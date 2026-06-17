/दिल्लीत पत्रकार परिषदेला बसलेला खासदारच फुटणार? दोन महिन्यात सातवा खासदारही जाणार? ठाकरेंना आणखी मोठा धक्का?

Big Blow to Uddhav Thackeray: राज्यात सध्या ऑपरेशन टायगर सुरु असल्याने उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार बंडखोरीच्या तयारीत असून, वेगळा गट स्थापन केला आहे. दरम्यान शिवसेनेने व्हीप जारी केला असून, उद्या 11 वाजता बैठकीसाठी बोलावलं आहे. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन महिन्यांनी उद्धव ठाकरेंना यापेक्षा मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात सातवा खासदारही फुटणार असल्याची शिवसेना सूत्रांची माहिती आहे.
जे 4 खासदार पत्रकार परिषदेस बसले होते त्यापैकी एक खासदार देखील येण्यास तयार होता अशी शिवसेना सूत्रांची माहिती आहे. तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत तो खासदार शिवसेना शिंदे गटात येण्यास झाला होता. मात्र ऐनवेळी अडचण असल्याने त्यावेळी ऑपरेशन टायगर झाले नव्हते.
आता जेव्हा या घडामोडी झाल्या त्यावेळी मात्र त्या खासदाराने येण्यास नकार दिला आणि आज पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. मात्र येत्या 2 महिन्यात सातवा खासदार देखील फुटणार अशी शिवसेना सूत्रांची माहिती आहे.
ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत खासदारांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेला संजय राऊत, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे उपस्थित होते.
उद्धव ठाकरेंच्या सहा खासदारांव्यतिरिक्त दोन खासदार संपर्कात असल्याचा दावा आमदार रवी राणा यांनी केला आहे. यामुळे ठाकरेंचे आणखी दोन खासदार फुटणार असल्याची चर्चा आहे. यानंतर फुटणारे ते दोन खासदार कोण अशा चर्चांना उधाण आलं आहे.
सर्व आठ खासदारांना रवी राणा यांची युवा स्वाभिमान पक्षात येण्याची ऑफर देण्यात आली असून, सर्व आठ खासदार युवा स्वाभिमान पक्षात आल्यास स्वागत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. एका वेळेनंतर उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतच पक्षात राहील असंही त्यांनी म्हटलं आहे.