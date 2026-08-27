/मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचा महापौर बसणार? महायुतीच्या समन्वय बैठकीत शिंदेंना शब्द, पण सव्वा वर्षांनी...; काय आहे फॉर्म्युला?

मुंबई महापालिकेत तब्बल 25 वर्षांनी भाजपाचा महापौर विराजमान झाला आहे. रितू तावडे यांच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडली असून त्या सध्या शहराचं कामकाज पाहत आहेत. दरम्यान लवकरच मुंबई महापालिकेत शिंदेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसण्याची शक्यता आहे. यामागे नेमकं काय कारण आहे हे जाणून घ्या.
अडीच वर्षानंतर मुंबई महापालिकेवर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. महायुती समन्वय समितीत शिंदेंच्या शिवसेनेला भाजपकडून बीएमसीच्या महापौरपदाचे आश्वासन देण्यात आलं होतं अशी विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत शिंदेंच्या शिवसेनेला शब्द दिल्याचं विश्वसनीय सूत्रांकडून समजत आहे.
पहिल्या अडीच वर्षाच्या टप्प्यानंतर महापौर पदासाठी भाजप-सेनेत सव्वा-सव्वा वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला आहे. अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सव्वा वर्षे शिंदेंचा महापौर होणार आहे. त्यानंतर पुढील सव्वा वर्षे पुन्हा भाजपचा महापौर होणार.
मुंबई महापालिका (BMC) निवडणुकीसाठी 15 जानेवारी 2026 ला मतदान झालं आणि 16 जानेवारीला निकाल जाहीर झाला. मुंबई महापालिकेत एकूण 227 जागा असून बहुमतासाठी 114 जागांची आवश्यकता होती. भाजपाला 89, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) 65, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) 29, काँग्रेस 24, एमआयएम 8, मनसे 6, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) 3, समाजवादी पक्ष 2 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) 1 जागांवर विजयी झाले.
महायुतीला (भाजप + शिंदे शिवसेना) 118 जागांसह बहुमत मिळालं आणि सत्ता स्थापन केली. या निकालात भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आणि ठाकरे कुटुंबाची सुमारे 25 वर्षांची BMC वरची पकड संपली.
महापौर पद महिला (खुला प्रवर्ग) साठी आरक्षित होते. फेब्रुवारी 2026 मध्ये विशेष सभेत निवड झाली आणि रितू तावडे (भाजप, प्रभाग 132) महापौरपदी तर उपमहापौरपदी संजय घाडी (शिवसेना शिंदे गट, प्रभाग 5) विराजमान झाले.
विरोध पक्षांनी (उबाठा व इतर) उमेदवारच उभे केले नाहीत, त्यामुळे दोघांचीही बिनविरोध निवड झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी पदभार स्वीकारला.
ही भाजपची मुंबईत 44 वर्षांनंतरची महापौरपदी निवड आहे (यापूर्वी १९८२-८३ मध्ये प्रभाकर पई महापौर होते). रितू तावडे मुंबईच्या ७८व्या आणि आठव्या महिला महापौर आहेत.