SSC HSC Exam: दहावी, बारावीची परीक्षा कधी? बोर्डाकडून तारखा जाहीर!

SSC HSC Exam Timetable: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या तारीख जाहीर केल्या आहेत. फेब्रुवारी मार्च 2026 परीक्षेच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. 10 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2026 दरम्यान बारावीची परीक्षा होणार आहे. 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्च दहावीची परीक्षा होणार आहे. लेखी परीक्षेच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (एमएसबीएसएचएसई) दहावी (एसएससी) आणि बारावी (एचएससी) परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांसाठी हे वेळापत्रक महत्त्वाचे ठरले असून, फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये परीक्षा घेण्यात येतील. लेखी परीक्षांचे सविस्तर वेळापत्रक लवकरच उपलब्ध होईल, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळेल. मंडळाने पारदर्शकतेसाठी हे वेळापत्रक आधीच प्रसिद्ध केले आहे.
बारावी परीक्षा १० फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होऊन १८ मार्च २०२६ पर्यंत चालेल. या कालावधीत विज्ञान, वाणिज्य, कला आणि व्यावसायिक शाखांच्या विषयांच्या लेखी परीक्षा घेतल्या जातील. व्यावहारिक परीक्षा जानेवारीच्या शेवटी किंवा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी विषयवार अभ्यासक्रम पूर्ण करून सराव परीक्षा द्याव्यात.
दहावी परीक्षा २० फेब्रुवारी २०२६ ते १८ मार्च २०२६ पर्यंत आयोजित केली जाईल. या परीक्षेत गणित, विज्ञान, भाषा आणि सामाजिक शास्त्र यांसारखे प्रमुख विषय समाविष्ट असतील. मंडळाने परीक्षांच्या सकाळ आणि दुपारच्या सत्रांचे वेळापत्रक लवकर जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळ व्यवस्थापन सुलभ होईल.
जाहीर केलेल्या तारखा मुख्यतः लेखी परीक्षांसाठी आहेत. व्यावहारिक, तोंडी आणि आंतरिक मूल्यमापन जानेवारीत पूर्ण होईल. मंडळाने परीक्षा केंद्रांची यादी आणि हॉल टिकट वितरणाची प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांनी अधिकृत वेबसाइट mahahsscboard.in वरून अपडेट्स तपासावेत.
हे वेळापत्रक जाहीर झाल्याने विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पाच महिने मिळतील. मंडळाने सॅम्पल प्रश्नपत्रिका आणि अभ्यास साहित्य उपलब्ध करवले आहे. पालक आणि शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त राहण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कोचिंग क्लासेसचा फायदा घ्यावा.
परीक्षा संपल्यानंतर निकाल मे-जून २०२६ मध्ये अपेक्षित आहेत. पूरक परीक्षा जुलैमध्ये होऊ शकतात. मंडळाने नोंदणी प्रक्रियेत बदल करून डिजिटल पद्धती मजबूत केली आहे. विद्यार्थ्यांनी नियमांचे पालन करून यश मिळवावे, ज्यामुळे भविष्यातील करिअरला दिशा मिळेल.