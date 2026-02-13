एकनाथ शिंदे भाकरी फिरवणार! जिल्हा परिषद निवडणूक निकालानंतर मोठा निर्णय, यापुढे....

Eknath Shinde Might Take Big Decision: जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला फार मोठं यश मिळवता आलं नाही. भाजपा आणि अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसनंतर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली. या निकालानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाकरी फिरवण्याच्या तयारीत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून ते पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पक्षाला मिळालेले यश अपयश लक्षात घेऊन एकनाथ शिंदे मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचं समजत आहे.
कोकण पश्चिम महाराष्ट्र सोडला तर इतर जिल्ह्यातील मंत्र्यांना झालेल्या निवडणुकांमध्ये फारशी चांगली कामगिरी करता आली नाही. यावरून एकनाथ शिंदेंनी 3 ते 4 मंत्र्यांचे कान टोचले असून लवकरच मंत्रिमंडळात त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या तयारीत शिंदे असल्याचं समजत आहे.
एकनाथ शिंदेंनी निवडणूक निकालानंतर यश अपयश लक्षात घेऊन शिवसेनेच्या सर्व जिल्हासंपर्क प्रमुख, नेते आणि सचिवांना संघटना बांधणीसाठी दौरे करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. निवडणुकांमध्ये आपण कुठे कमी पडलो, का पडलो याची कारणमिमांसा करण्याच्या सूचनाही दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे.