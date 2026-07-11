/आईचा मृतदेह छतावर नेऊन पूर ओसरण्याची प्रतीक्षा,पालघरमध्ये हृदय पिळवटून टाकणारी घटना!

पालघर जिल्ह्यातील केळवे रोड परिसरात मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीत एक अत्यंत वेदनादायी घटना समोर आली आहे. घराभोवती पाण्याचा वेढा पडल्याने एका मुलाला आपल्या आईचा मृतदेह घराच्या छतावर ठेवून तब्बल चार तास पूर ओसरण्याची वाट पाहावी लागली. नैसर्गिक आपत्तीमुळे अंत्यसंस्कारही वेळेत करता न आल्याने या कुटुंबावर मोठे दुःख कोसळले. या घटनेने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
देवी पाडा येथील 55 वर्षीय अनुसया लिलका यांचे धुंदलवाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू असताना रविवारी रात्री निधन झाले. सोमवारी पहाटे त्यांचा मृतदेह रुग्णवाहिकेतून घरी आणला जात होता. मात्र, केळवे रोड रेल्वे अंडरपासमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यामुळे रुग्णवाहिका पुढे जाऊ शकली नाही. त्यामुळे नातेवाईकांनी मृतदेह खांद्यावर घेऊन घरापर्यंत पोहोचवला. आधीच दुःखाचा डोंगर कोसळलेल्या कुटुंबाला या संकटाचा सामना करावा लागला.
सकाळी पावसाचा जोर वाढत गेला आणि काही वेळातच पूराचे पाणी घरात शिरले. पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढू लागल्याने कुटुंबीयांना स्वतःचा जीव वाचवण्याची चिंता निर्माण झाली. त्याचवेळी आईचा मृतदेह पाण्यात वाहून जाण्याची भीतीही होती. त्यामुळे कुटुंबीयांनी स्वयंपाकघराच्या छतावरील दोन सिमेंट पत्रे तोडून मोठ्या कष्टाने मृतदेह वरच्या छतावर नेला. त्यानंतर मृतदेह प्लास्टिकने झाकून सुरक्षित ठेवण्यात आला.
पूराचे पाणी कमी होण्याची प्रतीक्षा करत कुटुंबातील सदस्य तब्बल चार तास घराच्या छतावर बसून राहिले. एका बाजूला आईच्या निधनाचे दुःख आणि दुसऱ्या बाजूला वाढणाऱ्या पाण्याची भीती अशा दुहेरी संकटाचा सामना त्यांना करावा लागला. या काळात बाहेर पडणे शक्य नव्हते. पूरस्थितीमुळे संपूर्ण परिसरातील जनजीवन विस्कळीत झाले होते आणि मदत पोहोचण्यासही विलंब झाला.
पूराचे पाणी हळूहळू ओसरल्यानंतर मृतदेह पुन्हा खाली आणण्यात आला. त्यानंतर गावातील नागरिक मदतीसाठी पुढे आले. अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक लाकडांची व्यवस्था करण्यात आली आणि देवी पाडा स्मशानभूमीत अनुसया लिलका यांच्यावर धार्मिक विधीनुसार अंत्यसंस्कार करण्यात आले. संकटाच्या काळात ग्रामस्थांनी दिलेल्या सहकार्यामुळे कुटुंबाला काहीसा दिलासा मिळाला.
या घटनेमुळे पालघरमधील पूरनियोजन, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि रेल्वे अंडरपासमधील पाणी साचण्याच्या समस्येवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नागरिकांना कोणत्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो, याचे हे जिवंत उदाहरण ठरले आहे. स्थानिक पातळीवर प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन, जलनिस्सारण सुधारणा आणि आपत्कालीन मदत यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.