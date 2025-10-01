English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Abu Azmi on Marathi: भिवंडीत मराठीची गरज काय? अबू आझमींचा सवाल, म्हणाले 'हिंदीतच बोलणार, कशाला...'

Abu Azmi on Marathi: समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांच्या वक्तव्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. भिवंडीत मराठीची गरज काय? असं विधान त्यांनी केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 1, 2025, 08:53 PM IST
Abu Azmi on Marathi: भिवंडीत मराठीची गरज काय? अबू आझमींचा सवाल, म्हणाले 'हिंदीतच बोलणार, कशाला...'

Abu Azmi on Marathi: समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांच्या वक्तव्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. भिवंडीतील कल्याण रोडवरील रुंदीकरण थांबवण्याच्या मागणीसाठी ते आले होते. यावेळी अबू आझमी यांनी हिंदी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. मात्र मराठीत प्रतिक्रिया देण्यासाठी नकार देत त्यांनी भिवंडीत मराठीची गरज काय? असा प्रतिप्रश्न केला. अबू आझमींच्या या वक्तव्यानं नवा वाद निर्माण झालाय.

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रात राहणा-या परप्रांतीयांचं हिंदीप्रेम काही केल्या कमी होत नाही. आता सपा नेते अबू आझमींना हिंदीचा पुळका आला आहे. अबू आझमी भिवंडीच्या दौ-यावर असताना त्यांनाही अशीच हिंदीप्रेमाची उबळ आली. भिवंडीत आहे म्हणजे हिंदी बोलणार असं अबू आझमींनी सांगून टाकलं. भिवंडीत मराठी कशाला बोलायचं असा प्रतिप्रश्नच त्यांनी उपस्थित केला.

अबू आझमींच्या हिंदीप्रेमावर मनसेनं कडाडून टीका केली आहे. अबू आझमी चर्चेत राहण्यासाठी अशा प्रकारची वक्तव्य करत असल्याचा टोलाही मनसेनं लगावला आहे. अबू आझमींनी केलेल्या वक्तव्याचा भाजपनं निषेध केला आहे. महाराष्ट्रात मराठीतच बोलावं लागेल असं भाजपनं ठणकावून सांगितलं आहे.

अबू आझमींनी मराठीविरोधात त्यांच्या मनात किती द्वेष आहे हा द्वेषच दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण हा त्यांचा प्रयत्न मराठी माणसाला चिथावणी देणारा तर नाही ना असा संशय घेण्यासाठीही जागा निर्माण झाली आहे.

FAQ

1) अबू आझमींच्या भिवंडीतील विधानाचा वाद काय आहे?
समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार अबू कासीम आझमी हे ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी भिवंडी महानगरपालिकेत कल्याण रोडवरील रुंदीकरण थांबवण्याच्या मागणीसाठी निवेदन देण्यासाठी गेले होते. तेथे मराठी माध्यमांनी मराठीत प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी हिंदीत उत्तर देत, "मराठीची गरज काय? हे भिवंडी आहे. हे उत्तर जर दिल्ली किंवा उत्तर प्रदेशात गेला तर कोण समजेल? मराठी आणि हिंदीत काय फरक आहे? मी मराठी बोलू शकतो, पण गरज काय?" असे वादग्रस्त विधान केले. यामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या सन्मानाबाबत नवा वाद पेटला आहे.

2) अबू आझमींचे नेमके विधान काय होते?
मराठी पत्रकारांनी मराठीत बोलण्याची विनंती केल्यावर आझमी म्हणाले, "मराठी ही फक्त महाराष्ट्रापर्यंत जाईल. मी हिंदीत बोललो तर माझे म्हणणे पूर्ण देशापर्यंत पोहोचेल." त्यांनी मराठी बोलण्यास नकार देत भिवंडीला वेगळे संबोधले.

3) मनसेने काय प्रतिक्रिया दिली?
मनसे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष परेश चौधरी यांनी तीव्र शब्दांत म्हटले, "अबू आझमी, तुम्ही महाराष्ट्रात राजकारण करता. मग उत्तर प्रदेशच्या 'भैय्यां'ची काळजी घेताना महाराष्ट्रात हिंदी का? भिवंडी महाराष्ट्रात आहे, इथे फक्त मराठी चालेल. मराठी बोलायला लाज वाटत असेल तर मनसे स्टाइलमध्ये उत्तर देऊ." यातून मनसेकडून धमकीचा इशारा देण्यात आला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
abu azmimarathihindibhiwandi

इतर बातम्या

'मला सेक्सी म्हणाले अन् बाथरुमबाहेर जवळ येऊन...',...

मनोरंजन