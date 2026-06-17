/ऑपरेशन टायगर फसलं? दोन खासदारांचा सही करण्यास नकार, ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून महत्त्वाची सूचना, नेमकं कुठे बिनसलं?

Operation Tiger Failed? - महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऑपरेशन टायगरमुळे खळबळ माजली असून राजधानी दिल्लीत वेगवान राजकीय घडामोडी घडत आहेत. एकीकडे सहा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला असताना, सूत्रांच्या माहितीनुसार दोन खासदारांनी पत्रावर सहीच केलेली नाही असं समजत आहे. यामुळे ऑपरेशन टायगरला सध्या तरी ब्रेक लागल्याचं बोललं जात आहे. दुसरीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेने उद्या पक्षाच्या बैठकीसाठी व्हीप जारी केला असून, बैठकीत किती खासदार आणि कोणते खासदार येतात यानंतरच ठाकरेंची शिवसेना पुढील भूमिका ठरवणार आहे.
शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत सहा खासदार नसल्याचा ठाकरेंच्या शिवसेनेला विश्वास असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत नेमके कोणते खासदार येतात, त्यावर ऑपरेशन टायगर यशस्वी की अयशस्वी हे ठरणार आहे. सहापैकी दोन खासदारांनी आपली आश्वासनं पूर्ण झाली नाहीत, त्यामुळे सहीच केली नसल्याचं समोर येत आहे. ओमराजे निंबाळकर आणि संजय दिना पाटील यांनी सही केलेली नाही. त्यामुळे ते खासदार उद्याच्या बैठकीत येतील. असा विश्वास ठाकरेंच्या शिवसेनेला आहे.
कुठल्याही आपल्या खासदारांबद्दल प्रतिक्रिया देऊ नका अशा प्रकारच्या सूचना ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून नेत्यांना देण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे आपले संपूर्ण खासदार सोबत असल्याची कुठलीही अधिकृत माहिती नाही. तर दुसरीकडे शिंदे शिवसेनेकडून सुद्धा सहा खासदारांच्या सह्या अधिकृत झाल्या किंवा ओम बिर्ला यांना सहा खासदारांच्या सह्यांचे पत्र दिलं याबद्दलसुद्धा अद्याप अधिकृत माहिती किंवा फोटो समोर आलेला नाही. त्यामुळे ऑपरेशन टायगर यशस्वी झालं की नाही ? हे दोन्ही गटाकडून अद्याप अधिकृतरित्या समोर आलेले नाही. यामुळे प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
ठाकरे गटाच्या पत्रकार परिषदेनंतर ठाकरे गटाचे खासदार नाराज झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. ज्याप्रकारे खासदारांबद्दल अपशब्द वापरण्यात आलेत त्यामुळे खासदार दुखावले आहेत. आता याचाच परिणाम म्हणून उद्याच हे सर्व खासदार लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांच्या समोर अभे राहून आपली मतं मांडणार असल्याचं समजत आहे.
"जर पक्ष फोडले जात असतील तर या देशात निवडणुका लढण्याला काही अर्थ नाही. ज्या खासदारांची नावं येत आहेत ते आता कुठे आहेत मला माहिती नाही. हे सर्व खासदार शिवसेनच्या मशाल चिन्हावर, उद्धव ठाकरेंच्या चेहऱ्यावर निवडून आले आहेत. आधी फूट पडली तेव्हा हा बंड आहे असं सांगण्यात आलं. मोदींच्या नावे मतं मागितली आणि निवडून आले असं सांगण्यात आलं. पण हे खासदार, आमदार पूर्णपणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर निवडून आले," असंही ते म्हणाले आहेत. ही डरपोकगिरी ज्याला शिवसेनेच्या भाषेत गां**री, नादानपणा म्हणतात तो खपवून घेतला जाणार नाही," असा इशारा संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत संजय राऊतांसह अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे उपस्थित होते.