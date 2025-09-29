English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आईसाठी काय पण...! तिच्या इच्छेसाठी अकोल्यातील पठ्ठ्याने मंदिर बांधले, पंचक्रोशीत चर्चा

Tuljapur Temple Photo: आई-मुलाच्या नात्याच्या अतूट प्रेमाचं प्रतीक अकोला जिल्ह्यात पाहायला मिळाले आहे. मुलाने आईची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मंदिर उभारणे आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 29, 2025, 02:27 PM IST
Tuljapur Temple Photo: अकोला जिल्ह्यातील पारस या छोट्याशा गावाने धार्मिक क्षेत्रात एक मोठी ओळख निर्माण केली आहे. पारस येथील गणेश लांडे यांनी आपल्या गावात महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मंदिराची हुबेहुब प्रतिकृती उभारली आहे. या मंदिराच्या दर्शनाला आल्यानंतर भाविकांना जणू तुळजापूर गाठल्याचा अनुभव येतो.

गणेश लांडे यांच्या आईची तुळजाभवानी मातेचे मंदिर उभारण्याची अनेक वर्षांची इच्छा होती. त्यांची ही इच्छा त्यांचे पुत्र गणेश लांडे यांनी पूर्ण करत तुळजाभवानी मातेचा मंदिर उभारले आहे. पारस येथील या भव्य मंदिराची उभारणी अत्यंत बारकाईने करण्यात आली असून तुळजापूर येथील मूळ मंदिराच्या आराखड्याचा अभ्यास करून त्याच धर्तीवर शिल्पकला व वास्तुरचना करण्यात आली आहे. देवीची ही मूर्ती तिरुपती बालाजीहून आणण्यात आली आहे. मंदिराचा कळस, देवीचा मुकुट आणि मंदिराच्या गाभाऱ्यात असलेला स्तंभ सोन्याचा आहे. 

मंदिरातील गर्भगृह, शिखर, नक्षीकाम आणि सभामंडप पाहताना भाविकांना खरी तुळजापूर यात्रा केल्याची अनुभूती मिळते. पारस गावात हे मंदिर उभारल्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यभरातील भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः वृद्ध, महिला आणि लहान मुलांना आता दूरवरचा प्रवास न करता तुळजाभवानीचे दर्शन घेण्याची संधी मिळते आहे. मंदिरात दररोज सकाळ-संध्याकाळ आरतीसोबत नित्य पूजाअर्चा केली जाते. नवरात्रोत्सव, चैत्र पौर्णिमा आणि विशेष धार्मिक उत्सवांमध्ये येथे भाविकांची मोठी गर्दी उसळते. यामुळे पारस गाव हळूहळू धार्मिक पर्यटन केंद्र म्हणूनही नावारूपाला येत आहे.

स्थानिक ग्रामस्थ आणि भक्तांनी या मंदिराच्या निर्मितीबद्दल अपार आनंद व्यक्त केला आहे. गावातच तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचे दर्शन घडत असल्याने गावकऱ्यांना देखील खूप समाधान वाटतंय. पारस येथे उभारलेले हे तुळजाभवानीचे मंदिर अकोला जिल्ह्यासाठी अभिमानाचे केंद्र बनले असून पुढील काळात येथे भाविकांचा ओघ वाढणार हे निश्चित आहे. आता या ठिकाणी राजकीय नेत्यांची वर्दळ वाढली आहे शेतकऱ्यांवरील संकट दूर करण्याची प्रार्थना देवीला बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी केली आहे

आईच्या डोळ्यांत तुळजाभवानीचे मंदिर उभारण्याचे स्वप्न होतं. ती अपूर्ण इच्छा पुत्र गणेश लांडे यांनी पूर्णत्वास नेली आहे. आईच्या श्रद्धेला आकार देत मुलाने उभारलेलं हे मंदिर फक्त भक्तीचं नव्हे, तर आई-मुलाच्या नात्याच्या अतूट प्रेमाचं प्रतीक ठरत आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Tags:
Tuljapur Temple Photoakola newsakola live newsnavratri 2025Prati Tulja Bhavani Mandir

