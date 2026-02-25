English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एसटी महामंडळात 17 हजार 450 जागांवर भरती, कशी मिळेल नोकरी? जाणून घ्या तपशील!

ST Mahamandal Bharti:  मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एसटीतील मेगाभरतीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 25, 2026, 03:26 PM IST
एसटी महामंडळात 17 हजार 450 जागांवर भरती, कशी मिळेल नोकरी? जाणून घ्या तपशील!
एसटी महामंडळ भरती

ST Mahamandal Bharti: चांगल्या पगाराची नोकरी शोधत असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटीमध्ये लवकरच तब्बल 17 हजार 450 चालक आणि सहायकांच्या कंत्राटी नोकऱ्या भरणार आहेत. ही मोठी संधी बेरोजगार तरुणांसाठी फार चांगली आहे. परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एसटीतील मेगाभरतीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. यामुळे एसटीच्या कामात नवीन उत्साह येईल आणि बसेस व्यवस्थित चालवता येतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

8 हजार नवीन बसेस

एसटी महामंडळ भविष्यात 8 हजार नवीन बसेस घेणार आहे. या बसेस चालवण्यासाठी आणि प्रवाशांची सेवा देण्यासाठी पुरेसे चालक व सहायक लागतील. सध्या मनुष्यबळ कमी पडत असल्याने ही भरती खूप गरजेची झाली आहे. नवीन बसेस आल्यानंतर सेवा आणखी वेगवान आणि चांगली होईल.'मनुष्यबळ नसेल तर बसेस उभ्या राहतील, म्हणून आता भरती करत आहोत', असे यावेळी मंत्री सरनाईक म्हणाले.

भरती प्रक्रिया कशी असेल?

2 ऑक्टोबरपासून ई-निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक असेल. राज्यातील 6 प्रादेशिक विभागांनुसार स्वतंत्र निविदा काढल्या जातील. निविदा पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदार कंपन्या कर्मचारी पुरवतील. हे सर्व कर्मचारी ३ वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने काम करतील. यामुळे वेळेत आणि योग्य पद्धतीने मनुष्यबळ मिळेल.

कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि प्रशिक्षण

भरती झालेल्या प्रत्येकाला किमान ३० हजार रुपये इतके वेतन मिळेल. हे वेतन सरकारी नियमांप्रमाणे असेल आणि नियमित वाढेल. शिवाय एसटी महामंडळाकडून पूर्ण प्रशिक्षण दिले जाईल. चालकांना बस चालवण्याचे, सुरक्षिततेचे आणि प्रवाशांशी वागण्याचे प्रशिक्षण मिळेल. यामुळे नवीन कर्मचारी चांगल्या रीतीने काम करू शकतील आणि त्यांची नोकरी सुरक्षित राहील.

प्रवाशांसाठी मोठा फायदा

या भरतीमुळे एसटी बसेस नेहमी वेळेवर धावतील. प्रवाशांना अखंडित, सुरक्षित आणि उत्तम दर्जाची सेवा मिळणार आहे. नवीन बसेस आणि पुरेसे कर्मचारी यामुळे गर्दी कमी होऊन प्रवास आरामदायक होणार आहे. “हे मनुष्यबळ मिळाल्यानंतर एसटीची सेवा राज्यातील सर्वोत्तम बसेसेवा बनेल. प्रवाशांचा विश्वास वाढेल आणि सेवा आणखी मजबूत होईल.”, असे यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

