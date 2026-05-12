हे काय नवीन? पुन्हा लागणार दहावीचा निकाल? 117 विद्यार्थ्यांबाबत आज- उद्यामध्ये निर्णय

SSC Exam Result : दहावीच्या परीक्षेचा निकाल म्हटलं की विद्यार्थ्यांसह पालकांनाही प्रचंड दडपण येतं. हे चित्र महाराष्ट्रात नुकतंच पाहायला मिळालं. मात्र, काही विद्यार्थ्यांना निकालच कळू शकला नाही.
SSC Exam Result : दहावीची परीक्षा म्हणजे शालेय जीवनातील एक अत्यंक महत्त्वाचा टप्पा. अशा या बोर्डाच्या परीक्षेचे निकाल नुकतेच जाहीर करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं अधिकृत संकेस्थळांवरून निकाल जाहीर करताच उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी एकच जल्लोष केला. मात्र, 117 विद्यार्थी अद्यापही संभ्रमात असल्याचच वातावरण आहे. कारण आहे राखून ठेवलेले निकाल.
दहावी बोर्डाच्या परीक्षेत शिक्षण मंडळानं 117 विद्यार्थ्यांचे निकाल ठेवले होते. ज्यामुळं विद्यार्थ्यांना नक्की गुण किती मिळाले ? यावर प्रचंड प्रमाणात विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम पाहायला मिळाला. कथित गैरप्रकरातील विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त 117 विद्यार्थ्यांचा निकाल राखीव ठेवला गेला असून, 11 मे किंवा 12 मे मध्ये निकाल जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. निकाल राखीव ठेवल्यामुळं शिक्षण मंडळाच्या कारभारावरही अनेकांनीच प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.
का राखून ठेवला जातो निकाल?
सहरा कॉपी किंवा तत्सम गैरप्रकार करताना विद्यार्थी आढळल्यास त्यांचे निकाल राखून ठेवले जातात. मात्र असं कोणतंही कारण नसताना अनेक विद्यार्थ्यांचे निकाल राखील ठेवण्यात आल्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड तणाव आणि पालकांमध्ये तीव्र नाराजीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. यावर आता बोर्डानं आश्वस्त केल्यानुसार नेमका निकाल जाहीर कधी केला जातो याकडेच या मंडळींचं लक्ष लागलं आहे.
दोन दिवसांपूर्वी दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर एकिकडे राखीव निकालांबाबत गोंधळाचं वातावरण असतानाच दुसरीकडे दहावीच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी पुरवणी परीक्षा होणार असल्याची बाब समोर आली आहे. या पुरवणी परीक्षेच्या अर्ज प्रक्रियेला 12 मे 2026 पासून सुरुवात होत असून, नियमित शुल्कासह 21 मे पर्यंत अर्ज भरता येणार आहे. 22 मे ते 25 मे विलंब शुल्कासह अर्ज बोर्डाच्या संकेतस्थळावर भरता येणार आहे.
अकरावी प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर
दहावीचा निकाल लागल्यानंतर आता अकरावीसाठीच्या ऑनलाइन प्रवेशाचं वेळापत्रक नुकतंच जाहीर झालं. 11 मेपासून विद्यार्थ्यांना अर्जाचा दुसरा भाग भरून आपली पसंतीची महाविद्यालये निवडता येणार असल्याचं यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं. प्रवेशाची तात्पुरती गुणवत्तायादी 15 मे रोजी आणि पहिली गुणवत्तायादी 26 मे रोजी जाहीर केली जाणार आहे.
दहावीच्या परीक्षेत मराठी मागे पडली...
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला असला तरीही शालेय पातळीवर मराठी भाषेविषयी वाढती अनास्था स्पष्टपणे दिसून आली, ती म्हणजे दहावीच्या निकालांमधून. दहावीत मराठी विषयात एकूण 94544 विद्यार्थी नापास झाले. त्यापैकी तब्बल 80803 विद्यार्थी हे प्रथम मराठी भाषा घेतलेले होते. यंदा दहावीचा निकाल 92.09 टक्के लागला असून, निकालाची टक्केवारीसुद्धा मागील वर्षाच्या तुलनेत 2 टक्क्यांनी घसरली.