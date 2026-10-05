/शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर असतानाच मोठी घडामोड! श्रीकांत शिंदें दिल्लीत जाणार? ठाकरेंची साथ सोडलेल्या या नेत्याला थेट मंत्रिमंडळात स्थान?

उपमुख्यममंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर असून, यावेळी मोठी घडामोड समोर आली आहे. आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या होणाऱ्या विस्तारात शिवसेना शिंदेच्या वाट्याला दोन जागा येणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील दोन जणांची केंद्रीय मंत्री पदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाला रामराम करत शिंदे गटात आलेल्या बंडू जाधव यांना बक्षीस मिळू शकतं. तसंच श्रीकांत शिंदे यांचीही मंत्रिपदी वर्णी लागू शकते अशी विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मात्र यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. ते दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधत होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर असून यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्रातील दुष्काळावर त्यांच्यासोबत चर्चा झाली अशी माहिती त्यांनी भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधतना दिला. जवळपास एक तास दोन्ही नेत्यांमध्ये त्यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी मोदींनी पाण्याची स्थिती, चाऱ्याची व्यवस्था यासंदर्भात सविस्तरपणे माहिती घेतली. आपण त्यांना परिस्थिती भयावह असल्याचं सांगितल्याची माहिती एकनाथ शिदेंनी दिली. शेतकरी संकटात असताना केंद्र सरकारही पाठीशी असल्याचं त्यांनी सांगितल्याची माहिती एकनाथ शिंदेंनी दिली. यावेळी मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत देखील चर्चा झाली अशी सूत्रांची माहिती आहे.
केंद्राचे पथक पण राज्यात सर्वेक्षण करायला जाईल. महाराष्ट्रातील संकट मोठे आहे. यापूर्वी देखील राज्य सरकार केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. शेतकऱ्याला किसान सन्मान योजनेतून केंद्राचे सहा आणि राज्याचे सहा हजार, असे बारा हजार मिळतात. शेतकरी संकटात असताना हात आखडता घेणार नाही. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होणार नाही असंही यावेळी एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं.
उद्धव ठाकरेंनी नरेंद्र मोदीवर केलेल्या टीकेवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, "आरोप करणं सोपं आहे, पण ज्या लोकांना महाराष्ट्रातील जनतेने निवडणुकीत गाडून टाकलं आहे ते गाढण्याची भाषा करत आहेत. पण नरेंद्र मोदींमुळे जगभरात देशाची उंची वाढली आहे. कॅप्टन स्मित यांचं जगभरातील सर्वांनी कौतुक केलं, त्याचं अभिनंदन केलं. पण त्यांनीही आम्ही पंतप्रधान मोदींकडून प्रेरणा घेतो असं सांगितले. यावरून काहीतरी शिका जरा. एवढी काय पोटदुखी आहे ? एवढी जळजळ मळमळ चांगली नाही. खालच्या पातळीवरचे राजकारण लोकांना पटत नाही".
देशाचे पंतप्रधान कोणीही असलं तरी सन्मान ठेवला पाहिजे. त्यांच्यावर आरोप करणं, टीका करणं चांगलं नाही. खालच्या पातळीवरील राजकारण योग्य नाही असंही ते म्हणाले.