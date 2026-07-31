सुनेत्रा पवार की सुप्रिया सुळे? दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणात एकच अडथळा! BJP च्या अटीमुळे मोठा पेच, 'जर अजित पवार असते...'

शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएमध्ये जाणार असल्याच्या चर्चा सध्या तरी थंडावल्या आहेत. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळेंनी नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर नव्याने चर्चा सुरु झाल्या होत्या. त्यातच पार्थ पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी मोदी भेटीनंतर दुसऱ्या दिवशी दिल्लीत शऱद पवारांची भेट घेतल्याने आता फक्त शिक्कामोर्तब होणं बाकी असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र दोन्ही पक्षांचे नेते हे दावे फेटाळत असून, जाहीर भाष्य करणं टाळत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, NDA सोबत यायचं असेल तर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या गटाचे विलीनीकरण करावे लागेल अशी अट भाजपाने ठेवल्याची माहिती आहे आणि इथेच पेच निर्माण झाला आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षाच्या अस्तित्वाची लढाई सुरू असताना विलीनीकरणाची चर्चा जोर धरू लागली आहे. मात्र दोन्ही पक्षातील मतभेदांमुळे विलीनीकरण दुरापास्त झाल्याचं चित्र आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेण्यास अनुकूल आहे. मात्र हे करण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या गटाचे विलीनीकरण करावे लागेल अशी अट घातली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पक्षाच्या नेतृत्वावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचं घोडं अडलं आहे. सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्या कारणाने सुप्रिया सुळे त्यांचं नेतृत्व स्वीकारतील का? असा मोठा अडथळा आहे.
अजित पवार हयात असताना विलीनीकरण झालं असतं तर त्यांच्याकडे पक्षाची धुरा सोपवली जाणार होती आणि सगळे नेते त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार होते. मात्र आता नेतृत्व कोण करणार? हा मोठा पेच आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाची चर्चा पुढे जात नसल्याचं समजत आहे.
राष्ट्रवादी SPचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची लेक नताशा आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट चर्चेत आहे. ‘जेव्हा जेव्हा एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचे खासदार आणि नेते सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा काहीतरी मोठी घटना घडते. कदाचित त्यांनी याकडे ईश्वराचा संकेत म्हणून पाहावे आणि आपण जिथे आहोत तिथेच राहण्याचा निर्णय घ्यावा.’ अशी पोस्ट नताशा आव्हाड यांनी केली आहे. नताशा आव्हाड यांच्या ट्विटमुळे उलटसुलट चर्चा रंगल्यात.