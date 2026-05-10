/नाशिक धर्मांतर शोषण प्रकरणातील आरोपी निदा खानचा स्पॉट पंचनामा! निदावरून शिरसाट MIMमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

नाशिक लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी निदा खानला शनिवारी संबंधित कंपनीमध्ये घेऊन जात पंचनामा करण्यात आला. निदा खानसोबत तिच्या कुटुंबीयांची देखील चौकशी करण्यात आली आहे.
सागर गायकवाड (प्रतिनिधी) नाशिक : निदा खानला संभाजीनगरमधून अटक केल्यानंतर एसआयटीकडून तिची चौकशी सुरू आहे. शनिवारी निदा खानला संबंधित कंपनीमध्ये घेऊन जात पंचनामा करण्यात आला. निदा खानसोबत तिच्या कुटुंबीयांची देखील चौकशी करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे निदा खानवरून संजय शिरसाटांनी एमआयएमवर गंभीर आरोप केले आहेत.
नाशिक धर्मांतर प्रकरणात संशयित आरोपी निदा खानचा ऑन द स्पॉट पंचनामा करण्यात आला आहे. संबंधित कंपनीच्या कार्यालयात निदा खानला एसआयटीनं नेलं आणि त्याठिकाणी तिची चौकशी करण्यात आली. शनिवारी निदा खानसह तिचे आई-वडील आणि मावशीची देखील एसआयटीनं चौकशी केली होती. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर निदा खान अनेक दिवस फरार होती, मात्र शेवटी तिला संभाजीनगरमधून अटक करण्यात आली, आणि त्यानंतर एसआयटीनं तिची कसून चौकशी केली आहे.
शनिवारी पोलिसांनी कंपनीमधील घटनास्थळ गाठलं, निदाला कंपनीत नेत स्पॉट पंचनामा केला. दुपारी तिला पोलिस आयुक्तालयाच्या गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपुढे हजर करण्यात आलं. यावेळी पोलिसांनी निदाच्या कुटुंबाची देखील चौकशी केली. एकीकडे निदा खानची या प्रकरणात चौकशी सुरू आहे, तर दुसरीकडे निदावरून एमआयएम आणि संजय शिरसाट यांच्यात जुंपली आहे. निदा खानला आश्रय दिल्याचा आरोप एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्यावर आहे, त्यामुळे त्यांना सहआरोपी देखील करण्यात आलं आहे. याच मुद्द्यावरून संजय शिरसाट यांनी पुन्हा एकदा एमआयएमवर
निशाणा साधत जलीलांवर गंभीर आरोप केला आहे.
एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. निदाला आश्रय दिल्याप्रकरणात त्यांना सहआरोपी केलंय. तर आता संभाजीनगर महापालिकेनं मतीन पटेललांना नोटीस पाठवली आहे. मतीन यांनी अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरावर पालिका प्रशासन बुलडोझर चालवणार असल्याची नोटीस त्यांना पाठवण्यात आली आहे. निदा खानबाबत एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसींनी केलेल्या विधानानंतर संजय शिरसाटांनी ओवैसींचा समाचार घेतला आहे. निदा खानची निर्दोष मुक्तता होईल असा दावा ओवैसींनी केला होता. त्यानंतर संजय शिरसाटांनी ओवैसींना सुनावलं आहे. भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी देखील एमआयएमवर हल्लाबोल केलाय. एमआयएमची निदाबाबतची भूमिका म्हणजे बेशरपणाचं लक्षण असल्याची टीका दरेकरांनी केलाय. एमआयएमची भूमिका बघता या प्रकरणाला त्यांचा पाठिंबा होता का? असा सवाल देखील प्रवीण दरेकर यांनी केलाय.
नाशिक धर्मांतर प्रकरणात निदा खान ही संशयित आहे, या प्रकरणात तिच्यावर गुन्हाही दाखल झाला आहे, असं असतानांही एमआयएमचा नगरसेवक तिला आश्रय देतो, एमआयएमचे नेते तिची पाठराखण करतात, त्यामुळे संजय शिरसाट चांगलेच आक्रमक झाले आहेत, तर दुसरीकडे निदाची देखील कसून चौकशी करण्यात आलीय. त्यामुळे तिच्या चौकशीतून धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.