3 दिवसांत निर्णय झाला नाही तर महाराष्ट्रातील ST कर्मचारी संपावर जाणार?

एसटी कर्मचाऱ्यांना  वेतन मिळाले, पण वाढीव वेतनाचा फरक हप्ता मिळालाच नाही. राज्य सरकारकडून घोर फसवणूक, येत्या तीन दिवसांत हप्त्याची रक्कम न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने दिला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 8, 2026, 05:44 PM IST
Maharashtra ST bus Worker Protest : महाराष्ट्रातील ST कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.  एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारकडून आलेल्या रक्कमे सोबत वाढीव वेतनाचा फरक देण्यासाठी राज्य सरकारने कबूल करूनही एसटीला रक्कम न दिल्याने या महिन्यात वाढीव वेतनाचा फरक हप्ता मिळाला नसून  कर्मचाऱ्यांची घोर फसवणूक करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे .येत्या १० तारीखच्या आता वाढीव वेतन फरक हप्ता न दिल्यास रीतसर नोटीस देऊन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस, श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला साधारण 475 कोटी रुपये इतकी रक्कम लागत असून त्या सोबतच वाढीव वेतनवाढ फरकाचा  हप्ता देण्यासाठी 58 कोटी 30 लाख रुपये इतकी  अतिरिक्त रक्कम लागत आहे. 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सर्व श्रमिक संघटनाच्या बैठकीत सन 2020 ते 2024 या कालावधीसाठी जी वेतनवाढ करण्यात आली होती. त्या कालावधीचा वेतनवाढ रक्कमेचा फरक हप्ता म्हणून राज्य सरकार दर महिन्याला साधारण 65 कोटी रुपये इतकी रक्कम देईल असे जाहीर करण्यात आले होते. पण ती रक्कम राज्य सरकारने गेले दोन महिने एसटीला दिलीच नाही.

दोन महिने सदर रक्कम एसटीने स्वतःच्या तिजोरीतून कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला व राज्य सरकारची अब्रू वाचवली. या महिन्यात सदर तीन महिन्याची एकूण 116.69 कोटी रुपये इतकी देण्यात यावी असे पत्र महामंडळाने दिनांक 20 जानेवारी  रोजी राज्य सरकारकडे पाठवले होते. तरी  देखील ही रक्कम या महिन्यात न आल्याने व्यवस्थापनाने ही वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्यांना वेतनासोबत न देण्यास निर्णय घेतला असून आज फरकाविना आज सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आले आहे. एकतर 4200 कोटी रुपयांची वैधानिक देणी थकली असताना पुनः ही वाढीव रक्कम न देणे ही कर्मचाऱ्यांची अवहेलना असून येता तीन दिवसात जर वाढीव वेतनाच्या फरकाची रक्कम देण्यात आली नाहीतर रीतसर नोटीस देऊन एसटी कर्मचारी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करतील असा इशाराही बरगे यांनी दिला आहे. 

