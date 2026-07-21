Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने एकाचवेळी 44 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली; भर सुमद्रात केला होता मोठा गुन्हा

मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने एकाचवेळी 44 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली; भर सुमद्रात केला होता मोठा गुन्हा

मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने एकाचवेळी 44 जणांना जन्मठेपेचा शिक्षा सुनावली आहे. यांनी भर समुद्रात एका व्यापारी जहाजाचे अपहरण केले. यानंतर नौदल कर्मचाऱ्यांवर देखील हल्ला केला होता. नौदलाच्या जवानांनी यांना जीव धोक्यात घालून ताब्यात घेतले होते. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 21, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:25 PM IST
मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने एकाचवेळी 44 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली; भर सुमद्रात केला होता मोठा गुन्हा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने एकाचवेळी 44 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली; भर सुमद्रात केला होता मोठा गुन्हा
Mumbai9 min ago
2
Delhi High Court28 min ago
3
Commonwealth Games 202640 min ago
4
John AbrahamJohn Abraham new house42 min ago
5
Maharashtra Government55 min ago