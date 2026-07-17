सामान्यांना एसटीचा दणका, आज मध्यरात्रीपासून खिसा होणार रिकामा, जाणून घ्या दरपत्रक

मुंबई: राज्य परिवहन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) १३.५६ टक्के भाडेवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या दरवाढीमुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासह अत्यंत दुर्गम भागात धावणाऱ्या एसटीचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना मोठा फटका बसणार आहे. एसटीची ही दरवाढ अनेक सामान्यांचे बजेट कोलमडणारी ठरणार आहे.
आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेलच्या दरात झालेली वाढ, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध भत्त्यांमध्ये करण्यात आलेली वाढ तसेच वाहनांचे सुटे भाग, टायर आणि देखभाल खर्चात झालेली लक्षणीय वाढ यांचा सर्वंकष विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात, या भाडेवाढीनंतर यापूर्वी केलेली साध्या बसेसची १० टक्के हंगामी भाडेवाढ रद्द होणार आहे. पण प्रत्यक्षात त्यांना एकूण ३ टक्के अधिक दरवाढीचा फटका सहन करावा लागणार आहे.
एसटी महामंडळाच्या आर्थिक शाश्वततेसह प्रवाशांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि अखंड सेवा देण्यासाठी ही भाडेवाढ अपरिहार्य होती. वाढत्या खर्चाचा भार सहन करत राज्यातील लाखो प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या एसटीच्या दैनंदिन कार्यावर आर्थिक ताण निर्माण होत असल्याने, सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी भाडेवाढीचा निर्णय आवश्यक ठरला असल्याचे एसटी प्रशासनाने सांगितले आहे.
ही भाडेवाढ एसटीची सेवा अधिक सक्षम आणि टिकाऊ बनविण्यासाठी करण्यात आली असून, प्रवाशांच्या सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रवासासाठी आवश्यक सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा कायम राखण्यास त्यामुळे मदत होणार असल्याचा दावाही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एका पत्रकाद्वारे सांगितले.
"राज्य परिवहन प्राधिकरणाने एसटी महामंडळाच्या १३.५६ टक्के भाडेवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेलच्या दरात झालेली वाढ, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध भत्त्यांमध्ये करण्यात आलेली वाढ तसेच वाहनांचे सुटे भाग आणि टायर यांच्या किमतीत झालेली वाढ यामुळे ही भाडेवाढ अपरिहार्य ठरली आहे. ही भाडेवाढ करताना प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडेल, याची काळजी घेण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला सुरक्षित, दर्जेदार आणि अखंडित सेवा देण्यासाठी तसेच एसटी महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. प्रवाशांनी नेहमीप्रमाणे एसटीवर दाखविलेला विश्वास कायम ठेवावा, ही अपेक्षा आहे." असेही सरनाईक यांनी या पत्रकात सांगितले आहे.
|अ.क्र.
|बससेवेचा मार्ग
|जुने दर (₹)
|नवीन दर (₹)
|1
|मुंबई - सातारा
|498
|525
|2
|मुंबई - कोल्हापूर
|730
|755
|3
|मुंबई - नाशिक
|355
|370
|4
|मुंबई - धुळे
|664
|685
|5
|मुंबई - चिपळूण
|498
|525
|6
|मुंबई - सोलापूर
|775
|800
|7
|पुणे - कोल्हापूर
|429
|435
|8
|पुणे - अहिल्यानगर
|233
|240
|9
|पुणे - संभाजीनगर
|454
|470
|10
|पुणे - सोलापूर
|454
|480
|11
|नाशिक - पुणे
|410
|425