Govt Job: 25,800 हून अधिक पदांची भरती, 10 वी उत्तीर्णांना 69 हजारपर्यंत पगाराची संधी!

SSC GD Constable Recruitment 2025: स्टाफ सिलेक्शन भरती अंतर्गत एकूण 25 हजार 487 पदे भरण्यात येणार आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 2, 2025, 07:50 PM IST
स्टाफ सिलेक्शन भरती

SSC GD Constable Recruitment 2025: केवळ दहावी उत्तीर्ण असेल तर नोकरी मिळणार नाही, असं आता कोणी म्हणू शकणार नाही.कारण स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने 2026 साठी जीडी कॉन्स्टेबल भरतीचे नोटिफिकेशन जारी केले आहे. ज्यामध्ये दहावी उत्तीर्णांना सरकारी नोकरीची संधी मिळणार आहे. अधिकृत वेबसाइटवर यासंदर्भात नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले असून पदासाठी लागणारी शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, अर्जाची शेवटची तारीख, पगार याचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे. 

स्टाफ सिलेक्शन भरती अंतर्गत एकूण 25 हजार 487 पदे भरण्यात येणार आहेत. बीएसएफ, सीआयएसएफ, सीआरपीएफ, आयटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम रायफल्स आणि एनसीबी या दलांमध्ये ही भरती होणार आहे. सीआयएसएफमध्ये सर्वाधिक रिक्त जागा आहेत. केंद्रीय सुरक्षा दलांमध्ये जायला इच्छुक आहेत, अशा दहावी उत्तीर्णांसाठी ही मोठी संधी आहे. याची परीक्षा फेब्रुवारी ते एप्रिल 2026 दरम्यान होणार आहे. 

शैक्षणिक पात्रता 

अर्जदारांनी 1 जानेवारी 2026 पर्यंत मान्यताप्राप्त मंडळातून किमान 10वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. ही तारीख ही पात्रतेची कटऑफ आहे; त्यापूर्वी उत्तीर्ण झालेल्यांना अर्ज करण्याची परवानगी आहे. एनसीसी प्रमाणपत्र असल्यास अर्जात जोडता येईल. ज्यामुळे परीक्षेत बोनस गुण मिळतील. 

वयोमर्यादा

वय 18 ते 23 वर्षे असावे, म्हणजे जन्मतारीख 2 जानेवारी 2003 ते 1 जानेवारी 2008 या कालावधीत असावी. आरक्षित वर्गांना वयात सवलत मिळेल. भारतीय नागरिक असणे आवश्यक असून, राज्य/प्रदेश प्रमाणपत्र जोडावे लागेल. वयोमर्यादा 1 जानेवारी 2026 नुसार मोजण्यात येईल. 

शारीरिक पात्रता 

पुरुषांची उंची किमान 170 सेंमी आणि महिलांची 157 सेंमी असावी. पुरुष कॉन्स्टेबलची छाती 80 सेंमी असावी, ज्यात 5 सेंमीचा विस्तार असावा. धावण्याची चाचणी (PET): पुरुषांना 5 किमी अंतर 24 मिनिटांत पूर्ण करावे लागेल, तर महिलांना 1.6 किमी 8 मिनिटांत. हे निकष राज्यानुसार थोडे बदलू शकतात. शारीरिक मानके पूर्ण न झाल्यास अर्ज नाकारला जाईल. ही चाचणी लिखित परीक्षेनंतर घेतली जाते.

किती मिळेल पगार?

निवड झालेल्यांना पे लेव्हल-3 नुसार 21 हजार 700 ते 69 हजार 100 रुपये मासिक पगार मिळेल, ज्यात भत्ते जोडले जातील. 

निवड प्रक्रिया

संगणक आधारित परीक्षा (CBE), शारीरिक मानके चाचणी (PST), शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET), वैद्यकीय तपासणी आणि कागदपत्र तपासणी. परीक्षा इंग्रजी, हिंदी आणि 13 प्रादेशिक भाषांत होईल. अर्ज शुल्क १०० रुपये आहे; महिला, एससी/एसटी, पूर्वसैनिकांना सूट. शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल. 

अर्ज कसा करावा?

SSC वेबसाइटवर जा, 'वन टाईम रजिस्ट्रेशन' (OTR) पूर्ण करा (जुनी साइटची OTR चालणार नाही). नंतर 'कॉन्स्टेबल (GD) परीक्षा 2026' लिंकवर क्लिक करा, वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती भरा, छायाचित्र-स्वाक्षरी अपलोड करा आणि शुल्क भरा. अर्ज डाउनलोड करून जतन करा. अर्ज 8 ते 10 जानेवारी 2026 पर्यंत दुरुस्त करता येईल. अधिकृत नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करून वाचा. 

कधीपर्यंत कराल अर्ज?

1 डिसेंबर 2025 पासून ऑनलाइन नोंदणी सुरू झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ssc.gov.in वर अर्ज करता येतील. शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत 1 जानेवारी 2026 आहे. 

FAQ

प्रश्न: मी फक्त १०वी पास आहे, तरीही एसएससी जीडी कॉन्स्टेबलसाठी अर्ज करू शकतो का?

उत्तर: होय, पूर्णपणे शक्य आहे! फक्त मान्यताप्राप्त बोर्डातून १०वी पास असणे पुरेसे आहे. १ जानेवारी २०२६ पर्यंत तुम्ही १०वी पास झालेला असाल तरच अर्ज भरता येईल. १२वी किंवा पदवी असणे आवश्यक नाही. ही भरती खास १०वी पास युवक-युवतींसाठीच आहे.

प्रश्न: माझी उंची पुरुषांसाठी १६८ सेंमी आणि छाती ७९ सेंमी आहे, तरी मी अर्ज करू शकतो का?

उत्तर: नाही. पुरुषांसाठी किमान उंची १७० सेंमी आणि छाती (न फुगवता) ८० सेंमी + ५ सेंमी फुगवणे अनिवार्य आहे. १-२ सेंमीही कमी असल्यास शारीरिक चाचणीत (PST) बाद होाल. फक्त हिमालयी भाग, ईशान्य राज्ये, आदिवासी उमेदवारांना थोडी सवलत मिळते; इतरांना नाही. त्यामुळे उंची-छाती कमी असल्यास अर्ज करू नये, वेळ वाया जाईल.

प्रश्न: अर्ज शुल्क किती आहे आणि महिला/एससी/एसटीला सूट आहे का? शेवटची तारीख काय?

उत्तर: सामान्य/OBC पुरुषांसाठी अर्ज शुल्क फक्त १०० रुपये आहे. महिला, एससी, एसटी आणि माजी सैनिक (Ex-Servicemen) यांना पूर्ण सूट आहे, म्हणजे त्यांना एक पैसाही द्यावा लागणार नाही. अर्जाची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ आहे आणि शुल्क भरण्याची शेवटची तारीख १ जानेवारी २०२६ (रात्री ११:५९ पर्यंत). लवकर अर्ज करा, शेवटच्या दिवशी सर्व्हर व्यस्त असते!

