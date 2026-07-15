/पत्नीला भेटायला सासरी गेला अन् रक्तबंबाळ होऊन परतला, फक्त एकच गोष्ट...पुण्यात नेमकं काय घडलं?

नुकताच धोंडा महिना होऊन गेला आहे. धोंड्याचा महिन्यात जावयाला विशेष महत्त्व असून त्यांची पूजा करुन भेटवस्तू दिली जाते. हाच धोंडाचा महिना संपल्यानंतर जावई सासुरवाडीत गेले आणि त्यांना सासरच्या मंडळींकडून मारहाण करण्यात आली. पुण्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी दोन घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ माजली आहे.
पहिली घटना पुण्यातील बिबवेवाडीत शनिवारी घडली आहे. शनिवारी दुपारी अडीच वाजता जावई स्वत:चा मोबाइल परत आणण्यासाठी पत्नीच्या माहेरी गेला होता. स्वत:चाच मोबाइल मागितल्या तरी सासरच्या लोकांनी कपडे धुण्याच्या बॅटने आणि लाकडी स्टम्पने मारहाण केली. या प्रकरणात बिबवेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हाची नोंद करण्यात आली आहे.
दुसरी घटना पुण्याती कोंढवा मिठानगर परिसरातील आहे. इथे शुक्रवारी रात्री माहेरी असलेल्या पत्नी आणि मुलाला भेटण्यासाठी जावई सासरी गेला होता. पण तिथे गेल्यावर जुन्या वादातून सासरच्या लोकांनी त्याला शिवीगाळ केली. प्रकरण एवढ्यावरच नाही थांबलं. जावयाला त्यांनी मारहाण पण केली. जावई तिथून निघून गेल्यावरही फोन करुन त्याला शिवीगाळ करण्यात आली. या सगळ्या गोष्टींने तो वैतागला आणि परत सासरच्या लोकांना जाब विचारायला गेल्यावर त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. मेहुण्याने हातातील लायटरने नाकावर आणि डोक्यावर वार केले. ज्यात त्याच्या नाकाचे हाड फॅक्टर झालं. या प्रकरणातही कोंढवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला गेला आहे. पोलीस या दोन्ही घटनाची कसून चौकशी करत आहेत.