत्याकांड नेमके काय आहे?
पालघर जिल्ह्यातील धनसर गावातील घोरिला कॉम्प्लेक्समध्ये एका आईने रागाच्या भरात आपल्या ७ वर्षीय मुलाची मारहाणीत हत्या केली. मुलाने जेवणात चिकनची मागणी केल्याने संतापलेल्या आईने लाथा मारले, ज्यामुळे मुलाचा मृत्यू झाला.

2. घटना कधी आणि कुठे घडली?
घटना नुकत्याच घडली असून, ठिकाण पालघर जिल्ह्यातील धनसर गावातील घोरिला कॉम्प्लेक्स आहे. मुलाचा मृत्यू रात्री उशिरा घरी झाला.

3. मुलाचा मृत्यू कसा झाला?
मुलाने जेवणात चिकनची मागणी केल्याने आईने रागात लाथा मारले. मुलाच्या डोक्याला आणि शरीरावर गंभीर दुखापत झाल्या. आईने उपचार न देता घरी ठेवले, आणि रात्री उशिरा मुलाचा मृत्यू झाला.

4. आईने मुलाला रुग्णालयात का नेले नाही?
आईने गंभीर दुखापती असूनही मुलाला रुग्णालयात नेले नाही. स्थानिक रहिवाशांना संशय आल्याने पोलिसांना माहिती दिली गेली, आणि तेव्हा घटना उघडकीस आली.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

