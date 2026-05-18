/NEET UG 2026 Paper Leak: शिवराज मोटेगावकरच्या अटकेनंतर प्रकरणाला भलतंच वळण; CBI ला मोबाईलमध्ये सापडला मोठा पुरावा

Shivraj Motegaonkar Leaked Paper for Son? - NEET-UG 2026 परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने मोठी कारवाई करत आणखी एका आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. RCC कोचिंग इन्स्टिट्यूट, लातूरचा मालक प्राध्यापक शिवराज मोटेगांवकरला सीबीआयने अटक केली आहे. दरम्यान तपासात काही धक्कादायक खुलासे होत आहेत. शिवराज मोटेगावकर याने पेपर आपल्या मुलासाठी फोडला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान NEET-UG 2026 शिवराज मोटेगांवकरला कोर्टाकडून 9 दिवसांची सीबीआय कोठडी देण्यात आली आहे.
शिवराज मोटेगावकर याचा मुलगा बारावीला असल्याची माहिती आहे. मुलासाठी शिवराजने पेपर केमिस्ट्रीते प्राध्यापक पी व्ही कुलकर्णी यांच्याकडून घेतला होता. त्याचे पुरावे मोटेगावकर याच्या मोबाईलमधे सीबीआयला सापडले आहेत. कोचिंग क्लास चालवत असला तरी मोटेगावकरने मुलासाठी प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी आग्रह धरला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
तपासानुसार, शिवराज मोटेगांवकर हा NEET UG 2026 च्या प्रश्नपत्रिका लीक आणि प्रसारित करण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. अन्य आरोपींसोबत संगनमत करून त्याने परीक्षा होण्यापूर्वीच, म्हणजे 23 एप्रिल 2026 रोजी, केमिस्ट्री विषयाचे प्रश्न आणि उत्तरे मिळवल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला आहे.
तपासादरम्यान आरोपी शिवराज मोटेगांवकरच्या मोबाईलमध्ये NEET UG 2026 चे लीक झालेले प्रश्न आढळल्याचे समोर आले आहे. तपास यंत्रणांच्या मते, शिवराज मोटेगांवकरने इतर आरोपींसोबत कट रचून अनेक व्यक्तींना लीक प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका पुरवल्या. यासंदर्भातील पुढील तपास सुरू आहे.
शिवराज मोटेगांवकर हा RCC नावाचे कोचिंग इन्स्टिट्यूट चालवतो. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रश्नपत्रिका पोहोचल्याची शक्यता तपासली जात आहे. सहआरोपी प्रल्हाद कुलकर्णी याच्याशी असलेल्या त्याच्या संबंधांचाही तपास सुरू आहे.
तसेच, एक व्हिडिओही समोर आला असून त्यामध्ये मोटेगांवकर आपल्या कोचिंग सेंटरमध्ये विद्यार्थ्यांना “मी दिलेले प्रश्न अंतिम प्रश्नपत्रिकेत आले” असे सांगताना दिसत असल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला आहे.
- शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर यांचा नीट यूजी परीक्षा प्रश्नपत्रिका-2026 फुटीत प्रत्यक्ष सहभाग
- पेपर प्रसारित करणा-या असलेल्या टोळीचा सक्रिय सदस्य
- इतर आरोपींसोबत संगनमत करून, परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका मिळविली.
- शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर यांच्या निवासस्थानी केलेल्या झडतीदरम्यान शिवराज मोटेगावकर यांच्या मोबाईलमध्ये नीट यूजी 2026 चे फुटलेले प्रश्न सापडले.
- 14 मे रोजी रोजी लातूर येथील शिवाजी नगरमधील मोटेगांवकर यांच्या निवासस्थानी घेतली होती झडती.
- फॉरेन्सिक तपासणीसाठी मोबाईल जप्त करण्यात आला.
एनटीए (NTA) शी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत गुन्हेगारी कट रचला.
- शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर यांनी फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांच्या प्रती विवेक पाटील आणि इतरांसह अनेक व्यक्तींना पुरवल्या.
- फुटलेल्या नीट यूजी परीक्षा, २०२६ च्या प्रश्नपत्रिकांच्या हस्तलिखित प्रती ज्या ज्या व्यक्तींना पुरवल्या होत्या, त्या सर्वांची नावे उघड केलेली नाहीत.
- तपासादरम्यान असेही समोर आले आहे की, आरोपीने परीक्षा झाल्यानंतर फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका नष्ट करून पुरावा नष्ट केला.
- पुराव्याच्या आधारे शिवराज मोटेगांवकर यांच्या अटकेसाठी पुरेशी आणि वाजवी कारणे आहेत.