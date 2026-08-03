/बसस्थानकावर महिला प्रवाशाला हृदयविकाराचा झटका, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रसंगावधानाने वाचले प्राण!

ST Employee Save Life Of Passanger : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी एसटी ही प्रवासाची लाईफलाईन आहे. दररोज हजारो प्रवासी एसटीतून प्रवास करत असतात. अशातच छत्रपती संभाजीनगर येथील मध्यवर्ती बसस्थानकावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कौतुकास्पद कार्यतत्परतेमुळे एका महिला प्रवाशाचा जीव वाचल्याची घटना आता समोर आली आहे. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सुद्धा समोर आला असून प्रसंगावधान दाखवलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचं सध्या कौतुक होतंय.
अरुणा सुनील जैन नावाची महिला छत्रपती संभाजीनगर येथून मालेगाव येथे जाण्यासाठी निघाली होती. मध्यवर्ती बसस्थानकावर बसची वाट पाहत असताना अचानक त्यांच्या छातीत तीव्र वेदना सुरू झाल्या. हा प्रकार लक्षात येताच तिथे उपस्थित असलेल्या महिला वाहक संगीता पालवे यांनी क्षणाचाही विलंब न करता अरुणा यांना तातडीने 'सीपीआर' (पंपिंग) देण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे महिलेच्या छातीचे ठोके पूर्ववत प्रतिसाद देऊ लागले. सदर घटनाक्रम हा सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला.
दरम्यान वैद्यकीय मदतीसाठी रुग्णवाहिका मिळण्यासाठी 108 नंबरवर कॉल करण्यात आला, मात्र वेळेत मदत न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महिलेला तात्काळ रिक्षातून घाटी रुग्णालयात दाखल केले. तिथे डॉक्टरांनी तातडीने उपचार सुरू केल्याने महिलेचा जीव वाचला. सध्या प्रवासी महिलेची प्रकृती स्थित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
महिला प्रवाशाला हृदयविकाराचा झटका आलेला असताना यावेळी प्रसंगावधान दाखवून महिलेचे प्राण एसटी कर्मचाऱ्यांनी वाचवले. कठीण प्रसंगात सहायक वाहतूक निरीक्षक बाबासाहेब साळुंके, महिला वाहक संगीता पालवे, सुरक्षा रक्षक कविता भुतेकर आणि रवींद्र गरड यांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानाचा आणि मदतीचा सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.