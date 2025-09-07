English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्यातून खळबळजनक बातमी! मुलाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आजोबानेच नातवाला संपवले, 17 वर्षांचा मुलगा...

Pune Crime News: आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकरसह 11 जणांविरुद्ध अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 7, 2025, 01:15 PM IST
son of an accused in the murder of Vanraj Andekar was gunned down

Pune Crime News: माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा गोविंद उर्फ आयुष याचा शुक्रवारी सायंकाळी नाना पेठेत बेछूट गोळीबार करून खून करण्यात आला. याप्रकरणी आंदेकर टोळीचा म्होरक्या सूर्यकांत उर्फ बंडूअण्णा आंदेकर (वय ७०) याच्यासह 11 जणांविरुद्ध समर्थ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गोविंद उर्फ आयुष गणेश कोमकर असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडूअण्णा आंदेकर, त्याचा मुलगा कृष्णा आंदेकर, पुतण्या शिवम आंदेकर, नातू स्वराज वाडेकर, तुषार वाडेकर, अभिषेक आंदेकर, शिवराज आंदेकर, वृंदावनी वाडेकर, लक्ष्मी आंदेकर, अमन युसुफ पठाण उर्फ खान, यश सिद्धेश्वर पाटील, (सर्व रा. डोके तालमीजवळ, नाना पेठ) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत कल्याणी गणेश कोमकर (वय ३७, रा. लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, हमाल तालमीजवळ, नाना पेठ) यांनी समर्थ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

1 सप्टेंबर 2024रोजी माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याचा, गोळीबार तसेच कोयत्याने वार करून खून करण्यात आला होता. या प्रकरणात सोमनाथ गायकवाड, अनिकेत दूधभाते, वनराज आंदेकर याची बहीण संजीवनी कोमकर, पती जयंत कोमकर आणि दीर गणेश कोमकर यांच्यासह 16 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. आयुष नाना पेठेतील एका सोसायटीत राहायला होता. शुक्रवारी (5 सप्टेंबर) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास तो दुचाकीवरून लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स सोसायटीत आला. तो तळमजल्यावर दुचाकी लावत होता, त्या वेळी आरोपी अमन खान, यश पाटील हे सोसायटीच्या आवारात दबा धरून बसले होते. आरोपींनी आयुष याच्यावर पिस्तुलातून गोळीबार करुन खून केला.

 आयुषच्या खुनाचा कट बंडुअण्णा आंदेकर, तसेच अन्य आरोपींनी रचला. त्यासाठी गोळीबार करणारे आरोपी खान आणि पाटील यांना मदत केली, असे  कल्याणी यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक चेतन मोरे तपास करत आहेत. 

FAQ

1) पुण्यातील नाना पेठेतील गोविंद उर्फ आयुष कोमकर खून प्रकरण काय आहे?

5 सप्टेंबर 2025 रोजी पुण्यातील नाना पेठ परिसरात गोविंद उर्फ आयुष कोमकर (वय 20) याचा अज्ञात हल्लेखोरांनी पिस्तूलातून गोळीबार करून आणि धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून खून केला. हा खून माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याच्या 1 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या खुनाचा बदला म्हणून झाल्याचा संशय आहे.

2) या खुनामागचे कारण काय आहे?

प्राथमिक तपासानुसार, आयुष कोमकर याचा खून हा वनराज आंदेकर याच्या खुनाचा बदला म्हणून झाला आहे. आयुषचे वडील गणेश कोमकर हे वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी आहेत. आंदेकर आणि कोमकर कुटुंबांमधील संपत्तीचा वाद आणि आंदेकर टोळी व सोमनाथ गायकवाड टोळीमधील वैर यामुळे हा खून झाल्याचा पोलिसांचा संशय आहे.

3) खून कसा घडला?

5 सप्टेंबर 2025 रोजी सायंकाळी साडेसात वाजता आयुष कोमकर हा लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स सोसायटीत दुचाकीवरून परतला. तो तळमजल्यावर दुचाकी लावत असताना, अमन खान आणि यश पाटील या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी त्याच्यावर पिस्तूलातून 11 गोळ्या झाडल्या आणि धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला. आयुषला रुग्णालयात नेले असता त्याला मृत घोषित करण्यात आले.

