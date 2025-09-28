मुलाने जेवणासाठी चिकन मागितलं अन् संतप्त आईने 7 वर्षांच्या मुलाला...; परिसरात खळबळ

आई ही मायेचा झरा असतो. ती आपल्या लेकरांसाठी काहीही करायला तयार असते. पण नुकताच एका बातमीने हृदयाचे ठोके चुकले आहेत. महाराष्ट्रातील पालघरमधील या धक्कादायक घटनेने परिसरात एकच खळबळ माजली आहे. पालघरमधील धनसर गावात एका आईने रागाच्या भरात आपल्या 7 वर्षांच्या मुलाची हत्या केली आहे. कारणही फक्त एवढंच होतं की, त्या मुलाने जेवण्यात चिकनची मागणी केली म्हणून संतापलेल्या आईने मुलाला लाथ मारलाय सुरुवात केली.
आईच्या मारहाणीमुळे 7 वर्षांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी महिलेला अटक केली आहे. मृत्यूचे खरे कारण शवविच्छेदन अहवालानंतरच उघड होईल, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
ही घटना पालघर इथल्या घोरिला कॉम्प्लेक्समध्ये घडली आहे. रागाच्या भरात, आरोपी महिलेने तिच्या मुलाला लाथ मारण्यास सुरुवात केली. मुलाच्या डोक्याला आणि शरीरावर गंभीर दुखापत झाली होती, ज्यामुळे तो गंभीर अवस्थेत झाली. धक्कादायक म्हणजे, गंभीर दुखापती असूनही, आईने त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेले नाही. अशा परिस्थितीत रात्री उशिरा उपचाराशिवाय त्या मुलाचा घरीच मृत्यू झाला.
स्थानिक रहिवाशांना संशय आल्याने त्यांनी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आरोपी महिलेला तात्काळ अटक केली. घटनेत वापरलेला रोलिंग पिन देखील पुरावा म्हणून जप्त करण्यात आला आहे.
पोलीस तपासात असे दिसून आले आहे की, आरोपी महिला तिच्या पतीपासून वेगळी राहत होती. ती तिच्या दोन मुलांसह आणि दोन बहिणींसह घोरिला कॉम्प्लेक्समध्ये राहत होती. मृत मुलाची 10 वर्षांची बहीण अत्यंत घाबरलेली आहे. पोलिसांनी मुलीला सुरक्षिततेसाठी अनाथाश्रमात पाठवले आहे.
सध्या आरोपी आईने तिच्या मुलाच्या मृत्यूची जबाबदारी स्वीकारली आहे. पण, स्थानिक रहिवाशांचा असा विश्वास आहे की या घटनेमागे इतर कारणे असू शकतात. या प्रकरणातील सत्यता शवविच्छेदन अहवाल आणि सविस्तर पोलीस तपासानंतरच समोर येईल.
