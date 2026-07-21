/मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने एकाचवेळी 44 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली; भर सुमद्रात केला होता मोठा गुन्हा

Mumbai Court Convicts Somali Pirates In Mv : मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने एकाचवेळी 44 जणांना जन्मठेपेचा शिक्षा सुनावली आहे. दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये 44 सोमाली नागरिकांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या सोमाली चाच्यांनी माल्टीज व्यापारी जहाज 'एमव्ही रुएन'चे अपहरण केले होते. नौदल कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले होते. मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने दोन वेगवेगळ्या निकालांमध्ये 44 सोमाली समुद्री चाच्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
मार्च 2024 मध्ये भारतीय नौदलाने काही पाकिस्तानी नागरिकांना घेऊन जाणाऱ्या एका इराणी मासेमारी बोटीला अडवले होते. 44 पैकी नऊ चाच्यांना अटक केली होती. त्याच महिन्यात, नौदलाने आणखी एका व्यापारी जहाजाचे अपहरण केल्याप्रकरणी 35 चाच्यांना पकडले होते.जहाजाचे अपहरण करणे, जहाजांवरील लोकांना ओलीस ठेवणे आणि नौदल कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. निकाल देताना, न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय सिमा सुरक्षेसाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या भारतीय नौदलाच्या शौर्याचे कौतुक केले.
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्व 44 आरोपींनी आपला गुन्हा कबूल केला आहे. गरिबी आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे कारण देत शिक्षेत कपात करावी अशी विनंती केली. न्यायालयाने ही दोन्ही कारणे मान्य केली. मात्र, आरोपींना चांगलेच फटकारले. आरोपी गरीब असले तरी, बंदुकीच्या धाकाने समुद्रात जहाजे ताब्यात घेणे आणि जहाजावरील कर्मचाऱ्यांचा ढाल म्हणून वापर करून खंडणी मागणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दाखवता येणार नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
मार्च 2024 मध्ये घडलेल्या घटनेत त्यांनी एडनच्या आखातात इराणचा ध्वज असलेले 'एफव्ही अल कंबर' हे जहाज ताब्यात घेतले. एके-74 आणि हँड ग्रेनेडने सज्ज असलेल्या या हल्लेखोरांनी जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना जवळपास तीन दिवस ओलीस ठेवले. जेव्हा भारतीय युद्धनौका 'आयएनएस त्रिशूल' आणि 'आयएनएस सुमेधा' घटनास्थळी दाखल झाल्या, तेव्हा समुद्री डाकूंनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. त्यानंतर नौदलाने धाडसी कारवाई करत त्या सर्वांना अटक केली.
दुसरी घटना डिसेंबर 2023 मध्ये घडली, जेव्हा माल्टीज व्यापारी जहाज 'एमव्ही रुईन'चे सोमाली चाच्यांनी अपहरण केले. त्यावेळी, आयएनएस कोलकाताने कारवाई करून 35 चाच्यांना ताब्यात घेतले. त्या सर्वांवर चाचेगिरी विरोधी कायदा, शस्त्र कायदा आणि यूएपीएच्या कठोर कलमांखाली खटला चालवण्यात आला. दोन्ही प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावताना, न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला की भारतीय सागरी सीमांवर अराजकता सहन केली जाणार नाही अले कोर्टाने खडसावले आहे.